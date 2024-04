Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Hadronentherapie, 2030

Es wird erwartet, dass der Markt für Hadronentherapie bis 2030 einen Wert von rund 3.374,16 Millionen US-Dollar erreicht und zwischen 2023 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 11,76 % wächst. Im Jahr 2022 wurde der Markt auf rund 1.386,49 Millionen US-Dollar geschätzt.

Die Studie untersucht die Faktoren, die den globalen Hadronenbehandlungsmarkt antreiben, behindern und erschweren, sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im gesamten Prognosezeitraum. Der Bericht untersucht auch neue Perspektiven im Bereich der Hadronentherapie.

Markt für Hadronentherapie

Globaler Hadronentherapie-Markt: Überblick

Die Hadronentherapie ist eine Krebsbehandlungsform, bei der ionisierende Strahlung zum Einsatz kommt. Die Hadronentherapie unterscheidet sich von anderen Strahlentherapien dadurch, dass ihre Strahlen aus geladenen Teilchen wie Protonen und anderen Ionen bestehen. Diese Therapie ist ungewöhnlich, da sie radiobiologisch ist und die physikalischen Eigenschaften der Teilchen eine maximale Energieübertragung und geringe Diffusion innerhalb des Zielgewebes ermöglichen. Die Hadronentherapie hat gegenüber anderen Strahlentherapien den Vorteil, dass sie das gesunde Gewebe um den bösartigen Bereich herum weniger schädigt als andere Strahlentherapien. Daher ist sie besonders für pädiatrische Patienten und Tumore in kritischen Bereichen des Körpers von Vorteil.

Globaler Hadronentherapiemarkt: Wachstumsfaktoren

Die Tatsache, dass immer mehr Menschen eine Krebsdiagnose erhalten, ist der Hauptfaktor für den Aufstieg des Hadronenmarkts. Die technische Innovation, die dazu beiträgt, negative Auswirkungen zu minimieren und gesundes Gewebe mit weniger Strahlung zu übertragen, was es sicher macht, ist der Faktor, der die Aufmerksamkeit sowohl von Patienten als auch von medizinischem Fachpersonal auf sich gezogen hat. Einige der Faktoren, die sich negativ auf das Wachstum des Hadronenmarkts auswirken könnten, sind der Mangel an Therapieanbietern, der Platzbedarf für die Installation der Geräte, die relativ hohen Behandlungskosten, der Mangel an qualifiziertem Klinikpersonal und die Notwendigkeit der Optimierung und Verfeinerung der Technologie.

Globaler Hadronentherapiemarkt: Segmentierung

Die Anwendung, Art der Teilchenstrahlung und Endverbrauchersegmente des weltweiten Hadronentherapiemarktes sind unterteilt. Der weltweite Markt ist je nach Anwendung in Kategorien unterteilt, darunter Lungenkrebs, Augenkrebs, Kopf- und Halskrebs, Prostatakrebs, Leberkrebs, Knochen- und Weichteilkrebs sowie Kinderkrebs. Der Markt ist je nach Art der Teilchenstrahlung in die Kategorien Elektronenstrahl, Neutronenstrahl, Alphateilchenstrahl, Protonenstrahl, Kohlenstoffionenstrahl und Betateilchenstrahl unterteilt. Staatliche Krankenhäuser, Hochschulen und Forschungseinrichtungen bilden das Endverbrauchersegment.

Globaler Markt für Hadronentherapie: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für Hadronentherapie gehören Koninklijke Philips NV, Optivus Proton Therapy, Inc., Hitachi, Ltd., Sumitomo Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Elekta, IBA Worldwide, Advanced Oncotherapy, Varian Medical Systems, Inc., Mevion Medical Systems, ProNova Solutions, Llc. und ProTom International.

Globaler Hadronentherapiemarkt: Regionale Analyse

Der Markt für Hadronentherapie ist in mehrere regionale Segmente unterteilt, darunter Nordamerika, Lateinamerika, Ost- und Westeuropa, Asien-Pazifik, der Nahe Osten und Afrika. Nordamerika ist die Region, die den Markt für Hadronentherapie anführt. Europa liegt derzeit in der Marktführerschaft dahinter. Der Großteil der Ärzte und Mediziner findet sich in Nordamerika und Europa, was ein entscheidender Faktor für ihre Dominanz ist. Heute verfügen Länder im Asien-Pazifik-Raum wie Japan und Korea über Rehabilitationseinrichtungen. Auch China und Indien bieten Therapiedienste an, da es in dieser Region derzeit nur wenige Behandlungsanbieter gibt.

Hadronentherapie-Markt: Wettbewerbsanalyse

Der globale Markt für Hadronentherapie wird von Akteuren wie diesen dominiert:

Royal Philips NV

Optivus Proton Therapy Inc

Hitachi Ltd.

Sumitomo Corporation

Mitsubishi Electric Corporation

Wahlfach

IBA weltweit

Fortgeschrittene Onkotherapie

Varian Medical Systems Inc

Mevion Medical Systems

ProNova Solutions Llc

ProTom International

Der globale Markt für Hadronentherapie ist wie folgt segmentiert:

Nach Art der Teilchenstrahlung

Elektronenstrahl

Neutronenstrahl

Alphateilchenstrahl

Protonenstrahl

Kohlenstoffionenstrahl

Beta-Partikelstrahl

Nach Anwendung

Krebs bei Kindern

Prostatakrebs

Leberkrebs

Kopf- und Halskrebs

Knochen- und Weichteilkrebs

Lungenkrebs

Augenkrebs

Nach Endbenutzer

Staatliche Universitäten

Krankenhäuser

Forschungseinrichtungen

Globaler Hadronentherapiemarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

