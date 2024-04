Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für elektrische Sicherungen, 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,38 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass die Größe des globalen Marktes für elektrische Sicherungen, der im Jahr 2022 auf 3.789,65 Millionen US-Dollar geschätzt wurde, bis Ende 2030 6.215,64 Millionen US-Dollar erreichen wird.

Die Marktforschung ist eine unschätzbare Quelle für Informationen zu den Aussichten, Hindernissen und Wachstumsfaktoren, mit denen die internationale Branche konfrontiert ist. Der geografische Markt wird in der Marktstudie für elektrische Sicherungen zusammen mit einer gründlichen Untersuchung der Wettbewerber abgedeckt. Darüber hinaus werden Wertschöpfungskettenanalyse, PESTEL, SWOT, Porters fünf Kräfte, Warenkorb, Marktattraktivität, Cashflow-Analyse und Gewinnquotenanalyse behandelt. Um Unternehmen bei der datengesteuerten Entscheidungsfindung zu unterstützen, untersucht die Marktforschung für elektrische Sicherungen auch die Investoren- und Stakeholder-Landschaft.

Markt für elektrische Sicherungen

Globaler Markt für elektrische Sicherungen: Überblick

Eine elektrische Sicherung ist ein Gerät, das den Stromfluss in einem Stromkreis unterbricht, um elektrische Geräte vor Überlastung und Kurzschluss zu schützen. Sie wird häufig in Niederspannungsanwendungen bis 44 kV und in Hochspannungsanwendungen bis 66 kV zum Schutz vor Kurzschlüssen und Überlastung eingesetzt. Als Sicherung wird ein dünner Metallstreifen oder Draht mit niedrigem Schmelzpunkt bezeichnet, der in einen Stromkreis eingesetzt wird.

Globaler Markt für elektrische Sicherungen: Wachstumsfaktoren

Der Markt für elektrische Sicherungen wächst weltweit rasant. Zu den Hauptfaktoren, die die Expansion des globalen Marktes unterstützen, zählen die schnelle Industrialisierung, der zunehmende Einsatz von elektrischen Sicherungen aus Sicherheitsgründen und die zunehmende Einführung von Leistungsschaltern. Die elektrische Sicherung ist die kostengünstigste Form des Schutzes in einem Stromkreis. Sie ist außerdem wartungsfrei, funktioniert einfach und unkompliziert, hat im Falle eines Kurzschlusses eine strombegrenzende Wirkung und kann große Mengen Kurzschlussstrom abschalten, ohne Lärm, Rauch, Gas oder Flammen zu erzeugen. Darüber hinaus kann durch die inverse Zeit-Strom-Kennlinie der elektrischen Sicherung ein Überlastschutz erreicht werden.

Infolgedessen steigt der Bedarf an elektrischen Sicherungen, was die Expansion des weltweiten Marktes für elektrische Sicherungen vorantreibt. Darüber hinaus wächst der globale Markt aufgrund einer Zunahme sowohl von Wohn- als auch von Gewerbebauprojekten sowie steigender Investitionen in Stromkreisschutzausrüstung. Darüber hinaus treiben strategische Allianzen sowie Fusionen und Übernahmen die Expansion des Marktes voran. Darüber hinaus wird es im Laufe des Prognosezeitraums aufgrund technologischer Verbesserungen, die zu Funktionsverbesserungen führen werden, mehrere Chancen für die Expansion des weltweiten Marktes für elektrische Sicherungen geben. Die Expansion des weltweiten Marktes für elektrische Sicherungen könnte jedoch durch die zunehmende Verfügbarkeit intelligenter Geräte wie MCBs und MCCBs behindert werden.

Das Wachstum des weltweiten Marktes für elektrische Sicherungen wurde durch die Covid-19-Epidemie beeinträchtigt. Die vollständige Abriegelung und die Bewegungseinschränkungen führten zu einem Rückgang der Verkäufe und der Nachfrage nach elektrischen Sicherungen. Aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette sind keine Rohstoffe mehr verfügbar. Darüber hinaus wurden die Herstellung fertiger Waren und die Einführung neuer Produkte durch die kurze Unterbrechung des Herstellungsprozesses behindert. Die gesamte Expansion des Marktes wurde durch all diese Probleme zusätzlich zur Einstellung aller Bautätigkeiten beeinträchtigt.

Globaler Markt für elektrische Sicherungen: Segmentierung

Der weltweite Markt für elektrische Sicherungen wird in die Segmente Spannung, Typ, Endverbrauch und geografische Lage unterteilt. Die Mittelspannungs- und Niederspannungssegmente des weltweiten Marktes für elektrische Sicherungen werden nach Spannung unterteilt. Verteilungsunterbrecher, Stromsicherungen und Sicherungsanschlüsse, Patronensicherungen, Stecksicherungen und andere Typen sind die verschiedenen Kategorien, in die der Markt unterteilt ist. Transport-, Industrie-, Wohn- und Gewerbeanwendungen sind im Endverbrauchssegment enthalten.

Globaler Markt für elektrische Sicherungen: Wettbewerbsfähige Akteure

Schneider Electric, G&W Electric Company, S&C Electric Company, Legrand, Littelfuse, Bel Fuse Inc., Eaton, ABB, Mersen, Siemens und Schneider Electric sind einige der wichtigsten Teilnehmer auf dem globalen Markt für elektrische Sicherungen.

Globaler Markt für elektrische Sicherungen: Regionale Analyse

Die Region mit dem weltweit größten prognostizierten Marktanteil für elektrische Sicherungen ist der asiatisch-pazifische Raum. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Markt auch in dieser Region schnell wächst. Der asiatisch-pazifische Markt für elektrische Sicherungen wird voraussichtlich die größten Umsätze in Südkorea, Japan, China und Indien erzielen. Der beträchtliche Marktanteil wird von mehreren Faktoren getrieben, darunter wachsende Netzinvestitionen, insbesondere in Entwicklungsländern wie China und Indien, die wachsende Nachfrage nach elektrischen Sicherungen im großen Gewerbe- und Wohnsektor, das Wachstum der Telekommunikationsbranche und die steigende Nachfrage nach elektrischen Sicherungen in der gut entwickelten Transportbranche.

Im Laufe des Prognosezeitraums dürften Nordamerika und Europa erhebliche Umsatzbeiträge zum weltweiten Markt für elektrische Sicherungen leisten. Darüber hinaus dürfte der Anstieg kommerzieller Projekte im Nahen Osten die Nachfrage nach elektrischen Sicherungen ankurbeln.

Markt für elektrische Sicherungen: Wettbewerbsumfeld

Auf dem Markt für elektrische Sicherungen sind wichtige Akteure vertreten, wie beispielsweise:

Der globale Markt für elektrische Sicherungen ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Verteilerausschnitte

Netzsicherungen und Sicherungseinsätze

Patrone

Stecksicherungen

Andere

Nach Spannung

Mittelspannung

Niederspannung

Nach Endverwendung

Kommerziell

Wohnen

Industrie

Transport

Andere

Globaler Markt für elektrische Sicherungen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

