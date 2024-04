Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Kohlenstoffthermoplaste, 2030

Der Markt für Carbonthermoplaste im Automobilsektor wird voraussichtlich bis 2030 einen Wert von 1.571,48 Millionen US-Dollar erreichen, nachdem er im Jahr 2022 bereits 642,39 Millionen US-Dollar wert war, und wird in den Jahren 2023 und 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,83 % steigen.

Globaler Markt für Carbonthermoplaste im Automobilbereich: Überblick

Die Automobilindustrie bevorzugt Carbon-Thermoplaste aufgrund ihrer Designflexibilität, ihres geringen Gewichts, ihrer Haltbarkeit und ihrer gleichmäßigen Oberfläche. Neben Motorabdeckungen, einteiligen Kupplungszylindern, Schalthebelgehäusen, Gas- und Feststellbremspedalen, Luftansaugkrümmern, Schaltzügen sowie Kraftstoff- und Kühlsystemkomponenten trägt es auch dazu bei, Vibrationen, Lärm und Gewicht zu minimieren. Die besten Einsatzmöglichkeiten für Carbon-Thermoplaste liegen in der Reduzierung des Fahrzeuggewichts und der Erhöhung der Kraftstoffeffizienz. Darüber hinaus werden Türen, Motorhauben, Kotflügel, Kofferraumdeckel, Rohkarosserien und andere Teile aus Carbon-Thermoplast hergestellt.

Markt für Kohlenstoffthermoplaste

Globaler Markt für Carbonthermoplaste im Automobilbereich: Wachstumsfaktoren

In naher Zukunft könnte der weltweite Markt für Carbon-Thermoplaste für die Automobilindustrie durch veränderte Kundenpräferenzen für diese Materialien vorangetrieben werden. Das steigende verfügbare Einkommen der Mittelklasse-Verbraucher wirkt sich ebenfalls positiv auf den Weltmarkt aus. Darüber hinaus wird erwartet, dass der steigende globale Lebensstandard den Markt für Carbon-Thermoplaste für Automobile in Zukunft ankurbeln wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für Carbon-Thermoplaste in der Automobilindustrie durch die gestiegene Kaufkraft der Verbraucher in diesem Sektor angetrieben wird. Andererseits könnte der starke Anstieg der Materialkosten die Ausweitung der Herstellung von Luxusfahrzeugen im Carbon-Thermoplast-Automobilsektor begrenzen.

Globaler Markt für Carbon-Thermoplaste im Automobilbereich: Segmentierung

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt in vier Segmente unterteilt: Fahrgestell, Antriebsstrang und UTH, Exterieur und Interieur. Die Außenanwendung ist weltweit der Marktführer unter diesen. Eine weitere Anwendungskategorie, die am schnellsten wächst, ist Antriebsstrang und UTH. Der Außenanwendungssektor ist weiter in Untersegmente für Türen, Kofferraumdeckel, Dach, Kotflügel, Frontpartie, Motorhaube und Rohkarosserie unterteilt. Interieuranwendungen sind jedoch weiter in Bereiche wie Armaturenbretter und Sitze unterteilt. Darüber hinaus werden Federn, Räder und andere Komponenten im Abschnitt Fahrgestellanwendungen untergeordnet. Der weltweite Harzmarkt ist basierend auf der Art des Harzes in zwei Segmente unterteilt: Polycarbonat (PC), Polyetherketon (PEEK), Polyamid (PA), Polyetherimid (PEI) und Polypropylen (PP).

Globaler Markt für Carbonthermoplaste im Automobilbereich: Regionale Analyse

Auf dem weltweiten Markt für Carbonthermoplaste für die Automobilindustrie hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil. Aufgrund der Expansion der Automobilindustrie und des stetigen Wirtschaftswachstums wird für den globalen Markt ein zukünftiges Wachstum prognostiziert. In den kommenden Jahren wird der globale Markt für Carbonthermoplaste für die Automobilindustrie voraussichtlich von der wachsenden Automobilkomponentenindustrie und der wachsenden Infrastruktur der Region angetrieben. Der asiatisch-pazifische Raum ist heute das Zentrum der Beschaffungsbemühungen der weltweiten Automobilindustrie.

Globaler Markt für Carbonthermoplaste im Automobilbereich: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Carbonthermoplaste im Automobilbereich zählen Toray Industries Inc., BASF SE, Saudi Basic Industries Corporation, Celanese Corporation, SGL Group und Gurit Holding Ag. Weitere wichtige Akteure auf dem globalen Markt sind Teijin Ltd., Cytec Solvay, die Dow Chemical Company, Quickstep Holdings Limited und Tencate.

Der globale Markt für Carbonthermoplaste im Automobilbereich ist wie folgt segmentiert:

Nach Anwendung

Außen

Innere

Antriebsstrang und UTH

Chassis

Nach Harztyp

Polycarbonat (PC)

Polyphenylensulfid (Pps)

Polyetheretherketon (Peek)

Polyamid (Pa)

Polyetherimid (Pei)

Polypropylen (PP)

Globaler Markt für Carbon-Thermoplaste im Automobilbereich: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

