Globaler Markt für Datenextraktion: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Der globale Datenextraktionsmarkt hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 2734,98 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2030 auf rund 5691,02 Millionen US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 9,80 % zwischen 2023 und 2030. Der Bericht analysiert die Treiber, Einschränkungen/Herausforderungen des globalen Datenextraktionsmarkts und deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus untersucht der Bericht neue Möglichkeiten in der Datenextraktionsbranche.

Globaler Datenextraktionsmarkt: Überblick

Datenextraktion ist die Methode zum Abrufen von Daten aus verschiedenen Quellen. Um die Daten an einem zentralen Ort, beispielsweise in der Cloud oder vor Ort, zur Analyse und Transformation zu speichern, kombiniert, verarbeitet und definiert die Datenextraktion Daten. Datenextraktion wird auch als Datensammlung bezeichnet, da sie das Sammeln von Daten aus verschiedenen Quellen wie gescanntem Text, Portable Document Format (PDFs), Dokumenten, relationalen Datenbankverwaltungssystemen (RDBMS), Flatfiles, E-Mails, Webseiten usw. umfasst. Die Quellen, aus denen diese Daten extrahiert werden, können unstrukturiert oder strukturiert sein.

Globaler Datenextraktionsmarkt: Wachstumsfaktoren

Der globale Datenextraktionsmarkt wächst rasant. Mit der zunehmenden Digitalisierung in mehreren Branchen wechseln die meisten Unternehmen zum Online-Geschäft. Daher nimmt die Bedeutung von Daten zu, was dazu führt, dass Daten gesammelt und in eine analysefähige Form umgewandelt werden müssen. Dies ist der Hauptfaktor, der das Wachstum des Weltmarktes in erster Linie vorantreibt. Darüber hinaus tragen auch der wachsende Bedarf an Speichersystemen für die großen anfallenden Datenmengen und die zunehmende Verbreitung von Business-Analytics- und Big-Data-Software zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus verbessern Sie die Datenqualität, exportieren Daten in weit verbreitete Anwendungen, extrahieren strukturierte Daten aus allgemeinen Dokumentformaten, erweiterte Verarbeitung/Anreicherung in Echtzeit-Extraktion,

Darüber hinaus ermöglicht die Datenextraktion eine bessere Entscheidungsfindung, eine Reduzierung manueller Fehler, schnellere Prozesse und Kosteneinsparungen. Aufgrund all dieser Faktoren nimmt der Einsatz von Datenextraktionstools bei kleinen und mittleren Unternehmen zu, was wiederum das Wachstum des globalen Datenextraktionsmarktes fördert. Darüber hinaus fördern auch die zunehmende Akzeptanz cloudbasierter Technologie und hohe Investitionen in die Entwicklung von Datenextraktionstools und -software das allgemeine Marktwachstum. Darüber hinaus könnte der zunehmende Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz zur Datenextraktion im Prognosezeitraum positive Chancen für das Wachstum des globalen Datenextraktionsmarktes schaffen. Jedoch,

Der Ausbruch von Covid-19 hat zu einem deutlichen Wachstum des globalen Datenextraktionsmarktes geführt. Aufgrund des landesweiten Lockdowns und der Bewegungseinschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus haben die meisten Organisationen auf der ganzen Welt die Arbeit von zu Hause aus eingeführt. Dies führte zu einem Bedarf an cloudbasierten Datenextraktionstools zur Analyse und Verwaltung der Informationen. Somit verzeichnete der Weltmarkt während der Pandemie ein gesundes Wachstum.

Globaler Datenextraktionsmarkt: Segmentierung

Der globale Datenextraktionsmarkt wird nach Komponente, Unternehmensgröße, Bereitstellungsmodus, Datentyp, Branche und Region klassifiziert.

Basierend auf der Komponente wird der globale Datenextraktionsmarkt in Service und Lösung unterteilt. Das Segment der Unternehmensgrößen wird in große Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen unterteilt. Basierend auf dem Bereitstellungsmodus wird der globale Markt in Cloud und On-Premise kategorisiert. Das Datentypsegment umfasst halbstrukturierte und strukturierte sowie unstrukturierte Daten. Das vertikale Branchensegment besteht aus BFSI, IT und Telekommunikation, Einzelhandel und E-Commerce, Regierung, Gesundheitswesen, Fertigung und anderen.

Globaler Datenextraktionsmarkt: Regionale Analyse

Es wird prognostiziert, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den globalen Datenextraktionsmarkt dominieren wird. Wichtige Faktoren wie das Vorhandensein einer gut etablierten IT-Infrastruktur, die zunehmende Akzeptanz von Datenextraktionssoftware und das Vorhandensein fortschrittlicher Technologie fördern das Wachstum des Marktes in dieser Region. Es wird erwartet, dass Europa aufgrund des wachsenden Bedarfs an Datenerfassung zu Analysezwecken und der zunehmenden Einführung von Cloud-Technologie einen erheblichen Marktanteil beisteuern wird. Es wird geschätzt, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum aufgrund der Einführung von Datenextraktionstools durch kleine und mittlere Unternehmen schnell wachsen wird.

Globaler Datenextraktionsmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

IBM Corporation

Fair Isaac Corporation

Altair Engineering Inc.

Alteryx Inc.

Teradata Corporation

SAS Institute Inc.

Oracle Corporation

Matillion Ltd.

Microsoft Corporation

Globaler Datenextraktionsmarkt: Segmentanalyse

Nach Komponente

Service

Lösung

Nach Unternehmensgröße

Große Unternehmen

Kleine Unternehmen

Mittlere Unternehmen

Nach Bereitstellungsmodus

Wolke

Vor Ort

Nach Datentyp

Halbstrukturiert

Strukturiert

Unstrukturiert

Nach Branche vertikal

BFSI

IT & Telekommunikation

Einzelhandel und E-Commerce

Regierung

Gesundheitspflege

Herstellung

Andere

Nach Region

Nordamerika

Die USA

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

GCC

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

