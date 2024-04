Marktgröße, Marktanteil und Trends für IT-Betriebsanalysen 2030

Bei einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 22,32 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass die Größe des globalen Marktes für IT-Betriebsanalysen von seinem geschätzten Wert von 14,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 71,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 ansteigt.

Die Studie untersucht die Faktoren, die den weltweiten Markt für IT Operations Analytics voraussichtlich vorantreiben, einschränken und erschweren werden, sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Die Studie befasst sich auch mit neuen Entwicklungen im Bereich IT Operations Analytics.

Markt für IT-Betriebsanalysen

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/it-operations-analytics-market

Globaler Markt für IT-Betriebsanalysen: Überblick

Das Instrument, mit dem IT-Unternehmen ihre Systeme überwachen, heißt IT Operations Analytics. Es unterstützt die Verarbeitung, Sammlung und Interpretation von Daten aus vielen IT-Betriebsquellen. Diese Daten helfen dabei, mögliche Probleme vorherzusehen und leiten Entscheidungsträger bei der Behebung von Fehlern.

Wichtige Erkenntnisse

Gemäß der Analyse unseres Forschungsanalysten wird der globale Markt für IT-Betriebsanalysen im Prognosezeitraum (2023–2030) voraussichtlich jährlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 22,32 % wachsen.

In Bezug auf den Umsatz wurde die Größe des globalen Marktes für IT-Betriebsanalysen im Jahr 2022 auf rund 14,27 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 71,47 Milliarden US-Dollar erreichen.

Nach Technologie wird erwartet, dass der Markt für prädiktive Analysen in den kommenden Jahren schneller wachsen wird.

Gemessen an der Unternehmensgröße dominierten Großunternehmen den Markt.

Basierend auf der Anwendung hatte das Segment Netzwerk- und Sicherheitsmanagement den größten Marktanteil.

Basierend auf den Branchen machte das BFSI-Segment 25 % des Marktes aus, was auf die zunehmende Nutzung von Analyselösungen für interne Abläufe durch Banken und Finanzunternehmen zurückzuführen ist.

Auf regionaler Ebene trug die frühzeitige Einführung von IT-Betriebsanalyselösungen in Nordamerika 35 % zum Umsatz bei.

Globaler Markt für IT-Betriebsanalysen: Wachstumsfaktoren

Im Laufe des Prognosezeitraums wird der globale Markt für IT-Betriebsanalysen voraussichtlich wachsen, da die Nachfrage nach der Verwaltung großer Mengen von IT-Daten steigt und Cloud-basierte IT-Betriebsanalyselösungen (ITOA) immer mehr Akzeptanz finden. Die Generierung von Betriebsdaten steigt aufgrund der massiven Expansion der IT-Branche rasant an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenanalysetools analysiert ITOA große Datenmengen effizient und liefert aufschlussreiche Ergebnisse. Darüber hinaus unterstützen ITOA-Lösungen Unternehmen dabei, die zugrunde liegenden Ursachen für Leistungsprobleme bei IT-Systemen zu identifizieren und kostengünstiger zu analysieren. Die Expansion des Marktes könnte jedoch durch die Dynamik der IT-Branche und die mangelnden Investitionen der IT-Unternehmen in die Aktualisierung veralteter Systeme behindert werden. Die meisten Unternehmen verlassen sich auf herkömmliche Datenanalysetools und investieren nicht in ITOA-Lösungen.

Der Hauptgrund dafür ist mangelndes Wissen über die Vorteile von ITOA gegenüber herkömmlichen Datenanalysetechniken. Herkömmliche Dateneingabeinstrumente sind preisgünstig und wartungsarm. In Zukunft können diese Elemente die Expansion des globalen Marktes für IT-Betriebsanalysen behindern. IT-Organisationen weltweit verwenden viele Tools, um die Leistung der Mitarbeiter zu verfolgen. Diese Tools sind jedoch spezialisiert und bieten Lösungen, die für ein bestimmtes Arbeitsfeld relevant sind. End-to-End-Sichtbarkeit und domänenübergreifende Korrelation sind mit solchen Technologien nicht möglich. Dennoch suchen Unternehmen nach einer Lösung, die ganze Systeme verwalten und Lösungen anbieten kann. Die Fähigkeit von ITOA, IT-bezogene und domänenübergreifende Probleme zu untersuchen und zu lösen, wird seine Akzeptanz im Prognosezeitraum verbessern.

Globaler Markt für IT-Betriebsanalysen: Auswirkungen von COVID-19

Die globale Produktion, das Angebot und die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen wurden alle durch die COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst. Aufgrund der niedrigen Kosten wird der Großteil der für das Internet der Dinge benötigten Hardware aus asiatischen Ländern, insbesondere China, importiert. Aber COVID-19 hat China und andere asiatische Länder hart getroffen, und viele andere Länder haben den Import aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Virus gestoppt. Die Lieferkette wurde dadurch ernsthaft gestört. Heutzutage konzentrieren sich viele Länder auf die Herstellung eigener Teile, um ihre Abhängigkeit von anderen Ländern zu verringern. Dies wird dazu führen, dass Teile in den meisten Ländern teurer werden und sich auf eine größere Zahl von Menschen auswirken, die sich noch in der Phase der Einführung des IoT befinden.

Globaler Markt für IT-Betriebsanalysen: Segmentierung

Basierend auf Typ, Anwendung, Einsatz und Endbenutzer ist der globale Markt für IT-Betriebsanalysen in Segmente unterteilt. Das Segment für Netzwerk- und Sicherheitsmanagement wird sich im Prognosezeitraum je nach Anwendung voraussichtlich am schnellsten entwickeln. Um die Belastung und Leistungsschwelle von Netzwerkgeräten zu ermitteln, liefert das Netzwerk- und Sicherheitsmanagement genaue Daten zum Betrieb einzelner Netzwerkkomponenten. Diese Systeme erstellen auch Daten für Assets und bieten vollständige Netzwerktransparenz. Aufgrund dieser Vorteile wird erwartet, dass die Nutzung von Netzwerk- und Sicherheitsmanagementlösungen stetig zunehmen wird.

Globaler Markt für IT-Betriebsanalysen: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) auf dem globalen Markt für IT-Betriebsanalysen aufweisen. Der Anteil der Region am weltweiten Markt für IT-Betriebsanalysen wird durch die rasch wachsende IT-Infrastruktur und die zunehmende Nutzung modernster Technologie in den Bereichen Fertigung, Einzelhandel und Konsumgüter vorangetrieben. Indien, China und Japan gehören zu den Ländern, die einen erheblichen Beitrag zum Markt leisten. In Bezug auf die Umsatzgenerierung wird Nordamerika voraussichtlich den Markt anführen, gefolgt von Europa. Europa nimmt einen beträchtlichen Anteil des Marktes ein und wächst stetig. Der Markt der Region wächst teilweise dank der entwickelten IT-Infrastruktur und einer steigenden Einführungsrate innovativer Technologien.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts mit Inhaltsverzeichnis: https://www.zionmarketresearch.com/toc/it-operations-analytics-market

Globaler Markt für IT-Betriebsanalysen: Wettbewerbsfähige Akteure

Wichtige Akteure auf dem globalen Markt für IT-Betriebsanalysen sind

NetApp Hitachi Humio Optanix OpsDataStore Appnomic Apptio, Inc. BMC Software Inc. ExtraHop-Netzwerke Glassbeam Inc. Hewlett Packard Enterprise Development LP IBM Corporation Microsoft Corporation Oracle Corporation DU WEISST Splunk Inc. Typ BMC Broadcom und VMware.

Globaler Markt für IT-Betriebsanalysen: Segmente

Nach Technologie

Prädiktive Analytik

Visuelle Analyse

Maschinenbasiertes Lernen

Ursachenanalyse

Analyse des Benutzerverhaltens

Nach Organisationsgröße

Große Unternehmen Kleine

Mittelgroße Organisationen

Nach Entwicklungsmodus

Auf Anfrage

Auf dem Gelände

Nach Anwendung

Echtzeit-Protokollanalyse

Cloud-Überwachung

Anwendungsleistungsmanagement

Virtualisierungsüberwachung

Netzwerk- und Sicherheitsmanagement

Infrastrukturmanagement

Nach Vertikal

Gesundheitspflege

Regierung

IT und Telekommunikation Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen (BFSI)

Reisen und Gastgewerbe

Einzelhandel und Konsumgüter

Fertigung, Sonstiges

Globaler Markt für IT-Betriebsanalysen: Regionale Analyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/