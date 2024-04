Marktgröße, Anteil und Trends für digitale Druck- und Färbemaschinen 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 8,59 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen bis 2030 einen Wert von etwa 31,99 Milliarden US-Dollar erreicht, gegenüber geschätzten 16,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

In dieser Studie werden die Treiber, Hindernisse und Schwierigkeiten untersucht, mit denen der globale Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen konfrontiert ist, sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Entwicklungen auf dem Markt für digitale Druck- und Färbegeräte.

Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen

Globaler Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen: Überblick

Digitale Druck- und Färbegeräte werden verwendet, um viele Arten von Stoffen, Kleidungsstücken, Garnen und anderen Materialien mit lebendigen Grafiken zu versehen. Diese Geräte arbeiten mit der digitalen Tintenstrahldrucktechnik. Der Digitaldruck hat die Möglichkeit der Farbkorrektur und Fotoretusche vor dem Drucken verändert. Durch den Einsatz datenbankgestützter Technologie wird eine Massenpersonalisierung erreicht. In den letzten Jahren gab es einen bemerkenswerten Anstieg bei der Verwendung digitaler Druck- und Färbegeräte, da sie kostengünstiges Drucken für Privathaushalte und Büros ohne Druckplatten ermöglichen.

Globaler Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen wächst aufgrund von Faktoren wie dem wachsenden Bedarf an diesen Maschinen in der Textilindustrie, der steigenden Nachfrage nach Vliesstoffen und dem wachsenden Trend zur Automatisierung. Darüber hinaus ermöglicht der Digitaldruck im Vergleich zum Siebdruck eine größere Designflexibilität und ist eine anspruchsvollere und kreativere Methode des Textildrucks. Darüber hinaus bevorzugen Designer den Digitaldruck für kleine Drucke, da er aufgrund der geringeren physischen Lagerbestände und der damit verbundenen geringeren CO2-Emissionen weniger teuer und umweltfreundlich ist.

All diese Faktoren führen zu einer stärkeren Nutzung digitaler Druck- und Färbegeräte, was die Expansion des globalen Marktes vorantreibt. Die Branche expandiert aufgrund mehrerer Faktoren, darunter das steigende verfügbare Einkommen in Entwicklungsländern, die zunehmende Akzeptanz des Digitaldrucks und die Entwicklung von Färbemaschinen. Darüber hinaus ergeben sich im Prognosezeitraum günstige Möglichkeiten für die Expansion des globalen Marktes für digitale Druck- und Färbemaschinen, da die Hauptakteure technologisch anspruchsvolle Drucker und Färbemaschinen entwickeln, um der Konkurrenz standzuhalten. Die hohen Vorlaufkosten digitaler Druck- und Färbemaschinen könnten jedoch die Expansion des weltweiten Marktes für diese Geräte behindern.

Die Textilindustrie ist einer der Wirtschaftszweige, die vom Covid-19-Ausbruch erheblich betroffen waren. Die Textilindustrie musste aufgrund der Maßnahmen verschiedener Regierungen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuen Coronavirus, darunter strenge Ausgangssperren und Verkehrsbeschränkungen, größtenteils schließen. Die Produktnachfrage der Digitaldruckbranche war davon direkt betroffen. Darüber hinaus ist das Vertriebsnetz aufgrund von Transportbeschränkungen vollständig zusammengebrochen, was zu einer Verringerung der Produktverfügbarkeit geführt hat. Aufgrund der Unterbrechung der globalen Lieferketten herrscht auch ein Mangel an Rohstoffen wie Farbstoffen und Substraten. Darüber hinaus hat dies den gesamten Herstellungsprozess beeinträchtigt.

Globaler Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen: Segmentierung

Basierend auf Typ, Anwendung, Vertriebskanal und Geografie ist der globale Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen in zwei Segmente unterteilt. Der globale Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen ist basierend auf dem Maschinentyp in zwei Kategorien unterteilt. Im Anwendungssegment gibt es zwei Kategorien: normale Textilien und intelligente Textilien. Der globale Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen ist basierend auf dem Vertriebskanal in die Kategorien Direktvertrieb (OEM) und indirekter Vertrieb unterteilt.

Globaler Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den führenden Akteuren auf dem weltweiten Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen zählen Siemens, Alliance Machines Textiles, Flainox Srl, HGS Machines, Ricoh Co. Ltd., Xerox Corporation, CME Machinery Co. Pvt. Ltd., Seiko Epson Corporation, FUJIFILM Holdings Corporation und Roland DG Corp.

Globaler Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass der globale Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen von der Region Asien-Pazifik dominiert wird. Die Nachfrage nach digital bedruckten Waren und die zunehmende Nutzung des Digitaldrucks im beträchtlichen Textilsektor der Region sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für digitale Druck- und Färbemaschinen vorantreiben. Dennoch wird erwartet, dass Nordamerika einen beträchtlichen Anteil des weltweiten Marktes für digitale Druck- und Färbegeräte ausmachen wird. Der Haupttreiber der Marktexpansion in dieser Region ist die wachsende Nachfrage nach digitalen Druck- und Färbemaschinen, die durch die Expansion des Textilsektors entsteht.

Der globale Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Digitales Drucken

Färbemaschinen

Nach Anwendung

Normale Textilien

Intelligente Textilien

Nach Vertriebskanal

Direktvertrieb (OEM)

Indirekter Vertrieb

Globaler Markt für digitale Druck- und Färbemaschinen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

