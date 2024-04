Leihmutterschaftsmarktgröße, Branchenanteil und Prognose, 2030

Der globale Markt für Leihmutterschaft hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 13,27 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 61,45 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 21,46 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Leihmutterschaftsmarkt: Überblick

Eine der wichtigsten Methoden der assistierten Reproduktion ist die Leihmutterschaft, bei der eine Frau die Kinder eines anderen Paares austrägt, häufig im Rahmen einer formellen Vereinbarung. Auf diese Weise entscheiden sich Paare, wenn sie ihre Familie vergrößern oder gründen möchten. Es gibt drei Hauptarten der Leihmutterschaft: traditionelle Leihmutterschaft, kommerzielle Leihmutterschaft und altruistische (nicht kommerzielle) Leihmutterschaft. Gestationale und konventionelle Leihmutterschaft können anhand des genetischen Erbes der Eizelle unterschieden werden. Während bei der gestationalen Leihmutterschaft überhaupt keine biologische Verbindung zum Kind besteht, werden bei der traditionellen Leihmutterschaft die Eizellen der Spenderin verwendet, um sie zur biologischen Mutter des Nachwuchses zu machen.

Leihmutterschaftsmarkt

Kommerzielle und altruistische Leihmutterschaft können danach unterschieden werden, ob ein Geldaustausch stattfindet oder nicht. Die Praxis, die eigene Gebärmutter zu vermieten, um gegen Bezahlung das Kind einer anderen Person auszutragen, wird als kommerzielle Leihmutterschaft bezeichnet. Da die Leihmutter häufig eine nahe Verwandte des Paares ist, erhält sie bei einer altruistischen Leihmutterschaft keine finanzielle Entschädigung, sie kann jedoch eine Erstattung ihrer medizinischen Kosten erhalten.

Globaler Leihmutterschaftsmarkt: Wachstumsfaktoren

Im Laufe des Prognosezeitraums wird es auf dem weltweiten Leihmutterschaftsmarkt zu erheblichen Entwicklungen kommen, da hormonelle Störungen immer häufiger auftreten und die Fälle von Unfruchtbarkeit infolgedessen zunehmen. Die menschliche Fruchtbarkeit kann durch Alter, Vererbung, Spermien- und Eizellenproduktion sowie die Belastung mit bestimmten schädlichen Chemikalien beeinträchtigt werden. Ebenso kann eine geringe Spermienzahl bei Männern zu Unfruchtbarkeit führen; dies kann auch durch regelmäßigen Alkoholkonsum, Steroidgebrauch und bestimmte medizinische Probleme wie Diabetes verursacht werden. Unfruchtbarkeit bei Frauen kann durch Hormonstörungen, fehlerhafte Gebärmutter- oder Gebärmutterhalsstruktur, Stress, verstopfte Eileiter und bestimmte medizinische Erkrankungen verursacht werden. Die Zahl der Unfruchtbarkeitsprobleme nimmt zu, und damit auch das öffentliche Wissen über Unfruchtbarkeitsbehandlungen.

Angesichts des exponentiellen Wachstums von Fruchtbarkeitskliniken in den letzten zehn Jahren wird der Leihmutterschaftsmarkt weltweit erheblich wachsen. Die zunehmende Zugänglichkeit und Nutzung neuartiger Reproduktionstherapien wie In-vitro-Fertilisation und Eizell- oder Samenspende wird sich in naher Zukunft ebenfalls positiv auf die Prognose des Leihmutterschaftsmarktes auswirken. Der beunruhigende Anstieg der Zahl der Frauen, bei denen das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOD) diagnostiziert wird, ist ein weiterer Faktor, der das Wachstum der Leihmutterschaftsbranche weltweit vorantreibt. Die Centers for Disease Control and Prevention schätzen, dass PCOD etwa 5 Millionen amerikanische Frauen im gebärfähigen Alter betrifft. Die strengen Vorschriften für die Leihmutterschaftspraxis und die hohen Kosten der medizinischen Versorgung des Verfahrens können die Sache erschweren.

Globaler Leihmutterschaftsmarkt: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den weltweiten Leihmutterschaftsmarkt zu segmentieren, unter anderem nach Art, Technologie, Altersgruppe, Dienstleister und Geografie. Die beiden Hauptarten der Leihmutterschaft sind Schwangerschafts-Leihmutterschaft und traditionelle Leihmutterschaft. Die beiden Hauptkategorien nach Technologie sind intrauterine Insemination (IUI) und In-vitro-Fertilisation (IVF). Die intrazytoplasmatische Spermieninjektion und die reguläre IVF sind zwei weitere Unterteilungen des In-vitro-Segments. Innerhalb des weltweiten Leihmutterschaftsmarktes gibt es fünf Altersgruppensegmente: unter 35, zwischen 35 und 37, 38 bis 39, 40 bis 42, 43 bis 44 und über 44 Jahre. Krankenhäuser und Fruchtbarkeitskliniken sind die beiden wichtigsten Dienstleister.

Globaler Leihmutterschaftsmarkt: Regionale Analyse

Da es in der gesamten Region keine strengen Regulierungsvorschriften gibt, wird erwartet, dass der afrikanische Sektor im gegebenen Zeitraum am schnellsten wächst. Nigeria wird wahrscheinlich führend sein, da die gesetzlichen Anforderungen für kommerzielle Leihmutterschaft vereinfacht wurden. Da kommerzielle Leihmutterschaft in einigen Ländern verboten ist, würde die Expansion anderer regionaler Segmente darunter leiden. Regionale Märkte werden langsam wachsen, wie beispielsweise Indien, wo kommerzielle Leihmutterschaft 2018 endgültig verboten wurde. Die USA werden dem Geschäft ebenfalls beim Wachstum helfen, da es ein Land ist, das Leihmutterschaft unterstützt. Das Fehlen von Leihmutterschaftsgesetzen in Malaysia wird sich ebenfalls positiv auf die Expansion des weltweiten Leihmutterschaftsmarktes auswirken.

Globaler Leihmutterschaftsmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

AVA Klinik Scanfert

Nova IVI Fruchtbarkeit

Cardone und

Associates Reproduktionsmedizin & Unfruchtbarkeit

New Hope Fruchtbarkeitszentrum

Ovation Fruchtbarkeit

IVI-RMA GLOBAL

Außergewöhnliche Vorstellungen

Nach Produkttyp

Traditionelle Leihmutterschaft

Leihmutterschaft

Nach Technologie

In-vitro-Fertilisation

Intrauterine Insemination (IUI)

Nach Dienstanbietern

Fruchtbarkeitskliniken

Krankenhäuser

Globaler Leihmutterschaftsmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

