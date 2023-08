Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,41 % wird der globale Markt für Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen bis 2030 42,30 Milliarden US-Dollar übersteigen, so der Prognosebericht von Zion Market Research

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die Größe des globalen Marktes für Arzneimittelentwicklungsdienste im Jahr 2022 auf 19,85 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 42,30 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Markt wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,41 wachsen % im Prognosezeitraum 2023 bis 2030. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für Arzneimittelentwicklungsdienste im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Chancen in der Branche der Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen zu erkennen und zu erkunden.

Globaler Markt für Arzneimittelentwicklungsdienste: Überblick

Unter Arzneimittelentwicklung versteht man den Prozess der Entwicklung und Innovation neuer Arzneimittel. Zu den Methoden der Arzneimittelentwicklung gehören Zufallsscreening, molekulare Manipulation, molekulares Design, Arzneimittelmetaboliten und Zufall. Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen zielen insbesondere darauf ab, den Zeitaufwand und die Kosten für die Arzneimittelforschung und -entwicklung zu verkürzen. Mehrere Bereiche wie Pharmakologie, Medizin, Biotechnologie und viele andere nutzen Methoden der Arzneimittelentwicklung, um neue Medikamente zu entdecken und zu entwickeln.

Der Prozess besteht aus Tests, Auswahl, Darstellung, Produktion und Identifizierung von Aspiranten auf therapeutischen Nutzen. Nachdem eine Verbindung ihre Bewertungswerte vorgelegt hat, erfolgt die Arzneimittelentwicklung, um mit klinischen Studien fortzufahren. Die Lead-Optimierung, die Erkennung von Leitverbindungen, Fragmente basierend auf Arzneimitteldesigns, die Auswahl von Arzneimittelentdeckungen und die Erkennung von Arzneimittelzielen bilden zusammen den Kern der Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen. Arzneimittelentwicklungsdienste werden häufig in der Anthropologie, bei Katastrophenopfern, bei Vaterschaftstests und in der Forensik eingesetzt, wobei sich die DNA-Analyse als äußerst wichtiges Instrument erweist.

Globaler Markt für Arzneimittelentwicklungsdienste: Wachstumsfaktoren

Einer der wichtigsten Faktoren auf dem globalen Markt für Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen ist die gestiegene Nachfrage nach Arzneimitteln. Darüber hinaus treiben technologische Fortschritte in Verbindung mit der zunehmenden Einführung innovativer Technologien für die Entwicklung von Arzneimitteln sowie ein Anstieg der Nachfrage nach Generika und ein Anstieg der Patientenzahlen das Wachstum des globalen Marktes für Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen weiter voran. Die Neigung namhafter Pharmaunternehmen, einige Aufgaben auszulagern, um Hürden zu vermeiden, kurbelt das Marktwachstum an.

Das zunehmende Outsourcing klinischer Studien und analytischer Tests treibt das Marktwachstum weiter voran. Die wachsende geriatrische Bevölkerung und die wachsende Nachfrage nach Generika fördern das Wachstum des globalen Marktes für Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen. Die steigende Zahl von Herstellern, Organisationen und Vertragsabwicklungen fördert die Verbreitung der Pharmaindustrie und kurbelt das Marktwachstum an.

Verschiedene Faktoren wie das Bewusstsein für die Behandlung chronischer Krankheiten, ein Anstieg des ungedeckten medizinischen Bedarfs, ein Anstieg der Patientenzahlen, das Auslaufen der Patente wichtiger Arzneimittel und effiziente regulatorische Richtlinien für die Arzneimittelentwicklung tragen ebenfalls erheblich zum Wachstum des globalen Marktes für Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen bei .

Globaler Markt für Arzneimittelentwicklungsdienste: Segmentierung

Der globale Markt für Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen kann in Prozess, Typ, Arzneimittel, therapeutisches Gebiet, Unternehmen und Region unterteilt werden.

Je nach Prozess kann der Markt in Kandidatenvalidierung, Lead-Optimierung, Hit-to-Lead-Identifizierung, Zielvalidierung und Zielauswahl segmentiert werden.

Je nach Typ kann der Markt in Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik, biologische Dienstleistungen und medizinische Chemie unterteilt werden. Unter diesen dominiert das medizinische Segment den Markt aufgrund der breiten Nutzung der medizinischen Chemie in einer anderen Phase präklinischer Studien. Darüber hinaus fördert auch die wachsende Unterstützung eines Biotechnologieunternehmens, von Wissenschaftlern und großen Pharmaunternehmen das Wachstum des Segments.

Nach Medikamenten kann der Markt in Biologika, Diagnostika für Infektionskrankheiten und kleine Moleküle unterteilt werden. Das Segment der kleinen Moleküle hält den größten Anteil am globalen Markt für Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen, da diese klar definiert, einfach und leicht zu charakterisieren sind. Das Wachstum kann auf die Fähigkeit zurückgeführt werden, schnell und effizient in die Zelle einzudringen und die Moleküle so zu beeinflussen, dass die Krebszellen absterben.

Nach Therapiegebiet kann der Markt in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Verdauungssystems, Immunsystem und Infektionskrankheiten, Neurologie, Onkologie und andere Therapiegebiete unterteilt werden. Aufgrund der wachsenden Zahl von Krebspatienten, die in der Folge den Bedarf an Krebstherapien in die Höhe trieb, ist das Segment Onkologie führend gegenüber anderen.

Nach Unternehmen kann der Markt in Tier-3-, Tier-2- und Tier-1-Pharmaunternehmen segmentiert werden.

Globaler Markt für Arzneimittelentwicklungsdienste: Regionale Analyse

Aufgrund der Präsenz prominenter und etablierter Akteure in der Region hält Nordamerika den größten Anteil am globalen Markt für Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen. Darüber hinaus fördern auch steigende Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten biopharmazeutischer und pharmazeutischer Unternehmen das regionale Wachstum.

Aufgrund der Verfügbarkeit der neuesten und innovativen Technologie für die Arzneimittelentwicklung und -forschung ist Europa auch eine potenzielle Region für das Wachstum des globalen Marktes für Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen. Auch im Asien-Pazifik-Raum wird im Prognosezeitraum ein enormes Wachstum mit einer hohen CAGR erwartet.

Globaler Markt für Arzneimittelentwicklungsdienste: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den bedeutenden Akteuren auf dem globalen Markt für Arzneimittelentwicklungsdienstleistungen gehören:

BioDuro

SRI International

Selvita SA

AstraZeneca PLC

Dalton Pharma Services

Advinus Therapeutics

Viva Biotech

Piramal Enterprises Ltd.

Lonza Group AG

Laboratory Corporation of America Holdings

Jubelnde Biowissenschaften

Albany Molecular Research Inc.

GVK Biosciences Private Limited

Covance

Agilent Technologies Ubiquigent

GenScript Biotech Corporation

WuXi AppTec

Eurofins Scientific

Evotec AG

Charles River Laboratories International, Inc.

Albany Molecular Research, Inc.

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Markt für Arzneimittelentwicklungsdienste: Segmentierung

Nach Prozess:

Kandidatenvalidierung

Lead-Optimierung

Hit-to-Lead-Identifizierung

Zielvalidierung

Zielauswahl

Nach Typ:

Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik

Biologische Dienstleistungen

Medizinische Chemie

Nach Medikament:

Biologika,

Diagnostik von Infektionskrankheiten

Kleine Moleküle

Nach Therapiegebiet:

Herzkreislauferkrankung

Erkrankung des Verdauungssystems

Immunsystem und Infektionskrankheiten

Neurologie, Onkologie

Andere Therapiegebiete

Nach Firma:

Stufe 3

Rang 2,

Tier-1-Pharmaunternehmen

Nach Region:

Nordamerika

Die USA

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

GCC

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

