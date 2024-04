Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für fortschrittliche Automobilmaterialien, 2032

Der globale Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien wurde im Jahr 2023 auf 79,24 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 142,04 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,70 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Markteintrittsbarrieren und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der neuen Möglichkeiten im Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien unterstützen.

Globaler Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien: Überblick

Der Hauptzweck der Nutzung des Marktes für innovative Automobilmaterialien besteht darin, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren. Dies trägt dazu bei, die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und die Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre zu senken, indem das Gesamtgewicht des Fahrzeugs weiter reduziert wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Materialien bieten moderne Automobilmaterialien höhere Betriebstemperaturen, bessere Dimensionsstabilität und bessere mechanische Leistung.

Globaler Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien: Segmentierung

Weltweit ist der Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien nach Materialarten und Anwendungen unterteilt. Der globale Markt ist je nach Materialart in Metalle, thermoplastische Elastomere (TPEs), Verbundwerkstoffe und technische Kunststoffe segmentiert. Pulvermetalle, hochfester Stahl (HSS), Aluminium, Edelstahl und andere Materialien sind im Untersegment der Metalle enthalten. Die Kategorie der technischen Kunststoffe ist weiter unterteilt in Nylon, Polycarbonat, ABS und Polyphenylenoxid.

Thermoplastische Vulkanisate, Copolyester-Elastomere, thermoplastische Polyolefine, Styrolblockcopolymere und andere Unterkategorien sind in der Kategorie der thermoplastischen Elastomere enthalten. Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) und kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK) bilden die Untersegmente des Verbundwerkstoffsegments. Der Markt ist je nach Anwendung in die Segmente Antriebsstrang, Struktur, Innenausstattung, Außenausstattung und andere unterteilt.

Globaler Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien: Wachstumsfaktoren

Der Haupttreiber des Marktes für fortschrittliche Automobilmaterialien ist die Kundennachfrage, die aufgrund der zunehmenden Gewichtsreduzierung der Fahrzeuge steigt. Dies verringert den Kraftstoffverbrauch und letztlich den Kohlendioxidausstoß. Weitere wichtige Treiber des globalen Marktwachstums sind die zunehmende Betonung von Haltbarkeit, Sicherheit, Vibration und Geräuschreduzierung durch den Ersatz herkömmlicher Materialien. Die Entwicklung neuer Prozesstechnologien sowie Fortschritte bei Harzen und Metalllegierungen haben dazu beigetragen, die Nachfrage nach fortschrittlichen Automobilmaterialien anzukurbeln, was wiederum die Expansion des Marktes vorangetrieben hat.

Im Vergleich zu anderen Materialien bieten moderne Automobilmaterialien eine höhere Festigkeit und können bei einem Aufprall mehr Energie absorbieren. Zunehmende Rohstoffknappheit, insbesondere bei technischen Kunststoffen, der Druck zum Recycling von Materialien und mangelndes Wissen über die Vorteile moderner Automobilmaterialien sind Faktoren, die das Wachstum des Marktes für diese Materialien behindern.

Globaler Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien: Regionale Analyse

Der globale Markt für moderne Automobilmaterialien ist in mehrere regionale Segmente unterteilt, darunter Lateinamerika, Asien-Pazifik, West- und Osteuropa, Nordamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Nordamerika ist die führende Region der Branche für moderne Automobilmaterialien. In Nordamerika hatten die USA den größten Marktanteil für moderne Automobilmaterialien. Schätzungen zufolge wird sich die Region Asien-Pazifik in den kommenden Jahren zu einem profitablen regionalen Markt mit zahlreichen Perspektiven für Branchenteilnehmer entwickeln. Große Bevölkerungszahlen, strenge Emissionsstandards, Wirtschaftswachstum, zunehmendes Bewusstsein für umweltfreundliche Systeme und die Vorteile eines geringen Kraftstoffverbrauchs sind die Haupttreiber, die den Markt für moderne Automobilmaterialien in dieser Region antreiben.

Globaler Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für moderne Automobilmaterialien gehören:

Nationaler Stahl

DuPont

A. Schulman

Norwegisches Wasserkraftwerk

ThyssenKrupp AG

ArcelorMittal SA

AK Stahl

Allgemeine Elektrik

Bayer AG

Alcoa

Johnson Matthey

Toray Industries Inc.

Unter anderem Novelis Inc.

Der globale Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien ist wie folgt segmentiert:

Nach Materialarten

Technische Kunststoffe

Verbundwerkstoffe

Metalle

Thermoplastische Elastomere (TPEs)

Nach Anwendungen

Antriebsstrang

Strukturell

Innere

Außen

und andere

Globaler Markt für fortschrittliche Automobilmaterialien: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

