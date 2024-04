Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Chipless-RFID-Marktes 2030

Es wird erwartet, dass der Markt für chiplose RFID bis 2030 eine Größe von etwa 8.243,69 Millionen US-Dollar erreicht und zwischen 2023 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 22,92 % wächst. Im Jahr 2022 wurde der Marktwert auf 1.581,26 Millionen US-Dollar geschätzt.

Globaler Chipless-RFID-Markt: Überblick

Die Technologie der Radiofrequenzidentifikation (RFID) ist drahtlos. Daten, die an einem Objekt angebracht sind, werden mithilfe eines Transponders per Funkwellen gelesen und erfasst. Der Transponder muss sich nicht in der direkten Sichtlinie des Lesegeräts befinden, um Informationen zu verfolgen, da er Daten aus beträchtlicher Entfernung lesen kann. Während einige Transponder Funkwellen erzeugen und nur eine begrenzte Leistung zum Betrieb benötigen, können andere mit elektromagnetischen Feldern betrieben werden, ohne dass eine Stromversorgung erforderlich ist. Zahlreiche Hersteller haben erkannt, wie wichtig praktische und effektive Methoden zur Datenverfolgung für eine Vielzahl von Anwendungen sind, z. B. Einzelhandel, Chipkarten und Lieferketten. Darüber hinaus bietet es Vorteile wie die Verfolgung von Vermögenswerten, Fälschungssicherheit und die Verhinderung von Schwund im Einzelhandel.

Markt für chiplose RFID

Globaler Chipless-RFID-Markt: Wachstumsfaktoren

Die Bequemlichkeit der Fertigungstechnologie und die Erwartung hochpräziser Daten treiben die Expansion des weltweiten Marktes für chiplose RFID voran. Darüber hinaus könnten niedrigere Kosten und die Kompatibilität mit der aktuellen Infrastruktur die Expansion des weltweiten Marktes fördern. Darüber hinaus haben die erhöhten Investitionen der Regierung in RFID neues Geschäftspotenzial auf dem internationalen Markt geschaffen. Der globale Markt für chiplose RFID wächst aufgrund der zunehmenden Verwendung von chiplosem RFID, um reibungslose Abläufe in den Bereichen Lieferkette, Luftfahrt und öffentlicher Verkehr zu ermöglichen. Der globale Markt für chiplose RFID floriert aufgrund der steigenden Nachfrage nach Transparenz in der Lieferkette und Bestandsverwaltung. Ein weiterer Faktor, der die Expansion der weltweiten Branche vorantreibt, sind die sinkenden Kosten für Transponder.

Globaler Chipless-RFID-Markt: Segmentierung

Zu den Anwendungen, die der weltweite Markt für chiplose RFID abdeckt, zählen die Lieferkette, Patientenüberwachung, Chipkarten, die Rückverfolgung medizinischer und pharmazeutischer Geräte, der Einzelhandel, der öffentliche Nahverkehr und die Luftfahrtindustrie. Da diese Technologie funktionaler und kostengünstiger als die anderen Optionen ist, nimmt der öffentliche Nahverkehr den größten Marktanteil ein. RFID-Technologie wird von einigen öffentlichen Nahverkehrsprogrammen verwendet, darunter Ventra, Oyster Card, T-Monet und Saint Petersburg City Card. Diese Karten werden neben dem öffentlichen Nahverkehr auch von Eisenbahnnetzen eingesetzt.

Globaler Chipless-RFID-Markt: Regionale Analyse

Die geografische Segmentierung des globalen Marktes für chiplose RFID-Technologie umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Nordamerika hat den größten Marktanteil auf dem Weltmarkt. Die USA werden voraussichtlich die dominierende Region auf dem Markt für chiplose RFID-Technologie sein, da sie in den nächsten Jahren ein signifikantes Wachstum aufweisen wird. Die Akzeptanz dieser Technologie bei US-Unternehmen erhöht die Lagertransparenz und ermöglicht einen effektiven Aufbau ihres Lieferkettenmanagements, was das Wachstum des globalen Marktes für chiplose RFID-Technologie fördert. Die Food and Drugs Association und das US-Verteidigungsministerium befürworten jedoch den Einsatz der RFID-Technologie im Lieferkettenmanagement zur Rückverfolgung von Produkten in dieser Region.

Globaler Chipless-RFID-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Wichtige Akteure auf dem globalen Markt für chiplose RFID sind

Inksure Technologies Inc.

Zebra Technologies Corporation

Dai Nippon Printing Co. Ltd.

Toppan Forms Co. Ltd.

BASF SE.

Impinj Incorporation

Unternehmen: Alien Technology Corporation.

Der globale Markt für chiplose RFID ist wie folgt segmentiert:

Globaler Chipless-RFID-Markt: Nach Anwendung

Lieferkette

Patientenüberwachung

Chipkarten

Rückverfolgung von Geräten im Gesundheitswesen und der Pharmaindustrie

Einzelhandel

Luftfahrtindustrie

Öffentlicher Verkehr

Globaler Chipless-RFID-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

