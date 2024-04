Marktgröße, Anteil und Trends für biologisch abbaubare Plastiktüten und Säcke 2030

Schätzungen zufolge betrug der weltweite Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und -säcke im Jahr 2022 2408,97 Millionen USD und wird bis 2030 3542,19 Millionen USD erreichen, wobei zwischen 2023 und 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 4,94 % zu verzeichnen ist. Die Studie untersucht die Faktoren, die den weltweiten Markt für Dachunterlagen antreiben, einschränken und behindern, sowie wie sich diese Faktoren im Prognosezeitraum auf die Nachfrage auswirken werden. Die Studie untersucht auch neue Entwicklungen auf dem Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und -säcke.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und Säcke: Überblick

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Kunststoffen in Säcken und Beuteln sowie die unzureichende Entsorgung dieser Materialien werden das Umweltproblem durch herkömmliche Kunststoffe auf Erdölbasis wahrscheinlich noch verschärfen. Biologisch abbaubare Säcke und Beutel werden aus einer Vielzahl natürlicher Pflanzenprodukte hergestellt, darunter Polyhydroxyalkanoate (PHAs), Polymilchsäuren (PLAs) und Mais. Sie enthalten außerdem Chemikalien, die den Abbauprozess unterstützen und so ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt im Allgemeinen und auf das Leben im Wasser im Besonderen verringern. Die Menschen bevorzugen diese biologisch abbaubaren Beutel gegenüber herkömmlichen Kunststoffartikeln, insbesondere für die Verpackung von Lebensmitteln und schnelllebigen Konsumgütern.

Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und Säcke

Globaler Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und Säcke: Wachstumsfaktoren

Die weltweite Entsorgung herkömmlicher Kunststoffe hat zu einem erheblichen Problem mit nicht wiederverwertbarem Abfall geführt, der sich nachteilig auf das Klima auswirkt. Dies hat erheblich zum Wachstum und zur Nachfrage nach biologisch abbaubaren Plastiktüten und -beuteln weltweit beigetragen. Biologisch abbaubare Polymere sollten in der Lage sein, durch rein natürliche Prozesse wie Kompostierung und mithilfe von Mikroben abgebaut zu werden. Dies dürfte eines der bemerkenswertesten Merkmale biologisch abbaubarer Plastiktüten und -beutel sein und ist daher ein wichtiger Faktor für die Expansion des Marktes.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und Säcke: Segmentierung

Globale biologisch abbaubare Plastiktüten und -säcke werden nach Produkttyp, Endverbraucher, Materialtyp und geografischem Standort kategorisiert. Der globale Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und -säcke ist in Segmente unterteilt, die auf der Art des verwendeten Materials basieren, wie Stärkemischungen, Polymilchsäuren (PLAs), Polyhydroxyalkanoate (PHAs) und andere. Es wird erwartet, dass die PLA-Sparte unter diesen führend sein wird und diese Position in den kommenden Jahren behalten wird. Der globale Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und -säcke ist nach Produkttyp segmentiert, mit Kategorien wie Müllbeuteln, Seitenfaltenbeuteln, Websäcken, Flachbeuteln, Schuttsäcken und T-Shirt-Taschen. Der weltweite Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und -säcke ist in Einzelhandels- und Verbraucher-, Industrie- und institutionelle Endverbraucher unterteilt.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und Säcke: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem globalen Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und -säcke zählen unter anderem Xtex Polythene Ltd., Wells Plastics Ltd., Shabra Group, Ampac Holdings LLC, International Plastics Inc., Abbey Polyethene, Bulldog Bag Ltd., Sarah Bio Plast, Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd., EXTRAPACK Ltd., Symphony Polymers Pvt. Ltd., JUNER Plastic Packaging Co. und Dagoplast AS.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und Säcke: Regionale Analyse

Der Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und -beutel wird voraussichtlich von Europa dominiert werden und diese Position auch in Zukunft beibehalten. Die Bedeutung dieses geografischen Marktes ist auf den weit verbreiteten Bedarf und Wunsch nach umweltfreundlichen und wiederverwertbaren Plastikverpackungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen zurückzuführen. Darüber hinaus ist der bemerkenswerte Faktor, der das Wachstum des lokalen Marktes vorantreibt, wahrscheinlich das wachsende Bewusstsein für das Umweltproblem, das mit der Verwendung von Tüten aus herkömmlichem Plastik verbunden ist.

Der Anteil Europas am Weltmarkt dürfte in den kommenden Jahren deutlich steigen. Die Nachfrage dürfte auch dadurch begünstigt werden, dass sauerstoff- und lichtabbaubare Polymere in vielen Industrieländern sehr gefragt und beliebt sind.

Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und Säcke: Wettbewerbsanalyse

Der globale Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und -säcke wird von Akteuren wie diesen angeführt:

Xtex Polyethylene Ltd

Wells Plastics GmbH

Shabra-Gruppe

Ampac Holdings LLC

International Plastics Inc

Abbey Polyethylen

Bulldog Bag Ltd

Sarah Bio Plast

Sahachit Watana Plastic Industry Co Ltd

EXTRAPACK GmbH,

Symphony Polymers Pvt Ltd

JUNER Plastic Packaging Co

Dagoplast AS

Der globale Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und -säcke ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkttyp

Flache Beutel

Schuttsäcke

Seitenfaltenbeutel

Gewebte Säcke

Müllbeutel

T-Shirt Taschen

Andere

Nach Materialtyp

Polyhydroxyalkanoate (PHAs)

Polymilchsäuren (PLAs)

Stärkemischungen

Andere

Nach Endbenutzer

Industrie

Institutioneller Anleger

Einzelhandels- und Verbrauchernutzer

Globaler Markt für biologisch abbaubare Plastiktüten und Säcke: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

