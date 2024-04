Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für Smart-Entry-Systeme, Ausblick und Prognose, 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 16,08 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für intelligente Zugangssysteme, dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 4,67 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, bis 2030 etwa 15,40 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Die neueste Smart-Entry-System-Technologie wird in Luxus- und High-End-Fahrzeugen eingesetzt. Dank dieser Technologie können die Autos ohne Schlüssel verriegelt und geöffnet werden. Mithilfe der drahtlosen Kommunikationstechnologie wird ein digitaler Schlüssel codiert.

Markt für intelligente Zugangssysteme: Fakten

Die Smart-Entry-Technologie von Toyota bietet den Vorteil, dass zahlreiche Standardaktionen im Auto, wie das Starten des Motors und das Ver- und Entriegeln der Türen, nur mit einem Schlüssel in der Nähe Ihres Körpers und nicht unbedingt mit Ihren Händen möglich sind.

Markt für intelligente Zugangssysteme

Markt für intelligente Zugangssysteme: Segmentierung

Der Markt für intelligente Zugangssysteme ist in Segmente unterteilt, die auf Systemkomponenten und Technologie basieren. Der Markt für intelligente Zugangssysteme ist in Segmente unterteilt, die auf der verwendeten Technologie basieren, wie z. B. Automobil-Fernübertragungstechnologie, kapazitive Sensortechnologie und Infrarot-Sensortechnologie. Der Markt ist in Segmente unterteilt, die auf Systemkomponenten basieren, wie z. B. Hochfrequenz-Empfängerblöcke, Niederfrequenz-Leistungsverstärkerblöcke und Datensignalverschlüsselung und -entschlüsselung.

Markt für intelligente Zugangssysteme: Wachstumsfaktoren

Der Haupttreiber des Marktes für intelligente Zugangssysteme ist die zunehmende Nutzung dieser Systeme im Automobilsektor als Folge technologischer Entwicklungen, die für Premium-Annehmlichkeiten in Autos sorgen. Automobilhersteller versuchen immer, das Ver- und Entriegeln ihrer Fahrzeuge einfacher zu machen, was die Nachfrage nach intelligenten Zugangssystemen in die Höhe treibt. Die Hauptfunktion des intelligenten Zugangssystems eines Autos besteht darin, Diebstahl unwahrscheinlicher zu machen, wodurch der Bedarf an mechanischen Ver- und Entriegelungsmechanismen sinkt. Mit dem intelligenten Zugangssystem muss der Benutzer nur den Türgriff seines Autos ziehen, um Zutritt zu erhalten, da der Fernbedienungssender das passive schlüssellose Zugangssystem erkennt. Alle Luxusautohersteller verfügen über intelligente Zugangssysteme, was den Markt für diese Systeme wachsen lässt. Die grundlegende Notwendigkeit der Fernbedienung für einen erfolgreichen Betrieb begrenzt das Wachstum des Marktes, da sie leicht verlegt werden kann und sich negativ auf die Expansion des Marktes auswirkt.

Markt für intelligente Zugangssysteme: Regionale Analyse

Westeuropa ist heute der größte Markt für intelligente Zugangssysteme, da es in Ländern wie Frankreich und Deutschland bekannte Autofabriken gibt. Nordamerika nimmt in der Branche der intelligenten Zugangssysteme mittlerweile den zweiten Platz ein, hauptsächlich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Premiumautos. Im asiatisch-pazifischen Raum wächst die Branche schnell. Der Markt entwickelt sich aufgrund der Existenz wichtiger Unternehmen in der Branche, wie der Mitsubishi Electric Corporation in Japan. Der Markt wächst teilweise aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Luxusfahrzeugen im asiatisch-pazifischen Raum.

Markt für intelligente Zugangssysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für intelligente Zugangssysteme zählen Toyota Motor Corporation, Tokai Rika Co., Ltd., Mitsubishi Electric Corporation und Atmel Corporation.

Markt für intelligente Zugangssysteme: Segmentierung

Nach Technologie

Sensorik

Kapazitive Sensortechnologie

Automotive-Fernsender-Technologie

Andere

Nach Komponente

Niederfrequenz-Leistungsverstärkerblock

Hochfrequenz-Empfängerblock

Verschlüsseln und Entschlüsseln von Datensignalen

Andere

Markt für intelligente Zugangssysteme: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

