Globaler Markt Für Elektronische Mauterhebung: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Der weltweite Markt für elektronische Mauterhebung hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 8,25 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 13,30 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,14 % zwischen 2023 und 2030.

Ein elektronisches Mautsystem (ETC) ist ein elektronischer Mautautomat, der einem bestehenden Kundenkonto eine Mautgebühr in Rechnung stellt, da er feststellen kann, ob das vorbeifahrende Fahrzeug im ETC-System registriert ist oder nicht. Darüber hinaus wird eine Warnung an die örtliche Autobahnpolizei generiert, wenn das Fahrzeug nicht registriert ist. Dieses System ermöglicht es dem Besitzer, die Mautstellen zu passieren, ohne das Fahrzeug zwischendurch anhalten zu müssen, wodurch Verkehrsstaus aufgrund manueller Eingriffe reduziert werden. Somit ist das ETC-System eine praktikable Lösung zur Reduzierung der Umweltverschmutzung und eine Alternative zur Instandhaltung der Autobahnspuren während der Hauptverkehrszeiten oder während laufender Wartungsarbeiten.

Globaler Markt für elektronische Mauterhebung: Wachstumsfaktoren

Der Bedarf an Lösungen für Verkehrsstaus, bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten, kürzeren Wartezeiten, steigenden staatlichen Mitteln in städtischen Gebieten und der Kontrolle der Umweltverschmutzung sind einige der Haupttreiber für den Markt für elektronische Mauterhebung weltweit. Auch der Personalabbau aufgrund verbesserter Systemfunktionen hat das Marktwachstum weiter vorangetrieben. Faktoren wie hohe Betriebs-, Wartungs- und Installationskosten, Regeln und Vorschriften für Genehmigungsprozesse sowie die Standardisierung der elektronischen Mauterhebungssysteme behindern jedoch das Wachstum des globalen Marktes für elektronische Mauterhebung.

Globaler Markt für elektronische Mauterhebung: Segmentierung

Der globale Markt für elektronische Mauterhebung ist nach Produkt, Typ, Technologie, Anwendung und Region segmentiert. Der globale Markt für elektronische Mauterhebung ist auf der Grundlage des Produkts in automatische Fahrzeugidentifizierung, automatische Fahrzeugklassifizierung, Backoffice und Integration sowie System zur Durchsetzung von Verstößen unterteilt. Dabei wird das Segment der automatischen Fahrzeugidentifizierung voraussichtlich am stärksten wachsen, da es dabei hilft, die Identität des Besitzers mithilfe von Radiofrequenz-Identifizierungs- und Kennzeichenerkennungstechnologien zu ermitteln. Je nach Typ ist der globale Markt für elektronische Mauterhebung in alle elektronischen Mauterhebungen und elektronischen Mauterhebungen unterteilt. Auf der Grundlage der Technologie ist der globale Markt für elektronische Mauterhebung in globale Positionierungssysteme unterteilt. Radiofrequenzidentifikation, dedizierte Kurzstreckenkommunikation und Videoanalyse. Das Segment Video Analytics wird aufgrund der zunehmenden Zahl von Mautverstößen voraussichtlich das höchste CAGR-Wachstum verzeichnen, da es dazu beiträgt, die Verstöße mithilfe von Kameras aufzuzeichnen. Je nach Anwendung wird der globale Markt für elektronische Mauterhebung in Autobahn- und Stadtstraßen eingeteilt.

Globaler Markt für elektronische Mauterhebung: Regionale Analyse

Geografisch ist der Weltmarkt für die elektronische Mauterhebung in Lateinamerika, Nordamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika sowie den asiatisch-pazifischen Raum unterteilt. Von diesen Regionen dürfte Nordamerika in den kommenden Jahren aufgrund des zunehmenden Verkehrs und der entwickelten Straßeninfrastruktur den größten Marktanteil haben. Es wird prognostiziert, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der Nachfrage nach elektronischen Mautsystemen aus Schwellenländern wie Indien, Malaysia, Singapur, China, Südkorea und den Philippinen aufgrund zunehmender Verkehrsstaus in diesen Regionen stark wachsen wird und so das Wachstum des globalen Marktes für elektronische Mautsysteme ankurbelt.

Globaler Markt für elektronische Mauterhebung: Wettbewerbsfähige Akteure

3M

Xerox Corporation

Transcore Holdings Inc.

TRMI-Systemintegration

TrafficCom

Toll Collect GmbH

Sensordynamik

EFKON AG Kapsch

Kubische Transportsysteme Inc.

Q-Free unter anderem.

Nach Produkt

Automatische Fahrzeugidentifikation

Automatische Fahrzeugklassifizierung

Backoffice

Integration

System zur Durchsetzung von Verstößen

Nach Typ

Elektronische Maut

Elektronische Mauterhebung

Durch Technologie

Global Positioning System

Radiofrequenz-Identifikation

Dedizierte Kurzstreckenkommunikation

Videoanalyse

Auf Antrag

Autobahn

Urban

Globaler Markt für elektronische Mauterhebung: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die USA

Europa

Das Vereinigte Königreich

Frankreich

Deutschland

Der asiatisch-pazifische Raum

China

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Der Nahe Osten und Afrika

