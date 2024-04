Marktgröße, Marktanteil und Trends für drahtlose Konnektivität 2030

Schätzungen zufolge wird der Wert des weltweiten Marktes für drahtlose Konnektivität im Jahr 2022 etwa 71,60 Milliarden US-Dollar betragen. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 15,06 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass er bis 2030 etwa 219,86 Milliarden US-Dollar erreicht.

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Überblick

Drahtlose Konnektivität wird in Privathaushalten und anderen Unternehmen genutzt, um die komplexen Kabelnetze zu ersetzen, die in Kommunikationsnetzwerken verwendet werden. Zahlreiche elektrische Geräte verwenden drahtlose Kommunikationsgeräte. Bluetooth, WLAN und GPS werden bei einer Vielzahl von Geräten, darunter Smartphones und Mobiltelefone, zum Standard. Darüber hinaus sind zahlreiche IoT-Anwendungen, darunter Cloud Computing, Gateways und Steuergeräte, auf drahtlose Kommunikation angewiesen. Drahtlose Konnektivität wird von Geräten des Internets der Dinge verwendet, um einen Zugangspunkt zu unterstützen, der den Datentransfer und die Kommunikation zwischen Geräten erleichtert. Der Bedarf an drahtloser Konnektivität in Unternehmen ist in letzter Zeit gestiegen, um die Betriebseffizienz zu verbessern, Kosten zu senken und schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Markt für drahtlose Konnektivität

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Segmentierung

Es gibt drei Kategorien für globale drahtlose Konnektivität: Technologie, Anwendung und Geografie. Wi-Fi, Bluetooth Smart, Bluetooth Smart/Ant+, NFC, EnOcean, Mobilfunk, Z-Wave, ISA100, Bluetooth, Wi-Fi/Bluetooth Smart, ZigBee, GNSS, ANT+, WHART und Thread sind die verschiedenen Segmente des globalen Marktes basierend auf Technologie. Tragbare Technologie, Automobil und Transport, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Gebäudeautomation, Landwirtschaft und Industrie sind die Segmente des Marktes für drahtlose Verbindungen basierend auf der Anwendung. Der Weltmarkt ist in mehrere Gebiete unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und der Rest der Welt.

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Wachstumsfaktoren

Der größte Beitrag kommt aus dem Bereich Unterhaltungselektronik. Der größte Grund hierfür ist das Wachstum des IoT und der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Der Markt für intelligente Geräte mit Bluetooth und WLAN wächst rasant. Der Bedarf an drahtloser Konnektivität steigt aufgrund des rasanten Wachstums der Unterhaltungselektronik- und Telekommunikationsbranche.

Der Markt für drahtlose Konnektivität wurde vor allem durch den Bedarf an vernetzten Geräten und Echtzeit-Computing vorangetrieben. Die Marktexpansion wurde neben anderen Geräten mit drahtloser Technologie auch durch ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi und Low-Power-Wide-Area-Netzwerke (LPWA) unterstützt. Die Entwicklung des Marktes für drahtlose Verbindungsnetzwerke wird durch das Fehlen einheitlicher Kommunikationsstandards behindert. Weitere Hindernisse für die Weiterentwicklung drahtloser Konnektivitätstechnologien sind physische Gegenstände, geschichtete Strukturen und Störungen durch andere elektromagnetische Quellen.

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer auf dem Markt für drahtlose Konnektivität sind Qualcomm Incorporated, Texas Instruments, STMicroelectronics NV, Cypress Semiconductor Corporation, NEXCOM International Co. Ltd., Intel Corporation, Atmel Corp., NXP Semiconductor NV, MediaTek Inc. und EnOcean GmbH.

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Regionale Analyse

Die nordamerikanische Region hat den größten Marktanteil aller Regionen. Aufgrund der wachsenden IoT-Anwendungen hat der Markt in Industrieländern wie den USA und Kanada ein enormes Wachstumspotenzial. Da diese beiden Länder technologisch weit entwickelt und für neue Ideen aufgeschlossen sind, wird es einen Markt für drahtlose Konnektivität geben. Ein Teil des Marktwachstums kommt auch aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Regierungen in Ländern wie Südkorea, Japan, China, Indien und China unterstützen die Entwicklung der drahtlosen Technologie verstärkt.

Der globale Markt für drahtlose Konnektivität wird von Akteuren wie diesen angeführt:

Qualcomm Incorporated

Texas Instruments

STMicroelectronics NV

Cypress Semiconductor Corporation

NEXCOM International Co. Ltd.

Intel Corporation

Atmel Corp.

NXP Semiconductor NV

MediaTek Inc.

EnOcean GmbH.

Der globale Markt für drahtlose Konnektivität ist wie folgt segmentiert:

Nach Technologie

W-lan

Bluetooth Smart

Bluetooth smart/Ant+

NFC

EnOcean

Zellular

Z-Wave

ISA100

Bluetooth

WLAN/Bluetooth Smart

ZigBee

GNSS

ANT+

WHART und Thread

Nach Anwendung

Tragbare Geräte

Automobil und Transport

Unterhaltungselektronik

Telekommunikation

Gesundheitspflege

Gebäudeautomation

Landwirtschaft und Industrie

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

