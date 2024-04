Robotaxi-Marktgröße, Anteil und Trends 2032

Der globale Robotaxi-Markt erwirtschaftete im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von etwa 0,42 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Umsatz von etwa 106,87 Milliarden US-Dollar erzielen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 85,00 % für den Zeitraum von 2024 bis 2032 entspricht.

Globaler Robotaxi-Markt: Überblick

Robotaxi ist ein selbstfahrendes Taxikonzept, das auf Fahrgemeinschaftsplattformen fährt und ohne menschliche Interaktion auskommt. Damit geteilte autonome Mobilität gut funktioniert, braucht sie Teile wie Radar, LiDAR, hochdichte Sensoren und viele Softwarealgorithmen. Robuste Internetverbindungen ermöglichen die Anbindung autonomer Taxis an das interne und externe V2X-Ökosystem, wodurch Echtzeitinformationen bereitgestellt und die Zahl der Todesfälle reduziert werden kann. Darüber hinaus beginnen große Unternehmen in Entwicklungsländern mit der Herstellung autonomer Taxis, was das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln dürfte.

Globaler Robotaxi-Markt: Wachstumsfaktoren

Es wird erwartet, dass der weltweite Robotaxi-Markt in einem kräftigen Tempo wachsen wird. Der Bedarf an umfassenderen Transportdienstleistungen, die Automatisierung von Autos und die wachsende Notwendigkeit, Verkehrsstaus zu verringern, sind einige der Gründe, die das Wachstum des globalen Marktes vorantreiben. Robotaxis werden bald Realität und werden im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt. Sie verlassen sich auf eine leistungsstarke Palette hochmoderner Sensortechnologien, darunter mehrere LiDARs, um schwierige Ballungsräume erfolgreich zu befahren. Aufgrund von Vorteilen wie höherer Produktivität und günstigerem Transport hat das Aufkommen von Robotaxis das Potenzial, die Art des Transports im Allgemeinen sowie den Autobesitz erheblich zu verändern. Sie verbrauchen außerdem viel weniger Energie und haben keine Abgasemissionen. Jedes dieser Elemente ist gleichermaßen für die weltweite Expansion der Robotaxis verantwortlich.

Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund der zunehmenden Bemühungen der Regierung, die Emissionen zu reduzieren, und der steigenden Nachfrage nach Personenkraftwagen. Darüber hinaus haben die größten Hersteller in den Bereichen Technologie und Automobil große Investitionen in die Entwicklung von Robotaxis getätigt, um einen beträchtlichen Marktanteil zu gewinnen. Diese Entwicklungen könnten günstige Bedingungen für ein Gedeihen des globalen Robotaxi-Marktes während des gesamten Prognosezeitraums schaffen. Auf der anderen Seite sind Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einführung von Robotaxis und die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung einige der Faktoren, die das Wachstum des globalen Robotaxi-Marktes begrenzen könnten.

Wie auf vielen anderen Märkten hatte die COVID-19-Epidemie auch auf den weltweiten Robotaxi-Sektor erhebliche negative Auswirkungen. Panikszenarien und strenge Lockdowns in der Anfangsphase der Epidemie unterbrachen den gesamten Produktionsprozess neuer Autos. Infolgedessen gingen die Verkaufszahlen zurück, was sich auf den Gesamtumsatz des Marktes auswirkte. Darüber hinaus mussten die Erstausrüster (OEM) ihre Produktion verschieben, bis die Lockdowns aufgehoben wurden, um die Produktion wieder aufnehmen zu können. Das Unternehmen war infolgedessen gezwungen, das Produktionsvolumen anzupassen. Darüber hinaus führte eine globale Krise dazu, dass der kapitalintensive Automobilsektor zahlreiche Betriebe einstellte. Während der Pandemie wurde das Marktwachstum durch all diese und zahlreiche weitere Variablen beeinflusst.

Globaler Robotaxi-Markt: Segmentierung

Basierend auf dem Grad der Autonomie, Komponente, Service, Antrieb, Fahrzeug, Anwendung und Region ist der globale Robotaxi-Markt unterteilt. Die Segmente Level 4 und Level 5 des globalen Robotaxi-Marktes basieren auf dem Grad der Autonomie. Der Komponentenbereich ist in Radar-, LiDAR-, Kamera- und Ultraschallsensoren unterteilt. Der Markt ist basierend auf den angebotenen Dienstleistungen in stationsbasierte und Autovermietungssegmente unterteilt. Es gibt drei Antriebsarten: Elektro, Hybrid und Brennstoffzelle. Die auf dem Robotaxi-Markt verfügbaren Fahrzeugtypen sind Autos und Shuttles/Vans. Der Transport von Passagieren und Produkten bildet das Anwendungssegment.

Globaler Robotaxi-Markt: Regionale Analyse

Im Verlauf des Prognosezeitraums wird Europa voraussichtlich den weltweiten Robotaxi-Markt dominieren. Eine solide Grundlage für den schnell wachsenden Robotaxi-Sektor wurde durch eine Reihe wichtiger Elemente gelegt, darunter die enorme Nachfrage nach hochmodernen Transportlösungen in wichtigen Ländern wie Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Norwegen. Mehrere europäische Länder verfügen über eine hoch entwickelte und hilfreiche Transportinfrastruktur, die es den Betreibern von Robotaxi-Flotten ermöglicht, ihre Fahrzeuge zu testen und zu nutzen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird auch erwartet, dass Nordamerika einen beträchtlichen Umsatzbeitrag zum globalen Robotaxi-Markt leistet. Die Marktexpansion technologisch autonomer Fahrzeuge wird erheblich von neuen Trends beeinflusst. Dies wird voraussichtlich die Gesamtnachfrage Nordamerikas nach selbstfahrenden Taxis erhöhen.

Globaler Robotaxi-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Tesla Inc. (USA)

Waymo LLC (USA)

Aptiv (Irland)

Uber Technologies Inc. (USA)

GM Cruise LLC (USA)

Lyft Inc (USA)

Baidu (China)

Ford Motor Company

Didi Chuxing Technology Co. (China)

Zoox Inc (USA)

Ridecell Inc

AutoX Inc (USA)

Globaler Robotaxi-Markt: Segmentanalyse

Nach Antriebsart

Elektrisches Fahrzeug

Hybridfahrzeug

Brennstoffzellenfahrzeug

Nach Anwendung

Waren

Passagier

Nach Komponententyp

LiDAR

RADAR

Kamera

Sensoren

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

