Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für Abgassysteme, Ausblick und Prognose, 2032

Der weltweite Markt für Abgassysteme wurde im Jahr 2023 auf 41,02 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 65,85 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,40 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum antreiben, es begrenzen und die Nachfrage auf dem weltweiten Markt für Abgassysteme im Laufe des Prognosezeitraums beeinflussen. Sie wird auch dabei helfen, die sich im Bereich der Abgassysteme bietenden Möglichkeiten zu erkennen und zu untersuchen.

Globaler Markt für Abgassysteme: Überblick

Die Rohre, die zum Ablassen der Verbrennungsnebenprodukte eines Motors oder Ofens verwendet werden, werden Abgassysteme genannt. Die verbrannten Gase des Motors werden durch das gesamte System transportiert, das aus einem oder mehreren Abgasrohren bestehen kann. Da die Abgasrohre schädliche Gase von Menschen und Maschinen entfernen, werden sie äußerst sorgfältig gebaut. Innenöfen und Generatoren geben giftige Gase in den geschlossenen Raum ab, darunter Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe und Stickoxide, die alle äußerst gefährlich einzuatmen sind und ausreichend entlüftet werden sollten.

Globaler Markt für Abgassysteme: Segmentierung

Die Segmente OE und Aftermarket bilden die globale Segmentierung von Abgassystemen. Der Markt ist grundsätzlich in Segmente unterteilt, die auf Fahrzeugtyp, Nachbehandlungsausrüstung, Kraftstoffart und Komponenten basieren. Der OE-Markt ist in Segmente unterteilt, die auf den Komponenten basieren: Abgaskrümmer, Katalysator, Schalldämpfer, Sensoren, Motorfallrohr und Auspuffrohr. Innerhalb des Abgaskrümmersegments gibt es zwei weitere Untersegmente: einwandig und doppelwandig. Sauerstoff- und Temperatursensoren sind die beiden Untersegmente des Sensorsegments. Auspuffrohr, Katalysator und Schalldämpfer sind in der Aftermarket-Unterteilung nach Komponenten enthalten. Der globale Markt ist basierend auf der Art des Kraftstoffs in Diesel- und Benzinkategorien unterteilt.

Der globale Markt ist basierend auf den Abgasnachbehandlungsgeräten des Erstausrüsters in vier Segmente unterteilt: Dieselpartikelfilter (DPF), selektive katalytische Reduktion (SCR), Dieseloxidationskatalysator (DOC) und magere NOx-Falle (LNT). Der globale Markt ist basierend auf den Aftermarket-Abgasnachbehandlungsgeräten in Dieselpartikelfilter (DPF), selektive katalytische Reduktion (SCR) und Dieseloxidationskatalysator (DOC) segmentiert. Der globale Markt ist basierend auf der Fahrzeugart in drei Kategorien unterteilt: Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge.

Globaler Markt für Abgassysteme: Wachstumsfaktoren

Die Hauptfaktoren, die den Markt für Abgassysteme antreiben, sind die zunehmenden Gesundheitsrisiken und Umweltprobleme. Im Komponentensegment hatten Abgaskrümmer und Katalysatoren den größten Marktanteil. Die weltweit gestiegene Produktion von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen ist der Grund für dieses Wachstum. Zur Entwicklung von Abgassystemen laufen zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die den Markt ankurbeln. Benzinpartikelfilter sind die am schnellsten wachsende Untergruppe der Nachbehandlungsgeräte.

Globaler Markt für Abgassysteme: Regionale Analyse

Der Markt für Abgassysteme ist weltweit in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa und der Rest der Welt. Der Markt für Abgassysteme wird aufgrund der steigenden Autoproduktion dort vom Asien-Pazifik-Raum angeführt. China ist die Nation, die die Automobilindustrie antreibt. Die wichtigsten Automobilhersteller sind in der Region vertreten, was erklärt, warum. Nordamerika und Europa liegen nach dem Asien-Pazifik-Raum auf Platz 1. Aufgrund der zunehmenden staatlichen Gesetze in Bezug auf die Emission gefährlicher Gase hält Nordamerika einen bedeutenden Marktanteil in der Abgassystembranche.

Globaler Markt für Abgassysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für Abgassysteme gehören:

Faurecia

Eberspächer

Sango Co. GmbH.

Friedrich Boysen GmbH & Co. KG

Sejong Industrial Co., Ltd.

Tenneco Inc.

Futaba Industrial Co. Ltd.

Benteler International AG

Yutaka Giken Co., Ltd.

Bosal.

Der globale Markt für Abgassysteme ist wie folgt segmentiert:

Nach Komponenten

Auspuffkrümmer

Motor-Fallrohr

Schalldämpfer

Sensoren

Katalysator

und Auspuffendrohr

Nach Kraftstoffart

Diesel

Benzin

Durch Nachbehandlungsgeräte

Dieselpartikelfilter (DPF)

Selektive katalytische Reduktion (SCR)

und Dieseloxidationskatalysator (DOC)

Nach Fahrzeugtyp

schwere Nutzfahrzeuge

Personenkraftwagen

leichte Nutzfahrzeuge

Globaler Markt für Abgassysteme: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

