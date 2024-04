Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für Ölfeldtenside, Ausblick und Prognose, 2030

Der globale Markt für Ölfeldtenside wurde im Jahr 2022 auf 1.402,36 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 1.961,47 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,3 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für Ölfeldtenside für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung des aufkommenden Potenzials auf dem Markt für Ölfeldtenside unterstützen.

Globaler Markt für Ölfeldtenside: Überblick

Laut dem Global Oilfield Surfactants Market Report sind Ölfeld-Tenside organische Chemikalien, die zur Reduzierung der Oberflächenspannung zwischen Flüssigkeiten eingesetzt werden. Alle Phasen des Ölproduktionsprozesses, wie die Herstellung von Bohrschlämmen auf Öl- oder Wasserbasis, das hydraulische Aufbrechen, die verbesserte Ölgewinnung (EOR), die Ansäuerung von Ölquellen, der Transport von Rohöl, der Korrosionsschutz und die Öl-Wasser-Gas-Trennung, sind stark von Tensiden abhängig. Darüber hinaus fungieren sie als kinetische Inhibitoren oder Dispergiermittel für Gashydrate.

Markt für Ölfeldtenside

Globaler Markt für Ölfeldtenside: Wachstumsfaktoren

Der Bedarf an Ölfeldtensiden steigt deutlich an. Der wachsende globale Ölabbau, die steigende Nachfrage nach Öltensiden in Ölfeldern für eine effektive Ölgewinnung und die steigende Nachfrage nach Biotensiden aufgrund ihrer umweltfreundlichen Eigenschaften sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für Ölfeldtenside vorantreiben. Die Nachfrage nach Erdölprodukten ist deutlich gestiegen. Mit über 92 Millionen Barrel täglich hat die Ölproduktion in den letzten zehn Jahren einen Rekordwert erreicht. Das Wachstum der Transport-, Pkw- und anderer Branchen sind die Haupttreiber dieses Bedarfs. Die Nachfrage nach Ölfeldtensiden wird mit zunehmender Ölexploration und -förderung deutlich steigen. Darüber hinaus wird im Prognosezeitraum erwartet, dass die Tensidnutzung aufgrund der zunehmenden Forschung zu Biotensiden weiter steigen wird. Das größte Hindernis für den Markt ist jedoch, dass aufgrund des gestiegenen Bewusstseins der Regierungen für den schädlichen CO2-Fußabdruck der Öl- und Gassektoren alternative Energiequellen entdeckt wurden, die den Bedarf an Tensiden im Verlauf des Prognosezeitraums reduzieren könnten. Allerdings wird die Verfügbarkeit umweltfreundlicher Biotenside den Bedarf daran in der Ölbranche erhöhen und im Prognosezeitraum das Wachstum des globalen Marktes für Ölfeldtenside vorantreiben.

Der Markt für Tenside wurde durch den COVID-19-Ausbruch etwas beeinträchtigt. Wichtige Industriezweige waren von der Pandemie betroffen, die den Globus erfasste. Die COVID-19-Epidemie hatte auch Auswirkungen auf die Ölindustrie. Während der Epidemie waren die meisten Industriezweige vorübergehend geschlossen, und strenge Lockdown-Maßnahmen führten in den meisten Ölfeldern zu einem Produktionsrückgang. Die Nachfrage nach Tensiden geht infolgedessen etwas zurück. Dennoch wird erwartet, dass dieser Nachfragerückgang nur vorübergehend anhalten wird. Sobald die Wirtschaft wieder anläuft, wird auch die Nachfrage nach Öl wieder steigen, was für die Dauer der Prognose die Nachfrage nach Tensiden erhöhen wird.

Globaler Markt für Ölfeldtenside: Segmentierung

Basierend auf Quelle, Produkttyp, Anwendung und Geografie gibt es zwei Segmente auf dem weltweiten Markt für Ölfeldtenside. Die biobasierten und synthetischen Segmente des weltweiten Marktes für Ölfeldtenside sind je nach Quelle unterteilt. Der globale Markt ist je nach Produktart in kationische, anionische, nichtionische, Silikon- und amphotere Segmente unterteilt. Netzmittel, Schaumbildner, Bohrtenside, EOR, Stimulationsrückfluss/Flüssigkeitsrückgewinnung und andere Kategorien sind im Anwendungsbereich gesondert aufgeführt.

Globaler Markt für Ölfeldtenside: Regionale Analyse

In Bezug auf den Umsatz wird erwartet, dass Nordamerika im Verlauf des Prognosejahres den weltweit größten Marktanteil für Ölfeldtenside halten wird. Der Markt in dieser Region wird voraussichtlich aufgrund von Faktoren wie der Existenz wichtiger Akteure, der steigenden Nachfrage nach Biotensiden aufgrund ihrer umweltfreundlichen Eigenschaften und der Zunahme der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für biobasierte Tenside wachsen. Die großen Unternehmen des Marktes werden voraussichtlich stark in Forschung und Entwicklung und Unternehmenserweiterung investieren, und die Verwendung von Ölfeldtensiden in Anwendungen zur verbesserten Ölrückgewinnung wird voraussichtlich zunehmen, was zu einem erheblichen Marktanteil in der Region Europa beiträgt. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird auch erwartet, dass die Region Asien-Pazifik einen beträchtlichen Anteil des Marktes beiträgt. Ein Anstieg des Ölabbaus und eine Expansion der Gas- und Ölindustrie sowie die Umsetzung der von der indischen Regierung auferlegten 100-prozentigen FDI-Politik, die es ausländischen Unternehmen ermöglicht, ihr Geschäft einschließlich Erdöl und Erdgas auszuweiten, sind die Hauptfaktoren, die hauptsächlich zum Wachstum des Marktes in dieser Region beitragen.

Globaler Markt für Ölfeldtenside: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Teilnehmer am globalen Markt für Ölfeldtenside sind:

LIBRA SPECIALE CHEMICALS LIMITED

Schlumberger Limited

3M-Unternehmen

BASF SE

Die Dow Chemical Company

Croda International PLC

Evonik Industries AG

Lubrizol Corporation

Sasol GmbH

Oxiteno USA LLC unter anderem

Der globale Markt für Ölfeldtenside ist wie folgt segmentiert:

VON Quelle

biobasiert

Synthetik

Nach Produkttyp

kationisch

anionisch

nichtionisch

Silikon

amphoter

Von Aapplication

Netzmittel

Bohrtenside

Schaumbildner

EOR

Stimulations-Flowback/Flüssigkeitsrückgewinnung

und andere.

Globaler Markt für Ölfeldtenside: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

