Marktgröße, Marktanteil und Trends für Scroll- und Absorptionskältemaschinen 2030

Bei einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 4,68 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass sich die Größe des globalen Marktes für Scroll- und Absorptionskältemaschinen von seinem geschätzten Wert von 7,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 10,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 erhöht.

Die Studie untersucht die Faktoren, die den globalen Markt für Scroll- und Absorptionskältemaschinen ankurbeln werden, sowie die Hindernisse und Schwierigkeiten, die die Nachfrage im Prognosezeitraum beeinflussen werden. Die Studie befasst sich auch mit neuen Entwicklungen auf dem Markt für Scroll- und Absorptionskältemaschinen.

Globaler Markt für Scroll- und Absorptionskältemaschinen: Überblick

Kältemaschinen sind mechanische Geräte, die in einer Vielzahl von Kühlprozessen und Klimaanlagen eingesetzt werden. Sie arbeiten mit Absorptions- und Scroll-Technik. Die Hälfte der in gewerblichen und industriellen Anwendungen verbrauchten Energie wird von Kältemaschinen verbraucht, die zum Heizen, Kühlen und Lüften eingesetzt werden. Folglich führte das gestiegene Bewusstsein für die Notwendigkeit, Energie zu sparen, zu einem Bedarf an energieeffizienten Kältemaschinen. Die Absorptionskältemaschinen sorgen dafür, dass hohe Stromkosten kontrolliert werden, während gleichzeitig die Leistung verbessert wird. Scroll- und Absorptionskältemaschinen werden von der Druck-, Chemie- und Kunststoffindustrie als Möglichkeit betrachtet, ihren Stromverbrauch und die damit verbundenen Wartungskosten zu senken.

Wichtige Erkenntnisse

Gemäß der Analyse unseres Forschungsanalysten wird der globale Markt für Scroll- und Absorptionskältemaschinen im Prognosezeitraum (2023–2030) voraussichtlich jährlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,68 % wachsen.

In Bezug auf den Umsatz wurde die Größe des globalen Marktes für Scroll- und Absorptionskältemaschinen im Jahr 2022 auf rund 7,12 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 10,27 Milliarden US-Dollar erreichen.

Basierend auf dem Typ wird erwartet, dass die Dampfabsorptionskältemaschinen im Prognosezeitraum den größten Marktanteil erobern werden.

Basierend auf der Anwendung wird erwartet, dass das Industriesegment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil erobert.

Regional betrachtet wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.

Globaler Markt für Scroll- und Absorptionskältemaschinen: Wachstumsfaktoren

Das wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit der Energieeinsparung und die Initiativen zur Herstellung energieeffizienter Scroll- und Absorptionskältemaschinen sind zwei der Hauptfaktoren, die den Markt für diese Geräte antreiben. Die Hauptgründe für den Markt sind steigende Strompreise und Stromknappheit. In Gewerbe- und Wohngebäuden kann durch den Einsatz der richtigen Scroll- und Absorptionskältemaschinen 12 bis 15 % weniger Strom verbraucht werden. Aufgrund der Maßnahmen der Regierung zur Stärkung des Gesundheitssektors und des Wachstums der Pharma- und Medizinbranche gab es eine erhebliche Nachfrage nach Scroll- und Absorptionskältemaschinen im Krankenhausbereich. Der Markt wird durch eine zunehmende Verwendung von Scroll-Kältemaschinen in gewerblichen Branchen mit geringer Kapazität angetrieben.

Globaler Markt für Scroll- und Absorptionskältemaschinen: Segmentierungsanalyse

Zur Gruppierung des Marktes werden die Produkt-, Kapazitäts-, Branchen- und regionalen Segmente des weltweiten Scroll- und Absorptionsmarktes verwendet. Der Scroll- und Absorptionsmarkt ist je nach Produktart in zwei Segmente unterteilt: Scroll-Kältemaschinen und Absorptions-Kältemaschinen. Der globale Markt ist je nach Kapazität in drei Segmente unterteilt: über 100 KW, 101 KW bis 300 KW, 301 KW bis 700 KW und unter 701 KW. Zu denen, die Scroll- und Absorptions-Kältemaschinen verwenden, gehören kommerzielle, industrielle und andere Branchen. Der globale Markt ist weiter unterteilt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt.

Globaler Markt für Scroll- und Absorptionskältemaschinen: Regionale Analyse

In Bezug auf den Marktanteil von Scroll- und Absorptionskältemaschinen lag der asiatisch-pazifische Raum an der Spitze. Der Bedarf an Kältemaschinen auf dem Markt wird durch die wachsende Zahl von Geothermie-, Kern- und Solarkraftwerken im asiatisch-pazifischen Raum getrieben. Europa belegte den zweiten Platz auf dem Markt und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen. Die expandierenden Geschäfts- und Baubranchen sind die Ursache für diesen Anstieg.

Globaler Markt für Scroll- und Absorptionskältemaschinen: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Scroll- und Absorptionsmarkt gehören

Johnson Controls Inc. Trane Inc. Broad Air Conditioning Co. Ltd. Yazaki Energiesysteme Inc. Hitachi Appliances Inc. Robur-Gruppe Daikin Industries Ltd. Thermax Ltd. Carrier-Gesellschaft Century Corporation Shuangliang Öko-Energiesysteme Co. Ltd. MIDEA Group Co. Ltd.

Die neueste Entwicklung:

Im Juli 2018 wurde bei einer neuen Generation hocheffizienter luftgekühlter Scroll-Kältemaschinen von Daikin erstmals das Kältemittel R-32 eingesetzt. Unter normalen Bedingungen liegt die Kühlleistung der neuen luftgekühlten Kältemaschinen der Baureihe EWATB zwischen 80 und 700 kW. Damit eignet sie sich sowohl für reine Kühlanwendungen als auch für Anwendungen mit Wärmerückgewinnung.

Globaler Markt für Scroll- und Absorptionskältemaschinen: Segmente

Nach Typ

Dampfabsorptionskältemaschinen

Warmwasser-Absorptionskältemaschinen

Direkt befeuerte Absorptionskältemaschinen

Von Design Technology

Einstufige Kältemaschinen

Doppeleffekt-Kältemaschinen

Dreifacheffekt-Kühler

Nach Kapazität

Über 100 KW

Bereiche zwischen 101 KW bis 300 KW und 301 KW bis 700 KW

Weniger als 701 KW

Nach Vertikal

Kommerziell

Institutionen

Krankenhäuser

Gewerbebauten

Industrie

Kunststoffe

Chemie und Petrochemie

Essen und Getränke

Geothermie-Geräte

Pharma

Textil

Andere

Energie und Leistung

Papier und Verpackung

Globaler Markt für Scroll- und Absorptionskältemaschinen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

