Marktgröße, Marktanteil und Trends für Verhaltensbiometrie 2030

Es wird erwartet, dass der Markt für Verhaltensbiometrie bis 2030 einen Wert von rund 7.369,41 Millionen USD erreicht, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 20,61 % zwischen 2023 und 2030. Der Markt wurde im Jahr 2022 auf rund 1.645,23 Millionen USD geschätzt.

Globaler Markt für Verhaltensbiometrie: Überblick

Heutzutage werden im Zeitalter der Technologie viele persönliche Informationen online weitergegeben. Passwörter sind eine gängige Sicherheitsmaßnahme, aber um Identitätsdiebstahl besser zu verhindern, werden ständig neue Lösungen entwickelt. Verhaltensbiometrie ist eine beliebte Option, und die Multi-Faktor-Authentifizierung ist eine Art davon. Verhaltensbiometrie ist die Lehre vom Messen und eindeutigen Identifizieren messbarer Muster im menschlichen Verhalten. Sie bietet eine neuartige Methode zur Benutzeridentifizierung, indem für jeden Verbraucher ein personalisiertes Profil erstellt wird.

Markt für Verhaltensbiometrie

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/behavioral-biometrics-market

Globaler Markt für Verhaltensbiometrie: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Verhaltensbiometrie wächst weltweit rasant. Der zunehmende Bedarf an mehrschichtiger Sicherheit, die rasante Zunahme von Cyberangriffen und der wachsende Bedarf an Verhaltensbiometrie zur Betrugserkennung und -prävention sind die Haupttreiber für das Wachstum des globalen Marktes. Darüber hinaus bietet die Verwendung von Verhaltensbiometrie viele Vorteile. Sie verlangsamt, unterbricht oder beeinträchtigt das Benutzererlebnis nicht. Sie ist völlig reibungslos. Darüber hinaus ist es aufgrund der präzisen und genauen Identifizierung nahezu unmöglich, Benutzer zu imitieren. Darüber hinaus bietet die Verhaltensbiometrie einen starken Schutz gegen Insider-Bedrohungen, Identitätsdiebstahl und Kontoübernahmen. Darüber hinaus bietet die Verhaltensbiometrie-Technologie zuverlässige, risikogerechte Identitätsauthentifizierung und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen, die für die Benutzer einfach zu nutzen sind.

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Verhaltensbiometrie im Online-Banking, bei Zahlungen, im E-Commerce und bei anderen hochsicheren Authentifizierungsanwendungen ist ihr Einsatz gestiegen, was zur Expansion des weltweiten Marktes für Verhaltensbiometrie beigetragen hat. Darüber hinaus sind einige der Gründe, die die Expansion des globalen Marktes vorantreiben, die zunehmende Akzeptanz bei kleinen und mittleren Unternehmen und die zunehmende Nutzung von Cloud Computing. Darüber hinaus könnte der globale Markt für Verhaltensbiometrie im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Verwendung intelligenter Sensoren in mobilen Computergeräten wie Wearables, Tablets und Smartphones, die es der Verhaltensbiometrie ermöglichen, für die Benutzerauthentifizierung erforderliche Daten zu erfassen, ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen.

Die Covid-19-Epidemie hatte moderate Auswirkungen auf den weltweiten Markt für Verhaltensbiometrie. Die wichtigsten Branchen auf dem globalen Markt wurden durch die landesweite Abriegelung und die Bewegungseinschränkungen geschädigt. Die Banken- und Finanzbranche haben jedoch aufgrund des Wachstums im Bereich E-Commerce, Online-Banking und -Zahlungen sowie der zunehmenden Cyber-Bedrohungen Verhaltensbiometrie eingeführt. Folglich entwickelt sich der Markt während der gesamten Pandemie stetig weiter.

Globaler Markt für Verhaltensbiometrie: Segmentierung

Basierend auf Komponente, Anwendung, Bereitstellungsmodus, Unternehmensgröße, Branche und Geografie ist der weltweite Markt für Verhaltensbiometrie unterteilt. Der globale Markt für Verhaltensbiometrie ist in zwei Segmente unterteilt: Dienste und Software, basierend auf der Komponente. Identitäts- und Zugriffsverwaltung, Betrugserkennungs- und -präventionsmanagement sowie Risiko- und Compliance-Management bilden das Anwendungssegment. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und große Unternehmen bilden das Unternehmensgrößensegment. Die vom Markt für Verhaltensbiometrie verwendeten Bereitstellungsmodi sind Cloud und vor Ort. Der globale Markt ist in verschiedene Branchen unterteilt, wie Telekommunikation, BFSI, Gesundheitswesen, Regierung und Verteidigung, Einzelhandel und E-Commerce und andere.

Globaler Markt für Verhaltensbiometrie: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Teilnehmer auf dem globalen Markt für Verhaltensbiometrie sind BioCatch, Zighra, Plurilock, ThreatMark, SecuredTouch, BehavioSec, Mastercard, SecureAuth, Nuance Communications und IBM.

Globaler Markt für Verhaltensbiometrie: Regionale Analyse

Geografisch wird Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Anteil am globalen Markt für Verhaltensbiometrie haben. Das Vorhandensein einer hochmodernen IT-Infrastruktur und die schnelle Einführung von Technologie sind die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Marktes in dieser Region vorantreiben. Darüber hinaus sind die zunehmende Zahl von Cyberangriffen und die zunehmende Notwendigkeit von Risiko- und Compliance-Management einige der Faktoren, die das Wachstum des Marktes in der Region Nordamerika vorantreiben. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich aufgrund wachsender Investitionen in die Entwicklung von Verhaltensbiometrie-Lösungen und der wachsenden Nachfrage des BFSI- und Regierungssektors nach mehrschichtiger Sicherheit schnell wachsen.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts mit Inhaltsverzeichnis: https://www.zionmarketresearch.com/toc/behavioral-biometrics-market

Markt für Verhaltensbiometrie: Wettbewerbsanalyse

BioCatch

Zighra

Plurilock

BedrohungsMark

SecureTouch

Verhaltenssicherheit

MasterCard

SichereAuth

Nuance Communications

IBM

Globaler Markt für Verhaltensbiometrie: Segmentanalyse

Nach Komponente

Dienstleistungen

Software

Nach Anwendung

Risiko- und Compliance-Management

Betrugserkennung und -prävention

Identitäts- und Zugriffsverwaltung

Nach Bereitstellungsmodus

Wolke

Auf dem Gelände

Nach Organisationsgröße

Große Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Nach Vertikal

Telekommunikation

BFSI

Regierung und Verteidigung

Gesundheitspflege

Einzelhandel & E-Commerce

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/