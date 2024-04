Marktgröße, Marktanteil und Trends für virtuelle Produktion 2030

Der globale Markt für virtuelle Produktion hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 1.796,38 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 6.412,387 Millionen US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 17,24 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Markt für virtuelle Produktion: Überblick

Mithilfe der virtuellen Produktion können Filmemacher dynamische digitale Szenarien im Studio visualisieren. Dabei stehen zahlreiche Tools zur Verfügung, wie etwa realistische virtuelle Charaktere, dreidimensionale Grafiken und virtuelle interaktive Hintergrundumgebungen in Echtzeit.

Virtueller Produktionsmarkt

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/virtual-production-market

Globaler Markt für virtuelle Produktion: Wachstumsfaktoren

Die zunehmenden Fortschritte im Bereich der virtuellen Produktion, die es einfacher machen, verschiedene kreative Lösungen einzuführen, die Filmemachern dabei helfen, die Motion-Capture-Momente der Künstler in effektive virtuelle Charaktere umzusetzen, sind einer der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für virtuelle Produktion vorantreiben. Durch die Verschmelzung von Live-Action-Videos mit den virtuellen Set-Erweiterungsstücken werden diese in Echtzeit gezeigt. Die Lösung bietet dem Filmemacher intuitivere Möglichkeiten, seine Geschichte zu planen und zu präsentieren.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz virtueller Produktion in Werbespots und der weltweit wachsende Bedarf an visuellen Effekten in Filmen im Laufe des Prognosezeitraums die Expansion des weltweiten Marktes für virtuelle Produktion vorantreiben werden. Die weitverbreitete Nutzung virtueller Produktion wird durch die schnelle Verbreitung der LED-Videowandtechnologie vorangetrieben. Mit der LED-Videowandtechnologie können Regisseure computergenerierte Bilder im Hintergrund überwachen und visuelle Effekte sofort anwenden. Die Crew kann Zeit und Geld sparen, indem sie die lebensechten Hintergrundbilder verwendet, die ein LED-Videowandbildschirm bietet. Darüber hinaus drängt die steigende Nachfrage nach Webserien, die mit 3D-Grafikumgebungen und visuellen Effekten erstellt werden, Videoproduzenten dazu, virtuelle Produktionstechnologien für ihre Filmprojekte zu verwenden. Virtuelle Produktionstechnologie reduziert auch die Kosten der Videoproduktion, da durch die Vorvisualisierung am Set keine Szenen mehr an teuren Orten gedreht werden müssen.

Um Filmemacher bei der Kamerapositionierung und anderen technischen Anforderungen zu unterstützen, liefert die Vorvisualisierung ein frühes dreidimensionales Bild der eingerichteten und endgültigen visuellen Effekte. Durch den Einsatz von visuellen Erfassungs- und Färbungsprozessen, die Bilder in Echtzeit konvertieren, konnten Filmemacher dank der Einführung moderner Technologie komplexere und dynamischere computergrafische Charaktere erstellen. Darüber hinaus ist der Markt für virtuelle Produktion aufgrund der zunehmenden Nutzung künstlicher Intelligenz erheblich gewachsen. Die wichtigsten Wettbewerber auf dem Markt erhöhen ihre Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, die auf die Schaffung innovativer Lösungen abzielen, die Filmemachern dabei helfen, die visuellen Effekte in ihren Videos zu verbessern.

Globaler Markt für virtuelle Produktion: Segmentierung

Der globale Markt für virtuelle Produktion kann nach Endbenutzertyp, Komponente und Region segmentiert werden.

Nach Endnutzern kann der Markt in Online-Videos, kommerzielle Anzeigen, Fernsehserien, Filme und andere segmentiert werden. Das Filmsegment nimmt den größten Anteil am globalen Markt für virtuelle Produktion ein, da die Filmproduktion stark wächst und die VFX-Technologie weltweit weit verbreitet ist.

Nach Typ kann der Markt in Postproduktion, Produktion und Vorproduktion segmentiert werden. Das Segment Postproduktion hält aufgrund seiner wichtigen Rolle bei der Zusammenarbeit und Bearbeitung von Videos den größten Anteil am globalen Markt für virtuelle Produktion.

Nach Komponenten kann der Markt in Dienstleistungen, Software und Hardware segmentiert werden. Das Softwaresegment hat die Vorherrschaft über die anderen Segmente.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts mit Inhaltsverzeichnis: https://www.zionmarketresearch.com/toc/virtual-production-market

Globaler Markt für virtuelle Produktion: Regionale Analyse

Aufgrund der zunehmenden Nutzung virtueller Produktions- und Filmstudios in der Region hält Nordamerika den größten Anteil am weltweiten Markt für virtuelle Produktion. Darüber hinaus investieren große Unternehmen der Branche mehr in die Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsbemühungen im Zusammenhang mit virtuellen Fertigungstechnologien. Aufgrund des steigenden Bedarfs der Region an virtuellen Produktionslösungen wird für den asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein enormes Wachstum erwartet. Darüber hinaus ist das steigende verfügbare Einkommen ein weiterer Faktor, der die Expansion regionaler Märkte vorantreibt.

Globaler Markt für virtuelle Produktion: Wettbewerbsfähige Akteure

Vicon Motion Systems GmbH

Technicolor

Side Effects Software Inc

Pixar

Panocam3d.com

NVIDIA Corporation

Mo-Sys Engineering GmbH

HumanEyes Technologien

HTC Corporation

Epic Games Inc.

BORIS FX INC

Autodesk Inc.

Arashi Vision Inc.

Adobe

360Rize

Globaler Markt für virtuelle Produktion: Segmentanalyse

Nach Typ

Nach Produktion

Produktion

Vorproduktion

Nach Komponente

Dienstleistungen

Software

Hardware

Nach Endbenutzer

Online-Videos

Kommerzielle Anzeigen

Fernsehserie

Filme

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/