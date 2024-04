Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Mildhybridfahrzeuge 2032

Das weltweite Marktvolumen für Mild-Hybrid-Fahrzeuge wurde im Jahr 2023 auf 93,61 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2032 dürfte es auf 329,32 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 15,00 % entspricht.

Markt für Mild-Hybridfahrzeuge: Überblick

Wenn in einem Mildhybridauto das Bremspedal betätigt wird, entsteht Energie, die in elektrische Energie umgewandelt und in einer Batterie gespeichert wird. Mit dieser Energie wird auch der Anlassermotor eingeschaltet, um die Start-Stopp-Funktion zu ermöglichen. Mildhybride nutzen regeneratives Bremsen und Start-Stopp-Technologie.

Markt für Mild-Hybridfahrzeuge: Fakten

Um die Effizienz des Elektrofahrzeugs zu maximieren, verbessert BorgWarner die 48-Volt-Mildhybrid-Technologie. Laut BorgWarner werden 48-Volt-Systeme voraussichtlich über 50 % des weltweiten Marktes für Hybridfahrzeuge ausmachen. Die 48-Volt-Systemlösungen des Unternehmens, integrierte Riemenstarter und elektronisch angetriebene Kompressoren (eBooster) nutzen Abfallenergie und sorgen so für mehr Leistung, Effizienz und Funktionalität.

Markt für Mild-Hybridfahrzeuge: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Mildhybridfahrzeuge wird vor allem durch das steigende Bewusstsein der Verbraucher für Hybridautos, strenge staatliche Vorschriften in Bezug auf Emissionen und Umweltbedenken vorangetrieben. Aufgrund ihrer besseren Kraftstoffeffizienz gegenüber herkömmlichen Autos werden Mildhybride bei den Verbrauchern immer beliebter. Der starke Anstieg der Erdölprodukte und die steigenden Betriebskosten der Fahrzeuge sind weitere Elemente, die den Kauf von Hybridautos fördern. Neben Mildhybriden machen sich immer mehr Menschen Sorgen über die Umweltverschmutzung, was den Verkauf von Hybridautos ebenfalls ankurbelt. Die Regierungen mehrerer Länder haben die Subventionierung von Mildhybridautos eingestellt, was das Wachstum der Branche gebremst hat.

Markt für Mild-Hybridfahrzeuge: Segmentierung

Der globale Markt wird durch die Kapazität, den Fahrzeugtyp und den Batterietyp von Mild-Hybrid-Fahrzeugen unterschieden. Der globale Markt ist je nach Kapazität in 48 Volt, 12 Volt, 24 Volt und andere Kategorien unterteilt. Der Markt ist je nach Fahrzeugtyp in drei Segmente unterteilt: HCV, Pkw und LCV. Der Markt ist je nach verwendetem Batterietyp in Lithium-Ionen-, Blei-basierte und andere Kategorien unterteilt.

Da der Pkw-Sektor einen dominanten Marktanteil hat, wird erwartet, dass er während des gesamten Prognosezeitraums am schnellsten wächst. Auf dem Markt gibt es viele Pkw, da sie günstig, für den individuellen Gebrauch geeignet und für das Parken in Städten praktisch sind. Nutzfahrzeuge haben eine kleinere Kundenbasis als Pkw, da sie für spezielle kommerzielle Zwecke hergestellt werden und häufig größer sind. Mildhybrid-Pkw wurden in größeren Mengen produziert als Mildhybrid-Nutzfahrzeuge.

Markt für Mild-Hybridfahrzeuge: Regionale Analyse

Die drei wichtigsten regionalen Märkte für Mildhybridautos sind der asiatisch-pazifische Raum, insbesondere Japan, Westeuropa und Nordamerika. Dies ist sowohl auf das wachsende Wissen über Hybridfahrzeuge als auch auf die steigende Nachfrage nach Hybridfahrzeugen in diesen Regionen zurückzuführen. Es gibt einen kleinen Markt für Mildhybridautos in Regionen wie Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika, Osteuropa und mehreren Ländern im asiatisch-pazifischen Raum. Dieser Trend wird sich jedoch in den kommenden Jahren umkehren und die Branche wird in diesen Regionen wachsen.

Markt für Mild-Hybrid-Fahrzeuge: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer, die an der

Suzuki Motor Corporation

Toyota Motor Corporation

Volvo-Gruppe

Audi AG

PSA-Gruppe

Changan Automobile (Group) Co. Ltd.

Honda Motor Company

Renault-Nissan

Daimler AG

Volkswagen AG

BMW AG

und General Motors Company.

Abgedeckte Segmente im Markt für Mild-Hybrid-Fahrzeuge

Basierend auf der Kapazität

weniger als 48V

48 V und mehr

Basierend auf dem Fahrzeugtyp

Passagierfahrzeuge

Nutzfahrzeuge

Nach regionalen Segmenten

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

