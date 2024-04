Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Telematiksysteme für Nutzfahrzeuge, 2032

Der globale Markt für Telematiksysteme für Nutzfahrzeuge wurde im Jahr 2023 auf 36,58 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 95,10 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,20 % wächst. Die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für Telematiksysteme für Nutzfahrzeuge werden in der Analyse dieses Berichts untersucht. Darüber hinaus wird er dabei helfen, sich auf dem Markt für Telematiksysteme für Nutzfahrzeuge zurechtzufinden und die Aussichten zu untersuchen, die sich bieten.

Globaler Telematikmarkt für Nutzfahrzeuge: Überblick

Aufgrund von Diensten wie Flottenmanagement und -verfolgung wächst der Markt für Nutzfahrzeugtelematik international. Telematiksysteme bieten Flottenmanagementlösungen, mit denen Unternehmen die Anzahl der Leerfahrten reduzieren können, was wiederum die Kraftstoffkosten senkt. Um die Gesamtausfallzeit der Fahrzeuge zu begrenzen, nutzen Flottenbesitzer Flottenmanagementdienste. Das Next-Generation Telematics Protocol (NGTP) bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter die Unterstützung von Altsystemen, weniger Hindernisse bei der Implementierung und Zusammenarbeit, verbesserte Wertangebote für verschiedene Interessengruppen sowie die Förderung und Nutzung neuer Technologien. Dank dieses Systems können Dienstanbieter auf Telematiklösungen zugreifen, die skalierbar, flexibel, erschwinglich und robust sind.

>>> Holen Sie sich ein kostenloses PDF-Beispiel dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Globaler Markt für Nutzfahrzeugtelematik: Wachstumsfaktoren

Die zukünftige Expansion des weltweiten Marktes für Nutzfahrzeug-Telematik wird voraussichtlich durch den steigenden Bedarf des Logistiksektors an Überwachungs- und Fahrzeugortungssystemen vorangetrieben. In den kommenden Jahren wird die zunehmende Einführung von NGTP auf globaler Ebene die Marktexpansion unterstützen. Die Haupttreiber der Marktexpansion in der Automobilindustrie sind steigende Treibstoffkosten und die zunehmende mobile Konnektivität. Der effektive Betrieb der Logistik- und Flottenmanagementsysteme basiert auf Telematik. Die starke Nachfrage nach vernetzten Autos wird voraussichtlich das Wachstum der Nutzfahrzeug-Telematikbranche weltweit unterstützen. Die Kühlkettenlogistikbranche wird sich voraussichtlich aufgrund des wachsenden Bedarfs an Kühllastwagen konsolidieren, was das Wachstum des Nutzfahrzeug-Telematikmarkts weltweit in Zukunft weiter vorantreiben könnte.

Globaler Markt für Nutzfahrzeugtelematik: Segmentierung

Basierend auf der Ausstattungsart ist der globale Markt für Nutzfahrzeug-Telematik in die Segmente Erstausrüster und Aftermarket unterteilt. Aufgrund des deutlichen Wachstums der unorganisierten Logistikbranche ist das Aftermarket-Segment weltweit führend. Flottenmanagementlösungen sind immer gefragt, was die Expansion des Nutzfahrzeug-Telematikmarkts weltweit vorantreiben und seine Vorherrschaft in naher Zukunft aufrechterhalten soll. Die Anwendungen Kühlkette, Pharma, Einzelhandel, Kurierdienst und Tourismus unterteilen den globalen Markt weiter. Unter diesen machte die Kühlkette den größten Anteil des Marktanteils der Telematiktechnologie aus. Dies war hauptsächlich auf die zunehmende Nutzung von Telematik zur Überwachung der Temperaturen von Tiefkühlkost zurückzuführen. Erstausrüster sind der zweitgrößte Markt und könnten aufgrund zunehmender Partnerschaften zwischen Automobilherstellern und Telematik-Dienstleistern den größten Marktanteil erobern.

Globaler Markt für Nutzfahrzeugtelematik: Regionale Analyse

Der globale Markt für Nutzfahrzeugtelematik wird geografisch in Lateinamerika, Nordamerika, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Europa unterteilt. Nordamerika hält aufgrund des technologischen Fortschritts den größten Marktanteil. Europa gilt als reifer Markt, liegt aber etwas im unteren Bereich.

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Globaler Markt für Nutzfahrzeug-Telematik: Wettbewerbsfähige Akteure

Die führenden Anbieter auf dem globalen Telematikmarkt für Nutzfahrzeuge sind:

Ashok Leyland.

Arya Omnitalk

Tata Motors

Trimble Navigation

CMC.

Weitere Akteure, die den globalen Markt beeinflussen, sind

eLogistik

Mahindra & Mahindra

Dhanus-Technologien.

Der globale Markt für Telematiksysteme für Nutzfahrzeuge ist wie folgt segmentiert:

Nach Anwendungen

Einzelhandel

Kurier

Tourismus

kalte Kette

Pharma

Nach Ausstattungstyp

Verbrauchermarkt

Originalausrüstungshersteller

Globaler Markt für Nutzfahrzeugtelematik: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/exhaust-systems-market-size-share-industry-trends-outlook-aiwale-6lxff/

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-piston-market-size-share-trends-2032-anil-shinde-5gh1f/

https://www.linkedin.com/pulse/x-by-wire-systems-market-size-share-trends-2032-mahavir-aiwale-pnghf/

https://www.linkedin.com/pulse/advanced-automotive-materials-market-size-industry-share-anil-shinde-3e6rf/

https://www.linkedin.com/pulse/commercial-vehicle-telematics-systems-market-size-industry-aiwale-ltrhf/

https://www.linkedin.com/pulse/spring-shackles-market-size-share-trends-2032-anil-shinde-ezjqf/

https://www.linkedin.com/pulse/virtual-production-market-size-share-trends-2030-anil-shinde-i91bf/