Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für verpackte Snacks auf Superfood-Basis bis 2030

Der globale Markt für abgepackte Snacks auf Superfood-Basis hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 28,75 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 56,71 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8,86 % zwischen 2023 und 2030.

Superfoods bieten zahlreiche gesundheitliche Vorteile und einen hohen Nährstoffgehalt. Mandeln, Kokosnuss, Leinsamen, Chiasamen, Wassermelonen-, Kürbis- und Rote-Beete-Chips, Spirulina und Moringa-Weizengras sind einige Beispiele für Superfoods. Superfoods sind reich an Antioxidantien, Mineralien und Vitaminen. Diese Mahlzeiten sind äußerst wirksam im Kampf gegen Diabetes, Krebs und verschiedene Verdauungsprobleme. Sie enthalten gutes Fett. Aufgrund der hohen Nachfrage nach diesen Superfoods wird erwartet, dass der Markt im Laufe des Prognosezeitraums schnell wachsen wird.

Markt für abgepackte Snacks auf Superfood-Basis

Globaler Markt für verpackte Snacks auf Superfood-Basis: Wachstumsfaktoren

Ein Haupttreiber des globalen Marktes für verpackte Snacks auf der Basis von Superfoods ist das wachsende Bewusstsein der Verbraucher über die gesundheitlichen Vorteile von Getreidesamen. Die Bemühungen der Regierung, den Pekannuss-Anbauern einen Handelszöllen-Ausweg zu bieten, tragen ebenfalls zur Expansion des weltweiten Marktes bei. Der Markt hat von der wachsenden Zahl organisierter Einzelhandelsgeschäfte profitiert, indem er mehr Kunden gewonnen hat. Darüber hinaus treiben die Bequemlichkeit und der Nährwert, die verpackte Snacks auf der Basis von Superfoods bieten, um die tägliche Aufnahme von Ballaststoffen, Vitaminen, Antioxidantien und Mineralien zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten, das Wachstum des globalen Marktes für verpackte Snacks auf der Basis von Superfoods voran.

Aber die köstliche Küche trug auch zur Expansion der Weltmärkte bei. Um die Nachfrage nach ihren Produkten auf dem internationalen Markt zu steigern, konzentrieren sich die Vermarkter auf die Einführung eines neuartigen Produkts. Die Einführung glutenfreier Quinoa-Samen erweitert den Markt, da die Sorgen der Verbraucher um ihre Gesundheit immer dringlicher werden. Die Produkte sind extrem reich an Omega-3-Fettsäuren, die als herzpatientenfreundliche Lebensmittel gelten. Die kreativen Methoden, mit denen Hersteller mit Grundnahrungsmitteln wie Quinoa experimentieren und neue Sorten auf den Markt bringen, werden von den Verbrauchern gelobt. Der Markt wächst dank der erhöhten Investitionstätigkeit wichtiger Akteure mit beträchtlicher Geschwindigkeit.

Globaler Markt für verpackte Snacks auf Superfood-Basis: Segmentierung

Der globale Markt für verpackte Snacks auf der Basis von Superfoods kann nach Art, Vertriebskanal und Region segmentiert werden. Der Markt kann in drei Typen unterteilt werden: verpackte Superfood-Snacks auf der Basis von Superfrüchten, verpackte Superfood-Snacks auf der Basis von essbarem Seetang und verpackte Superfood-Snacks auf der Basis von Nüssen, Körnern und Samen. Die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln hat zu einem hegemonialen Segment auf dem Markt für verpackte Superfood-Snacks geführt: Snacks auf der Basis von Superfrüchten. Aufgrund des anhaltenden Trends zu gesunden Snacks haben viele Segmente ein enormes Wachstum erlebt. Verbraucher sind bereit, mehr für Luxusgüter zu bezahlen, daher erwarten neue Akteure, dass der Markt im Laufe des Prognosezeitraums viele lukrative Chancen generieren wird. Der Markt kann je nach Vertriebsweg in unabhängige Einzelhändler, Supermärkte und Hypermärkte sowie Internethändler unterteilt werden. Die Kategorie mit dem größten Anteil sind Supermärkte und Hypermärkte.

Globaler Markt für verpackte Snacks auf Superfood-Basis: Regionale Analyse

Aufgrund zunehmender Gesundheitsbedenken hält Europa den weltweit größten Marktanteil bei verpackten Snacks auf Basis von Superfoods. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Vollwertkost in der Region deutlich gestiegen. Aufgrund der Präsenz großer Unternehmen in der Region ist Nordamerika die Region mit der schnellsten Wachstumsrate auf dem globalen Markt für verpackte Snacks auf Basis von Superfoods. Die zunehmende Verbreitung von Supermärkten in der Region hat diese Produkte leichter zugänglich gemacht, was zum Wachstum des regionalen Marktes beigetragen hat. Aufgrund des zunehmenden Anbaus dieser Lebensmittel wird auch für den asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein schnelles Wachstum mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate erwartet. Darüber hinaus sind der sich verändernde Lebensstil der Bewohner der Region sowie längere Arbeitswochen Faktoren, die zum erheblichen Wachstum des regionalen Marktes beitragen.

Globaler Markt für verpackte Snacks auf Superfood-Basis: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für verpackte Snacks auf Superfood-Basis sind

Superlife Co. Pte Ltd.

Sunfood Corp.

Suncore Foods Inc.

Nutrisure Ltd. T/A Naturya

Navitas LLC

Gesunde Wahrheit

General Mills Inc.

Creative Nature GmbH

Actspand Pte Ltd.

Rhythmus Superfoods

Energieorganische Stoffe

Lebensmittel von Nature’s Path

Neue Smoothie-Kit-Linie.

Nach Typ

Verpackte Superfood-Snacks auf Superfruchtbasis

Essbare Superfood-Snacks auf Algenbasis

Nüsse

Getreide

Verpackte Superfood-Snacks auf Samenbasis

Nach Vertriebskanal

Unabhängige Einzelhändler

Supermärkte und Hypermärkte

Onlinehändler

Globaler Markt für verpackte Snacks auf Superfood-Basis: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

