Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Transportverbundwerkstoffe 2032

Der globale Markt für Transportverbundwerkstoffe wurde im Jahr 2023 auf 47,61 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 136,33 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,40 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, es behindern und die weltweite Nachfrage nach Transportverbundwerkstoffen im Laufe des Prognosezeitraums beeinflussen werden. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Marktsektor für Transportverbundwerkstoffe unterstützen.

Globaler Markt für Transportverbundwerkstoffe: Überblick

Ingenieure und Designer können mithilfe von Verbundwerkstoffen Komponenten des Transportsystems, vom Automobilbau bis zur Luft- und Raumfahrt, neu konzipieren. Neben ihrer inhärenten Flexibilität bieten Verbundwerkstoffe eine Reihe weiterer Vorteile, wie Korrosionsbeständigkeit, einfache Verklebung mit anderen Materialien und leichte Haltbarkeit.

Globaler Markt für Transportverbundwerkstoffe: Wachstumsfaktoren

Aufgrund der zunehmenden Verwendung von Verbundwerkstoffen in Verkehrsflugzeugen wird erwartet, dass der globale Markt für Transportverbundwerkstoffe im Prognosezeitraum stark wachsen wird. Darüber hinaus wird der wachsende Bedarf an Leichtbauwerkstoffen und kraftstoffsparenden Autos dem Markt in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch mehr Schwung verleihen. Darüber hinaus durchläuft die Branche eine Reihe bemerkenswerter Veränderungen, da neue Wettbewerber mit hochmodernen Produkten, die Verbesserungen in der Wertschöpfungskette anregen, in den globalen Markt für Transportverbundwerkstoffe eintreten.

Aufgrund ihrer Vernetzungsfähigkeit erfreuen sich duroplastische Verbundwerkstoffe bei Endverbrauchern jedoch zunehmender Beliebtheit und gelten als die beste Wahl für Anwendungen in rauen Umgebungen. Diese Verbundwerkstoffe werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Infrastruktur, Robotik, Bauwesen und Biomedizin. Optionen, die erschwinglich, ungiftig und recycelbar sind, stärken das Produkt. Da thermoplastische Harze zudem leicht ihre Form behalten und eine bessere Schlagfestigkeit als duroplastische Harze bieten, werden sie häufig in Transportverbundwerkstoffen wie PET und Polyvinylchlorid verwendet.

Wenn Thermoplaste abkühlen, versteifen sie sich und verlieren einen Teil ihrer Fließfähigkeit. Durch erneutes Erhitzen können sie außerdem wieder geschmolzen und geformt werden. Die Robustheit des Matrixmaterials in thermoplastischen Verbundwerkstoffen ermöglicht Schadenstoleranz sowie Recyclingqualitäten. Sie werden auch in der Bau-, Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Materialhandhabungsindustrie eingesetzt. Darüber hinaus ist mit Kohlenstofffasern verstärkter Kunststoff zu einem wettbewerbsfähigen Material auf dem Markt geworden. Im Vergleich zu Glasfasern ist das Material etwa 30 % leichter und doppelt so robust. Es wird häufig in Rennwagen eingesetzt, um das Gewicht der Autos zu verringern und die Fahrersicherheit zu verbessern.

Darüber hinaus verbessert es die Kohlendioxidleistung und den Kraftstoffverbrauch, was den Markt für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge erweitern wird. Die globalen Initiativen der Regierung zur Förderung von Elektrofahrzeugen und die schnell steigende Nachfrage werden die Marktexpansion ankurbeln. Darüber hinaus expandieren zahlreiche Unternehmen durch Fusionen und Übernahmen, um ihre Kapazitäten zur Herstellung leichter und preisgünstiger Transportverbundstoffe zu erhöhen. Die aktuelle Entwicklung wird erheblich zur Expansion des globalen Marktes für Transportverbundstoffe beitragen.

Globaler Markt für Transportverbundwerkstoffe: Segmentierung

Segmente wie Transportart, Herstellungsverfahren, Faser, Anwendung, Harz und Geografie können zur Analyse des weltweiten Marktes für Transportverbundstoffe verwendet werden. Der Markt kann basierend auf der Transportart in vier Kategorien unterteilt werden: Straßen, Flüsse, Eisenbahnen und Flugzeuge. Der Markt kann basierend auf der Anwendung in Außenbereiche, Innenbereiche und andere Segmente unterteilt werden. Aufgrund ihrer besseren Eigenschaften wie Hitzebeständigkeit, reduzierte Haltbarkeit, Flexibilität, Festigkeit, Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit halten Innenanwendungen den größten Marktanteil in der weltweiten Transportverbundstoffindustrie. Aufgrund der steigenden Nachfrage aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Transport wird erwartet, dass das Innenbereichssegment im Prognosezeitraum seine beherrschende Stellung auf dem weltweiten Markt für Transportverbundstoffe beibehält.

Der Markt kann in natürliche, Kohlenstoff-, Glas- und andere Fasersegmente unterteilt werden. Da Glasfasern in Automobilkomponenten weit verbreitet sind, haben sie einen dominanten Marktanteil in der weltweiten Transportverbundwerkstoffindustrie. Der Markt kann je nach Herstellungsverfahren in Harztransferformung, Spritzguss, Kompressionsformung und andere Kategorien unterteilt werden. Da die Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie in Entwicklungsländern schnell expandiert und RTM-Methoden ein enormes Potenzial haben, hat das Harztransferformungssegment einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Angesichts seiner Fähigkeit, komplizierte 3D-Komponenten, hervorragende mechanische Leistung, perfekte Oberflächenglätte und strikte Maßgenauigkeit zu unterstützen, gilt es dennoch als eine sehr vielversprechende Technologie in der heutigen Zeit. Der Markt kann in thermoplastische und duroplastische Harzsegmente unterteilt werden.

Globaler Markt für Transportverbundwerkstoffe: Regionale Analyse

Der weltweite Markt für Verbundwerkstoffe für den Transportbereich wird von Nordamerika dominiert, da die Region zunehmend veraltete und ineffiziente Flugzeuge ersetzen muss. Dennoch wird die Verwendung von Verbundwerkstoffen für den Transportbereich in der Region mit der zunehmenden Anzahl von Elektrofahrzeugen zunehmen. Die Automobilindustrie im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der schnellen Expansion der Region wahrscheinlich stark wachsen. Darüber hinaus wird der Markt dank kontinuierlicher technologischer Fortschritte und qualitativ hochwertigerer Produktveröffentlichungen wachsen. Darüber hinaus wird die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ressourcen zu angemessenen Preisen die Expansion des lokalen Marktes unterstützen.

Globaler Markt für Transportverbundwerkstoffe: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem weltweiten Markt für Verbundwerkstoffe für den Transportbereich zählen:

Toray Industries Inc.

Teijin Limited

Solvay SA

SGL Group

Königliches DSM

Owens Corning

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

Jushi-Gruppe

Hexcel Corporation

Gurit Holding AG, in Zug, CH-370.3.008.001-5, Aktiengesellschaft (SHAB

Der globale Markt für Transportverbundwerkstoffe ist wie folgt segmentiert:

Nach Transportart

Straßen

Wasserwege

Eisenbahnen

Atemwege

Nach Herstellungsverfahren

Harztransferformung

Spritzguss

Formpressen

und andere

Von Fiber

natürlich

Kohlenstoff

Glas

und andere

Nach Anwendung

Außenbereich

Innenräume

und andere

Von Von Harz

Thermoplast

Duroplast

Globaler Markt für Transportverbundwerkstoffe: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

