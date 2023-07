Globale Marktgröße, Marktanteil und Wachstumsbericht für RFID-Portale für Türen und Korridore 2030

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für RFID-Portale für Türen und Korridore im Jahr 2022 auf 1356,94 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 2634,19 Millionen US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,82 % wächst. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen RFID-Portale für Türen und Korridore-Marktes auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Chancen in der Branche der RFID-Portale für Türen und Korridore zu erkunden und zu erkunden.

Globaler Markt für RFID-Portale für Türen und Flure: Überblick

In vielen Branchen ist die Nachverfolgung der Vermögenswerte von größter Bedeutung. Das RFID-Portal für Türen und Flure dient als Engpass, durch den die Dinge bewegt werden. Die bewegten Gegenstände sind mit RFID-Tags versehen und daher wird jede Vermögensbewegung mit vollständigen Informationen verfolgt. Die Branchen stellen sicher, dass jedes ihrer Vermögenswerte das Etikett trägt.

Globaler Markt für RFID-Portale für Türen und Flure: Segmentierung

Der Markt für RFID-Portale für Türen und Flure ist weltweit nach Anwendung und RFID-Typ fragmentiert. Je nach Anwendung wird der globale Markt in Büros und Geschäftsgebäude, Vermögens- und IT-Ausrüstungsverfolgung, Regierungsinstitutionen und -organisationen, Universitäten und Bildungseinrichtungen, Banken und Finanzinstitute, Veranstaltungen, Ausstellungen und Messemanagement, Einzelhandel und Gewerbe, Krankenhäuser und Gesundheitswesen, Banken und Finanzinstitute, Telekommunikation, Rechenzentren, Mode, Bekleidung und Textil sowie Hotels und Gastgewerbelösungen unterteilt. Je nach RFID-Typ wird der Markt in Hochfrequenz- und Nahfeldkommunikation, Dualfrequenz, Ultrahochfrequenz und Niederfrequenz unterteilt.

Globaler Markt für RFID-Portale für Türen und Flure: Wachstumsfaktoren

Die RFID-Tags-Technologie bietet ein gutes Tracking-Management, was der Hauptfaktor ist, der den Markt für RFID-Portale für Türen und Flure vorantreibt. Die Nachverfolgung der Vermögenswerte und Werkzeuge war ein großes Problem. Jede Art von Missmanagement führt zum Verlust wichtiger Werkzeuge, was wiederum zu finanziellen Verlusten für die Organisation führt. Verschiedene Endverbraucherbranchen nutzen RFID-Portale für Türen und Korridore zur Vermögensverfolgung und treiben so das Wachstum des Marktes voran. Im IT-Bereich tragen die RFID-Portale für Türen und Flure dazu bei, dass die Dateien greifbar bleiben und das Rechenzentrum sicher bleibt. RFID-Tags, die beim Scannen in das Objekt implantiert werden, verhindern Diebstahl und die Bewegungsdaten werden mit vollständigen Informationen gespeichert. All diese Faktoren treiben das Wachstum des Marktes für RFID-Portale für Türen und Flure voran.

Globaler Markt für RFID-Portale für Türen und Flure: Regionale Analyse

Regional gesehen ist der globale Markt für RFID-Portale für Türen und Flure in Regionen wie Nordamerika, Westeuropa, Osteuropa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika diversifiziert. Weltweit werden RFID-Portale für Türen den größten Marktanteil haben, da in Endverbraucherbranchen wie dem Gastgewerbe und der Fertigung eine große Nachfrage besteht. Die Region mit dem höchsten Marktanteil für RFID-Portale für Türen und Flure ist Nordamerika. Der Faktor, der zu diesem Wachstum beiträgt, ist die Expansion der Fertigungs- und IT-Branche, die die Verwaltung ihrer Werkzeuge und die Nachverfolgung der Vermögenswerte erleichtert hat. In den kommenden Jahren wird Westeuropa aufgrund seiner zunehmenden Anwendung in Krankenhäusern ein deutliches Marktwachstum verzeichnen. Das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum ist aufgrund der sich entwickelnden Fertigungssektoren in Ländern wie Indien, China und den Philippinen ebenfalls gut. Aufgrund der hohen technologischen Fortschritte in diesem Bereich verzeichnet auch Japan ein erhebliches Marktwachstum.

Globaler Markt für RFID-Portale für Türen und Korridore: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die am Markt für RFID-Portale für Türen und Flure beteiligt sind, gehören:

Atlas RFID Solutions, Inc.

SageData

RFIDSupplyChain

Jamison Door Company, Inc.

Impinj, Inc.

GAO Tek & GAO Group Inc.

Barco, sro

Der globale Markt für RFID-Portale für Türen und Korridore ist wie folgt segmentiert:

Auf Antrag

Büros und Gewerbebauten

Nachverfolgung von Vermögenswerten und IT-Geräten

Regierungsinstitutionen und Organisationen

Universitäten und Bildungseinrichtungen

Banken und Finanzinstitute

Veranstaltungen

Ausstellungen & Messemanagement

Einzelhandel und Gewerbe

Krankenhäuser und Gesundheitswesen

Banken und Finanzinstitute

Telekommunikation

Daten Center

Mode

Bekleidung und Textilien

Lösungen für Hotels und Gastgewerbe

Nach RFID-Typ

Hochfrequenz- und Nahfeldkommunikation

Doppelfrequenz

Ultrahochfrequenz

und niedrige Frequenz

Globaler Markt für RFID-Portale für Türen und Flure: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

UNS

Europa

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Deutschland

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

