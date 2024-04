Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für Monostärkephosphat, Ausblick und Prognose, 2030

Der Markt für Monostärkephosphat wurde im Jahr 2022 auf 731,49 Millionen USD geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,46 % auf 1206,84 Millionen USD anwachsen. In dieser Studie werden die Treiber, Einschränkungen und Schwierigkeiten des Monostärkephosphatmarktes sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage während des Prognosezeitraums untersucht. Die Studie untersucht auch neue Perspektiven in der Monostärkephosphatindustrie.

Globaler Monostärkephosphat-Markt: Überblick

Das Monostärkephosphat entsteht, wenn die Monostärke mit Orthophosphatsäuresubstituenten kombiniert wird. Monostärkephosphat ist eine der modifizierten Stärken, die häufig in einer Vielzahl von Lebensmitteln verwendet wird. Zu diesen Produkten gehören Puddings, Dressings, Suppen, thermisierter Hüttenkäse, Milchshakes, kalorienarme Margarine, Soßen und Lebensmittelkonzentrate.

Markt für Monostärkephosphat

Globaler Monostärkephosphatmarkt: Wachstumsfaktoren

Die schnelle Expansion der Lebensmittel- und Pharmaindustrie weltweit ist der Haupttreiber der Monostärkeindustrie. Monostärkephosphat trägt nicht nur zur Marktexpansion bei, sondern verringert auch die Retrogradationsreaktion. Der wichtigste Trend, den Hersteller zur Unterstützung der Expansion des Monostärkephosphatmarktes umsetzen, ist die Konsolidierung verschiedener Endverbrauchsindustrien durch Fusionen und Übernahmen. Die Schwellenregionen haben ein enormes Wachstumspotenzial auf dem Monostärkephosphatmarkt, vor allem, weil sie hart daran arbeiten, ihre Lebensmittel- und Pharmaindustrien auszubauen. Darüber hinaus schränken einige Einschränkungen die Monostärkephosphatindustrie ein. Ein solcher Faktor ist die übermäßige Verwendung des Produkts in Lebensmitteln.

Globaler Monostärkephosphatmarkt: Segmentierung

Der Typ und die Anwendungen von Monostärkephosphat sind die Segmente, aus denen sich der globale Markt zusammensetzt. Der globale Markt ist je nach Anwendungsbranche in die Lebensmittel-, Pharma- und andere Branchen unterteilt. In Bezug auf den Umsatzanteil der Anwendungsbranchen hält das Lebensmittelgeschäft den höchsten Anteil. Dies liegt daran, dass eine so große Nachfrage nach Süßwaren und Brotwaren besteht. Der Markt ist je nach Typ in natürliche und synthetische Segmente unterteilt.

Globaler Markt für Monostärkephosphat: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für Monostärkephosphat gehören Ingredion Inc., KMC, Penford Corp., China Essence Group Ltd., Avebe UA, Universal Starch Chem Allied, Cargill Inc., Archer-Daniels-Midland Co., Global Bio-Chem Technology Group Co. Ltd., Banpong Tapioca Flour Industrial Co Ltd., Tate and Lyle Plc. und Ulrick and Short Ltd.

Globaler Monostärkephosphatmarkt: Regionale Analyse

Der Markt für Monostärkephosphat ist in mehrere regionale Segmente unterteilt, darunter Nordamerika, Lateinamerika, Ost- und Westeuropa, Asien-Pazifik, der Nahe Osten und Afrika. Nordamerika ist derzeit die dominierende Region auf dem Monostärkephosphatmarkt. Diese wertmäßige Überlegenheit ist auf den erheblichen Umsatzanteil des Lebensmittelzusatzstoffmarkts in dieser Region zurückzuführen. Auf dem globalen Monostärkephosphatmarkt ist Nordamerika Marktführer, gefolgt von Westeuropa. Die steigende Nachfrage nach Backwaren und Süßwaren in der Region ist die treibende Kraft hinter dieser Expansion des regionalen Marktes.

Einen weiteren wichtigen Beitrag zum Monostärkephosphatmarkt leistet die Region Asien-Pazifik. Dies hängt mit der starken Expansion der Lebensmittel- und Pharmaindustrie in Bezug auf den Mengenanteil zusammen. In Osteuropa verlief das Marktwachstum langsam. Der Markt für Monostärkephosphat bietet dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika ein moderates Potenzial. Dies ist auf das schleppende Wirtschaftswachstum der Region zurückzuführen.

Der globale Markt für Monostärkephosphat ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Natürlich

Synthetik

Andere

Nach Anwendung

Pharmaindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Andere

Globaler Monostärkephosphat-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

