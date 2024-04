Marktgröße, Marktanteil und Trends für Softdrink-Automaten 2030

Es wird erwartet, dass die Umsätze mit Automaten zum Ausgeben von Erfrischungsgetränken bis 2030 einen Wert von 695,00 Millionen USD erreichen und von 2022 bis 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 3,94 % wachsen. Der Markt wurde im Jahr 2022 auf etwa 510,00 Millionen USD geschätzt.

Globaler Markt für Softdrink-Automaten: Überblick

Softdrink-Automaten sind hochmoderne, benutzerfreundliche Maschinen zum Verkauf von Softdrinks. Kunden können mit Münzen oder Karten bezahlen und Limonaden und Erfrischungsgetränke aus diesem computergesteuerten Softdrink-Automaten erhalten.

Markt für Automaten zur Abgabe von Erfrischungsgetränken

Effektive Softdrink-Automaten gehören der Vergangenheit an, da es keine Zwischenhändler mehr gibt und sich die Technologie rasant weiterentwickelt. Diese Geräte funktionieren in jeder Umgebung und sind leicht zu transportieren. Softdrink-Automaten bieten eine große Auswahl an heißen und kalten Getränken, darunter Fruchtsäfte, Gemüsesäfte, Eistees, Grüntees und Limonaden.

Globaler Markt für Softdrink-Automaten: Wachstumsfaktoren

Ein wichtiger Wachstumstreiber, der die Entwicklung des globalen Marktes für Softdrink-Verteilautomaten positiv beeinflusst, ist die schnelle Verbesserung der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Wunsch und die Akzeptanz von Softdrink-Verteilautomaten wiederum treiben die Entwicklung neuerer technologischer Innovationen voran und haben in den letzten Jahren zu einer steigenden Nachfrage nach diesen Geräten geführt.

Die Zahl der Automaten für Erfrischungsgetränke steigt aufgrund der Expansion von Einkaufszentren, Schnellrestaurants, Fluggesellschaften, Eisenbahnen, Tankstellen und anderen Endverbraucherunternehmen. Darüber hinaus werden im Verlauf des Prognosezeitraums bestimmte Entwicklungen im Lebensmittel- und Getränkesektor, wie z. B. Schnell- und Fertiggetränke, das Wachstum des weltweiten Marktes für Automaten für Erfrischungsgetränke vorantreiben.

Die Möglichkeit eines Hotels oder Restaurants, durch den Einsatz von Softdrink-Automaten einen schnellen Service zu bieten, zieht viele Gäste an, was den Bedarf an Softdrink-Automaten erhöht. Softdrink-Automaten bieten den Gästen außerdem eine Vielzahl von Zahlungsmethoden, was den Zahlungsvorgang im Vergleich zu herkömmlichen Methoden zum Kauf von Softdrinks rationalisiert, beschleunigt und vereinfacht.

Getränkeautomaten sind jedoch aufgrund der hohen Installationskosten für die Ersteinrichtung eine kostspielige Investition. Dieser Grund könnte das Wachstum des weltweiten Marktes für Getränkeautomaten in naher Zukunft behindern. Die Verfügbarkeit kontaktloser und bargeldloser Zahlungsmethoden wie Kartenzahlung, Scan-and-Pay und anderer ähnlicher Technologien erhöht jedoch den Bedarf an Getränkeautomaten, da die Verbraucher nicht lange in der Schlange stehen müssen. Dies garantiert, dass der Markt in den kommenden Jahren weiterhin stetig wächst.

Globaler Markt für Softdrink-Automaten: Segmentierung

Es gibt drei Möglichkeiten, den weltweiten Markt für Automaten zur Ausgabe von Erfrischungsgetränken zu unterteilen: nach Endverbraucher, Getränkeart und Geografie. Der weltweite Markt wurde in Endverbraucherkategorien wie Hotels, Flughäfen, U-Bahn-Stationen, Züge, Schulen und Universitäten, Schnellrestaurants und Firmenbüros segmentiert. Der globale Markt ist in Getränkekategorien wie Limonade, Saft, Pepsi, Coca-Cola und andere unterteilt.

Globaler Markt für Softdrink-Automaten: Wettbewerbsfähige Akteure

Eine kleine Anzahl lokaler und internationaler Unternehmen kontrolliert den globalen Markt für Softdrink-Automaten, und daher ist er konsolidiert. Die wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen Markt konkurrieren, sind Himalay Soda Fountain, Nestle, Edward Don & Company, PepsiCo, Inc., Godrej, CELLI SpA, Berg Company und Royal Vendors usw.

Globaler MarktKeyword-Markt: Regionale Analyse

Auf dem globalen Markt für Softdrinkautomaten hat Nordamerika derzeit den größten Marktanteil, und dieser Trend dürfte sich in naher Zukunft fortsetzen. Da schnell trinkbare und trinkfertige Getränke in der Region immer beliebter werden, halten die Vereinigten Staaten einen bedeutenden Marktanteil an Softdrinkautomaten in Nordamerika. Aufgrund seines besseren Lebensstandards, der Fülle an Restaurants, Flughäfen und anderen öffentlichen Plätzen, die Softdrinkautomaten anbieten, ist Europa der zweitgrößte globale Markt für diese Automaten. Dies wird dem Markt im Laufe der Prognose wahrscheinlich zum Wachstum verhelfen.

Im asiatisch-pazifischen Raum wird in naher Zukunft ein deutliches Wachstum erwartet. Die steigende Zahl von Flughäfen, Schulen, Restaurants, Eisenbahnen und Einkaufszentren in der Region ist der Grund für das schnelle Wachstum. Darüber hinaus werden die wachsende Zahl von Menschen, die in Städten leben, steigende verfügbare Einkommen, ein verbesserter Lebensstandard und der wachsende Trend junger Menschen, Erfrischungsgetränke und andere ähnliche Getränke zu trinken, dazu beitragen, den weltweiten Markt für Erfrischungsgetränkeautomaten voranzutreiben.

Markt für Softdrink-Automaten: Wettbewerbsanalyse

Himalaya Soda-Brunnen

Schmiegen

Edward Don & Company

PepsiCo Inc.

Godrej

CELLI SpA

Berg Company

Königliche Verkäufer

Viele andere

Globaler Markt für Softdrink-Automaten: Segmentanalyse

Nach Getränkeart

Coca Cola

Saft

Pepsi

Limonade

Andere

Nach Endbenutzer

Hotels

Flughäfen

U-Bahn-Stationen

Eisenbahn

Schulen & Universitäten

Restaurants mit Schnellimbiss

Firmenbüros

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

