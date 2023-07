Globaler Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Der weltweite Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC- Gehalt hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 48,76 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 72,13 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,01 % zwischen 2023 und 2030.

Der niedrige VOC-Gehalt bezieht sich auf die flüchtige organische Verbindung, die als ungefährlich für Mensch und Umwelt gilt. Solche VOC-armen Klebstoffe werden zum Binden von Partikeln, Metallen, Holz und Laminatplatten verwendet. Diese werden auch zum Binden von nicht porösen Oberflächen, Substraten, leichten Materialien und weichen Schäumen verwendet. Solche Klebstoffe verfügen über hochfeste Bindungen, wodurch sie sich zum Binden von Karton und Papier in zahlreichen anderen Anwendungen eignen, einschließlich Kartonverschließen, Palettieren, Verpacken und Etikettieren. Die VOC-armen Klebstoffe werden auch in industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter Möbel und Polster, Montage und Textilien.

Globaler Markt für VOC-arme Klebstoffe: Wachstumsfaktoren

Die VOC-armen Klebstoffe gelten als umweltfreundliche Klebstoffe mit exponentiellem Klebevermögen. Aufgrund dieser Vorteile eignen sie sich perfekt für ein breites Anwendungsspektrum, was wiederum das Wachstum des globalen Marktes für VOC-arme Klebstoffe erheblich vorantreiben wird. Aufgrund ihrer Haltbarkeit, einfachen Anwendung, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit steigt die Nachfrage nach wasserbasierten Klebstoffen erheblich. Auch der schnell wachsende Bau- und Gebäudesektor dürfte in den kommenden Jahren die Nachfrage nach solchen Klebstoffen ankurbeln. Der Hauptgrund für die hohe Nachfrage solcher Klebstoffe im Holz- und Bausektor sind ihre potenziellen Vorteile wie Stabilität, hohe Temperaturbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit und andere. Außerdem, Diese Klebstoffe sind in der Lage, den steigenden Bedarf an starken Materialien unter feuchten Bedingungen bei Neubauten zu erfüllen. Das Aufkommen umweltfreundlicher Klebstoffe aufgrund der zunehmenden staatlichen Vorschriften wird ebenfalls das Wachstum des Marktes beschleunigen. Allerdings dürfte die zunehmende Verlagerung hin zu einem nachhaltigen Produktportfolio weltweit mehrere lukrative Wachstumschancen auf dem Markt schaffen. Allerdings tendiert die Verbraucherpräferenz zu Schmelzklebstoffen, was wiederum das Wachstum des Marktes unterstützen wird.

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/low-voc-klebers-market

Globaler Markt für VOC-arme Klebstoffe: Segmentierung

Der globale Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt kann in Endbenutzer, Chemie, Technologie und Typ unterteilt werden.

Nach Endverbraucher kann der Markt in Verbraucher, Transport, Holzverarbeitung, Bauwesen, Papier und Verpackung und andere segmentiert werden. Das Papier- und Verpackungssegment hat den größten Anteil am weltweiten Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt, da diese Additive zunehmend in einer Vielzahl von Anwendungen wie Wellpappenverpackungen sowie Karton- und flexiblen Verpackungen eingesetzt werden. Zur Verpackung von Waren werden Kisten und Kartons aus Pappe verwendet. Sie werden bei der Lagerung von Geflügel- und Agrarprodukten, pharmazeutischen Produkten, Schokolade, Keksen und anderen industriellen Zwecken eingesetzt.

Nach Chemie kann der Markt in Epoxidharz, Polyurethan, EVA-Emulsion, VAE-Emulsion, PAE-Emulsion, PVA-Emulsion und andere unterteilt werden. Das PAE-Emulsionssegment dominiert den globalen Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt, da diese als umweltfreundlich gelten und außerdem außergewöhnliche Eigenschaften wie überlegene Haftung, Wasserbasis und das Vorhandensein weniger VOCs bieten.

Je nach Technologie kann der Markt in reaktive, Hotmelt-, wasserbasierte und andere unterteilt werden. Das Hotmelt-Segment hält den größten Anteil am globalen Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt, da es zur Aufrechterhaltung einer außergewöhnlichen Leistung in der gesamten Hochgeschwindigkeitsverpackungslinie beiträgt.

Globaler Markt für VOC-arme Klebstoffe: Regionale Analyse

Aufgrund der raschen Verbreitung des Verpackungssektors in der Region hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Anteil am globalen Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt. Darüber hinaus wird die zunehmende Verbreitung von E-Commerce-Plattformen in der Region den Bedarf an diesen Klebstoffen in Verpackungsprozessen erhöhen. Darüber hinaus dürfte auch das wachsende verfügbare Einkommen der Menschen in den kommenden Jahren erheblich zum Wachstum des regionalen Marktes beitragen. Schwellenländer wie China dürften aufgrund des wachsenden Bedarfs an maßgeschneiderten Verpackungen sowie der steigenden Nachfrage nach Tiefkühlfrüchten, Snacks und Fertiggerichten exponentielle Wachstumsraten verzeichnen.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts bei TOC @

https://www.zionmarketresearch.com/toc/low-voc-klebers-market

Globaler Markt für VOC-arme Klebstoffe: Wettbewerbsfähige Akteure

Permabond LLC

ARDEX-Gruppe

Franklin International

Pidilite Industries Ltd.

SCIGRIP

Wacker Chemie

LORD Corporation

Akzo Nobel NV

Bostik

HB Fuller

Sika AG

3M

Henkel.

Durch Chemie

Epoxidharz

Polyurethan

EVA-Emulsion

VAE-Emulsion

PAE-Emulsion

PVA-Emulsion

Durch Technologie

Reaktiv

Heiße Schmelze

Auf wässriger Basis

Vom Endbenutzer

Verbraucher

Transport

Holzbearbeitung

Bauen & Konstruktion

Papierverpackung

Globaler Markt für VOC-arme Klebstoffe: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die USA

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

GCC

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Kontaktiere uns:

Rushikesh Dorge

USA: +1 347 690-0211

Vereinigtes Königreich: +44 2032 894158

Japan: +81 50 5806 9039

Indien: +91 7768 006 007

Web: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/global-fertility-testing-devices-market-size-share-growth-anil-shinde/

https://www.linkedin.com/pulse/global-advanced-visualization-market-size-share-growth-anil-shinde/

https://www.linkedin.com/pulse/global-automotive-seat-belts-market-size-share-growth-anil-shinde/

https://www.linkedin.com/pulse/global-direct-thermal-ticket-paper-market-size-share-growth-shinde/

https://www.linkedin.com/pulse/global-next-generation-supply-chain-market-size-share-anil-shinde/

https://www.linkedin.com/pulse/122-cagr-global-iot-defense-market-surpass-us-65-bn-report-aiwale/

https://www.linkedin.com/pulse/402-cagrglobal-electric-bus-charge-station-market-surpass-aiwale/

https://www.linkedin.com/pulse/1642-cagr-global-esim-market-surpass-us-258-bn-report-mahavir-aiwale/