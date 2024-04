Marktgröße, Anteil und Trends für dynamische Positionierungssysteme 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für dynamische Positionierungssysteme von seinem geschätzten Wert von 7,80 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 19,64 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,80 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für dynamische Positionierungssysteme für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Navigation der Aussichten unterstützen, die sich auf dem Markt für dynamische Positionierungssysteme bieten.

Markt für dynamische Positionierungssysteme (DPS): Überblick

Dynamische Positionierungssysteme sind computergesteuerte Geräte, die mithilfe eigener Propeller und Triebwerke den Kurs und Zustand eines Schiffes konstant halten. Sie ermöglichen es einem Schiff, sein Gleichgewicht mechanisch zu halten. Dynamische Positionierungssysteme ermöglichen Schiffen einen zuverlässigen, präzisen und sicheren Betrieb. Aus diesem Grund sind diese Technologien in einer Reihe von Branchen und transkontinentalen Marineunternehmen wie General Electric Co. und Marine Technologies LLC im Wesentlichen zur gängigen Norm geworden.

Die bisher auf dem Meeresboden errichteten Unterwasserstrukturen können jedoch die Funktionalität dieser Systeme einschränken. Da Verankerungsleinen jedoch eine bestimmte Tiefe und Länge aufweisen müssen, können dynamische Positionierungssysteme für bestimmte Tiefsee-Produktions- und Explorationsszenarien die einzige Option sein. Um die Position und Stabilität eines Schiffes aufrechtzuerhalten, besteht das dynamische Positionierungssystem aus Positionsanzeigesensoren, Kreiselkompassen, Bewegungssensoren und Windsensoren. Diese Komponenten liefern dem Computersystem Daten über Position, Stärke und Richtung der Positionskräfte. Aus Gründen der Energieeffizienz wird das dynamische Positionierungssystem auch mit Ankern und Verankern kombiniert, um Positionsverankerungssysteme zu bilden.

Markt für dynamische Positionierungssysteme (DPS): Wachstumsfaktoren

Aufgrund der zunehmenden Zahl dynamischer Positionsschiffe wie Versorgungs-, Bohr-, Vermessungs-, Tauchunterstützungs- und Vermessungsschiffen ist der globale Markt für dynamische Positionssysteme in den letzten Jahren rasant gewachsen. Dynamische Positionssysteme werden aufgrund des technologischen Fortschritts und ihrer Anwendung bei Offshore-Bohrungen in verschiedenen Ölsektoren immer häufiger eingesetzt. Die Komplexität dynamischer Positionssysteme und ihre mangelnde Kompetenz behindern jedoch auch die Marktexpansion.

Die größten Hindernisse für das Wachstum des DPS-Marktes sind jedoch die Installation und der Betrieb des Systems. Durch die Anwendung dieser Systeme zum Ausgleich von Produktionslagerflächen und zum Entladen von Schiffsvorgängen ergeben sich neue Möglichkeiten für den Markt für dynamische Positionierungssysteme.

Markt für dynamische Positionierungssysteme (DPS): Segmentierung

Der Markt für dynamische Positionierungssysteme ist nach Region, Gerätetyp, Anwendung, Referenzsystem und Subsystem segmentiert. Der globale Markt für dynamische Positionierungssysteme ist je nach Art der Ausrüstung in die Geräteklassen 1, 2 und 3 segmentiert. Antriebssysteme, Sensoren, Triebwerksysteme und dynamische Positionierungssysteme werden alle in der Unterteilung der Subsysteme abgedeckt. Der Markt ist je nach Referenzsystem in hydroakustische Positionsreferenz, Spanndraht, Artemis, laserbasierte Systeme und diskrepante globale Positionierungssysteme segmentiert. Anwendungen wie Passagierschiffe, Handelsschiffe, Offshore-Schiffe und Marineschiffe werden verwendet, um den Markt weiter zu segmentieren.

Markt für dynamische Positionierungssysteme (DPS): Regionale Analyse

Der geografische Studienabschnitt besteht aus einer detaillierten Kategorisierung dieses Marktes, der den Asien-Pazifik-Raum, Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst und die wichtigsten Länder umgibt, die den größten Teil des Marktes ausmachen.

Markt für dynamische Positionierungssysteme (DPS): Wettbewerbsfähige Akteure

Die Hauptakteure auf dem globalen Markt für dynamische Positionierungssysteme (DPS) sind:

Rolls-Royce Plc.

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

L-3 Communications Holdings

Kongsberg Gruppen ASA

Navis Engineering

Marine Technologies LLC

Praxis-Automatisierungssystem

Norr Systems.

Der globale Markt für dynamische Positionierungssysteme ist wie folgt segmentiert:

Nach Referenzsystem

Hydroakustische Positionsreferenz

gespannter Draht

Artemis

Laserbasierte Systeme

Disparität globales Positionierungssystem

Nach Subsystem

Energiesysteme

Sensoren

Triebwerksysteme

dynamische Positionierungssysteme

Nach Anwendung

Passagierschiffe

Marineschiffe

Handelsschiffe

Offshore-Schiffe

Nach Gerätetyp

Geräteklasse 1, 2 und 3

Globaler Markt für dynamische Positionierungssysteme (DPS): Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

