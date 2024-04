Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für die Vermietung von Baumaschinen, Ausblick und Prognose, 2032

Die Größe des weltweiten Marktes für Mieteinnahmen aus Baumaschinen wurde im Jahr 2023 auf über 120,36 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2032 dürfte er einen Umsatz von rund 175,82 Milliarden US-Dollar erzielen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 4,30 %.

Globaler Markt für die Vermietung von Baumaschinen: Überblick

Unter Baumaschinenvermietung versteht man die kurzfristige Anmietung von Baumaschinen durch den Abschluss von Verträgen mit Nutzungsrichtlinien. Auf Baustellen wird schwere Arbeit vor allem durch Baumaschinen erleichtert. Diese Geräte sind teuer und unerschwinglich, da viele Unternehmen sie nur gelegentlich benötigen. Unternehmen bevorzugen Mietgeräte aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und Fähigkeit, spezifische Anforderungen zu erfüllen, ohne dass Wartung oder Versicherung erforderlich sind. Daher wurde festgestellt, dass die Anmietung von Baumaschinen die beste und effizienteste Lösung für Bauunternehmen ist, insbesondere wenn es darum geht, die Auswirkungen ungeplanter finanzieller Einbußen abzumildern.

Globaler Markt für die Vermietung von Baumaschinen: Wachstumsfaktoren

Aufgrund der hohen Anschaffungskosten neuer Baumaschinen greifen Bauunternehmen und Bauunternehmer auf die Miete von Baumaschinen zurück, was das lukrative Wachstum des weltweiten Marktes für die Vermietung von Baumaschinen vorantreibt. Große Infrastrukturprojekte in Schwellenmärkten und die Präsenz mehrerer etablierter Großunternehmen in Ländern wie China, Japan und Indien sind weitere Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes vorantreiben.

Die Effizienz von Materialtransportgeräten hängt jedoch von fortlaufender technischer Unterstützung und Wartung ab. Viele Endverbraucherunternehmen mieten Baumaschinen aufgrund der hohen Abschreibungs- und Wartungskosten, der hohen Steuern und der Anforderung einer Geräteversicherung für neue Baumaschinen. Die Wartungskosten werden noch weiter dadurch erhöht, dass qualifizierte Mitarbeiter für die Bedienung, Reparatur und Wartung von Gabelstaplern benötigt werden.

Der Markt wächst, da all diese Faktoren Bauunternehmen dazu veranlassen, Baumaschinen zu mieten. Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, konzentrieren sich führende Dienstleister nun darauf, Vor-Ort-Services und Gerätesupport anzubieten.

Außerdem aktualisieren die Vermietungsunternehmen ständig die Maschinen und Geräte in ihrem Bestand, um ihren Kunden Zugang zu den neuesten und modernsten Modellen zu bieten. Ein Konjunkturabschwung und eine Rezession im Bausektor werden die Expansion des Baumaschinen-Leasingmarktes jedoch sofort behindern. Andererseits wird es im Prognosezeitraum aufgrund günstiger staatlicher Finanzierungen für den Infrastrukturausbau und einer geringen Vermietungsdurchdringung in Schwellenländern reichlich Potenzial für die Expansion des weltweiten Baumaschinen-Vermietmarktes geben.

Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Markt für die Vermietung von Baumaschinen

Das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen steht aufgrund der anhaltenden Besorgnis über die Ausbreitung des Coronavirus vor mehreren Problemen. Diese COVID-19-Epidemie hat wichtige Bau- und Konstruktionsaktivitäten beeinträchtigt, da in verschiedenen Ländern abrupt strenge Kontrollen wie Ausgangssperren, vorübergehende Arbeitsunterbrechungen, Verzögerungen von Bau- und Bergbauaktivitäten und soziale Distanzierung eingeführt wurden. Im Jahr 2021 wird die Nachfrage nach der Vermietung von Baumaschinen jedoch deutlich steigen, da die Endverbraucher ausstehende Aufgaben erfüllen und Projekte termingerecht abschließen möchten. Darüber hinaus wird die wachsende Präferenz der Verbraucher für die Vermietung von Geräten gegenüber Neukäufen von Baumaschinen die Marktexpansion unterstützen. Darüber hinaus geben die Regierungen mehr Geld für Bauprojekte aus, was die Nachfrage im prognostizierten Zeitraum erhöhen wird.

Globaler Markt für die Vermietung von Baumaschinen: Segmentierung

Basierend auf Produkttyp, Anwendung, Antriebsart und Gerätetyp ist der Markt für Mietbaumaschinen segmentiert. Die Analyse kleinerer Wachstumssegmente innerhalb der Branchen und die Bereitstellung eines nützlichen Marktüberblicks und von Erkenntnissen für Benutzer, die bei der strategischen Entscheidungsfindung für die Suche nach wichtigen Marktanwendungen helfen, kann durch die Betrachtung des Wachstums innerhalb dieser Segmente erleichtert werden.

Globaler Markt für die Vermietung von Baumaschinen: Regionale Analyse

Geografisch wird der globale Markt für die Vermietung von Baumaschinen während des gesamten Prognosezeitraums voraussichtlich von Nordamerika dominiert werden. Der Bedarf der Endverbraucher an erschwinglicher, maßgeschneiderter Ausrüstung und die Ausweitung des Infrastrukturbaus treiben das Marktwachstum in diesem Bereich voran. Darüber hinaus wird die Marktexpansion für die Vermietung von Baumaschinen durch die Präsenz bekannter Dienstleister in der Region unterstützt. Der asiatisch-pazifische Raum hingegen wird voraussichtlich schneller wachsen und reiche Aussichten für eine Marktexpansion bieten. Der Markt der Region wächst aufgrund verschiedener Faktoren wie technischer Verbesserungen und der Bereitstellung effizienter Servicelösungen durch wichtige Akteure. Darüber hinaus haben die verschiedenen Entwicklungsprojekte dem globalen Markt für die Vermietung von Baumaschinen geholfen.

Globaler Markt für die Vermietung von Baumaschinen: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Markt für die Vermietung von Baumaschinen ist aufgrund der Präsenz inländischer und multinationaler Akteure fragmentiert.

H&E Equipment Services Inc (USA)

Cramo Group (Finnland)

Ramirent (Finnland)

Maxim Kranwerke

LP (USA)

Kiloutou-Gruppe (Frankreich)

Sarens NV (Belgien)

Taiyokenki Rental Co. Ltd. (Japan)

Boels Rentals (Niederlande)

Speedy Hire Plc (Großbritannien)

United Rentals Inc. (USA)

Ashtead Group Plc (Großbritannien)

Loxam (Paris)

Herc Holdings Inc. (USA)

Aktio Corporation (Japan)

Nishio Rent All Co. Ltd. (Japan) Kanamoto Co. Ltd. (Japan)

Nishio Rent All Co. Ltd (Japan)

Mitsubishi Corporation (Japan)

Ahern Rentals (USA)

Diese Hersteller konzentrieren sich außerdem auf die Verbesserung ihrer Dienstleistungen und die Diversifizierung ihres Produktportfolios.

Darüber hinaus hilft die strategische Zusammenarbeit den Marktteilnehmern, ihr Geschäftsvolumen zu erweitern, Logistikdienstleistungen zu verbessern und ihre Position auf dem Markt zu stärken. Wichtige Akteure investieren in großem Umfang in strategische Partnerschaften und Joint Ventures mit Ausrüstungsherstellern, um große Marktanteile zu gewinnen.

Globaler Markt für die Vermietung von Baumaschinen: Segmente

Nach Gerätetyp

Erdbewegung

Materialhandhabung

Straßenbau und Beton

Nach Laufwerkstyp

Verbrennungsmotor

Hybridantrieb

Nach Produkttyp

Baggerlader

Bagger

Lader

Planierraupen

Kräne

Betonpumpen

Kompaktoren

Fahrmischer

Betonmischer

Andere

Nach Anwendung

Wohnen

Kommerziell

Industrie

Globaler Markt für die Vermietung von Baumaschinen: Regionale Segmente

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

