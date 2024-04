Marktgröße, Marktanteil und Trends für zeitkritische Netzwerke 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 32,01 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für zeitkritische Netzwerke, dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 231,54 Millionen US-Dollar geschätzt wird, bis 2030 einen Wert von rund 2.135,48 Millionen US-Dollar erreicht.

Die IEEE 802 Time-Sensitive Networking (TSN)-Standards beziehen sich auf dieses Konzept. Sie machen Ethernet standardmäßig deterministisch. TSN ist ein Ethernet-Standard, kein Internetprotokoll-Standard, und es handelt sich um eine Layer-2-Technologie. TSN kann die Nutzlast jeder industriellen Anwendung in jeder Umgebung transportieren.

Markt für zeitkritische Netzwerke

Globaler Markt für zeitkritische Netzwerke: Wachstumsfaktoren

Der Markt für zeitkritische Netzwerke wächst weltweit rasant. Der globale Markt für zeitkritische Netzwerke wächst aufgrund von Faktoren wie der steigenden Nachfrage nach Echtzeitnetzwerken, der zunehmenden Automatisierung in vielen Branchen und der schnellen Einführung zeitkritischer Netzwerke in verschiedenen Branchen. Für viele Branchen, darunter Fertigung, Transport, Luftfahrt und viele mehr, ist deterministische Kommunikation unerlässlich. Zeitkritische Netzwerke ermöglichen neue Ebenen der Optimierung und Konnektivität, was die Kosten in vielen Branchen senkt. Die Technologie von TSN ist auf Zeit ausgerichtet und stellt sicher, dass Informationen in einem vorhersehbaren und definierten Zeitraum von Punkt A nach Punkt B gelangen. Darüber hinaus steigt in zunehmend konvergierenden Netzwerken durch den Einsatz von Industrie 4.0 der Netzwerkverkehr.

Das Netzwerk muss in diesen Situationen flexibel und skalierbar sein, um kleine Geräte und riesige Datenserversysteme unterzubringen. Zeitsensitive Netzwerke werden in einer Vielzahl von Branchen immer häufiger eingesetzt, da sie all diese Anforderungen erfüllen. Der globale Markt wächst infolgedessen. Darüber hinaus sind die wachsende Nachfrage nach deterministischer Kommunikation und die zunehmende Nutzung des industriellen Internets der Dinge einige der Faktoren, die die Expansion des Marktes vorantreiben. Im Laufe des Prognosezeitraums könnte der weltweite Markt für zeitsensitive Netzwerke aufgrund technologischer Fortschritte bei der Erstellung von Ethernet-Protokollen wachsen. Dennoch könnten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Integration von TSN in aktuelle Technologien seine Expansion einschränken.

Die Covid-19-Pandemie hat den globalen Markt für zeitkritische Netzwerke ebenso beeinflusst wie viele andere Branchen. Im Verlauf des prognostizierten Zeitraums werden die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Markt voraussichtlich gering bleiben. Strenge Gesetze, die von zahlreichen Regierungen weltweit erlassen wurden, um die Ausbreitung der Infektion zu stoppen, hatten erhebliche negative Auswirkungen auf die Fertigungs-, Transport- und Automobilindustrie. Diese Vorschriften haben letztendlich die Menge an Arbeitskräften begrenzt, die in diesen Sektoren eingesetzt werden können. Zeitkritische Netzwerke werden bei Unternehmen immer beliebter, da sie die industrielle Automatisierung erleichtern und es ihnen ermöglichen, mit kleineren Belegschaften zu arbeiten.

Globaler Markt für zeitkritische Netzwerke: Segmentierung

Basierend auf Komponenten, Anwendungen und geografischen Faktoren ist der globale Markt für zeitkritische Netzwerke in Segmente unterteilt. Der globale Markt für zeitkritische Netzwerke ist basierend auf den verwendeten Komponenten in verschiedene Segmente unterteilt, darunter Hubs, Router und Gateways, Speicher, Switches, Stromversorgungsgeräte, Steckverbinder, Controller und mehr. Die Anwendungskategorie bilden die Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobil und Transport, Öl und Gas, Strom und Energie, industrielle Automatisierung und andere.

Globaler Markt für zeitkritische Netzwerke: Regionale Analyse

Im Verlauf des Prognosezeitraums wird erwartet, dass Nordamerika seine Führungsposition auf dem weltweiten Markt für zeitkritische Netzwerke beibehält und den größten Anteil unter den anderen Regionen hat. Die Hauptgründe für das Wachstum des Marktes in dieser Region sind die zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien, die wachsende Nachfrage nach Industrie 4.0 und dem industriellen Internet der Dinge sowie die wachsende Notwendigkeit deterministischer Kommunikation in zahlreichen Branchen. Die erheblichen Ausgaben der Marktteilnehmer für die Entwicklung und Einführung hochentwickelter TSN treiben außerdem die Expansion der Branche in diesem Bereich voran. Europa wird voraussichtlich den zweithöchsten Umsatz erzielen und erheblich zum Marktwachstum beitragen. Die schnelle Automatisierung des Industriesektors und die Existenz von Produktionsanlagen sind zwei Faktoren, die die Expansion des Marktes in diesem Bereich vorantreiben. Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Echtzeitnetzwerken und TSN aus den Bereichen Strom und Energie sowie Transport wird erwartet, dass auch der Markt im asiatisch-pazifischen Raum einen beträchtlichen Anteil dazu beiträgt.

Globaler Markt für zeitkritische Netzwerke: Wettbewerbsfähige Akteure

NXP Semiconductors

Microsemi Corporation

Intel Corporation

Analoge Geräte

Renesas Electronics Corporation

National Instruments Corporation

Marvell Technology Group Ltd.

TTTech Computertechnik AG

Belden Inc

Broadcom Limited.

Globaler Markt für zeitkritische Netzwerke: Segmentierung

Nach Komponente

Controller & Auftragsverarbeiter

Stromversorgungsgeräte

Anschlüsse

Erinnerung

Schalter

Naben

Router und Gateways

Nach Anwendung

Umfasst Luft- und Raumfahrt

Automobil und Transport

Industrielle Automatisierung

Ölbenzin

Strom und Energie

Globaler Markt für zeitkritische Netzwerke: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

