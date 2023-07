Globaler Supply-Chain-Markt der nächsten Generation: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Der globale Supply-Chain-Markt der nächsten Generation

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Cloud Computing und kostengünstiger Datenspeicherung arbeiten Unternehmen auf der ganzen Welt daran, die riesigen anfallenden Datenmengen in möglichst kurzer Zeit zu verarbeiten und zu erfassen. Sie streben danach, bessere Geschäftseinblicke zu gewinnen und eine erfolgreiche, durchgängig digitalisierte Lieferkette zu erreichen. Dies hat den globalen Markt für Lieferketten der nächsten Generation aufgewühlt. Nachdem die Unternehmen unter der COVID-19-Pandemie gelitten haben, setzen sie in Logistikfunktionen auf neuere Technologien, um die strengen Logistik- und Lieferkettennormen zu überwinden, die von verschiedenen Regierungen auf der Welt auferlegt werden.

Globaler Supply-Chain-Markt der nächsten Generation: Wachstumsfaktoren

Zu den wesentlichen Treibern, die den globalen Supply-Chain-Markt der nächsten Generation ankurbeln, gehören die steigende Nachfrage nach mehr Transparenz und verbesserter Sichtbarkeit im Supply-Chain-Prozess, die gestiegene Nachfrage aus dem E-Commerce-Sektor, die schnellere Akzeptanz des Internets der Dinge und die steigende Nachfrage nach der Weiterentwicklung der Lieferkette.

Viele Unternehmen, sowohl große als auch kleine, haben begonnen, die digitale Transformation zu akzeptieren und beginnen, das Potenzial zu erkennen, das Supply Chain 4.0 in Bezug auf Echtzeittransparenz von Produkten, End-to-End-Transparenz, Optimierung und strategische Beschaffung sowie Optimierung und Bestandstransparenz mit sich bringt – dies sind einige der wesentlichen Vorteile einer digitalen Lieferkette. Die Fortschritte in der Technologie und die steigenden Möglichkeiten auf dem globalen Markt für Lieferketten der nächsten Generation erfordern, dass Unternehmen einen Blick auf die Auslagerung dieser Möglichkeiten werfen müssen.

Unternehmen arbeiten daran, das IoT im Lieferkettenmanagement einzusetzen, indem sie Kommunikationsgeräte und Sensoren einsetzen, um eine präzise Ressourcenverfolgung, vorausschauende Wartung, ein verbessertes Bestandsmanagement und die Entwicklung von Lieferkettennetzwerken zu erreichen. Mit der zunehmenden Nutzung von 5G-Netzen im Jahr 2020 bieten viele Mobilfunknetze hohe Kommunikationsgeschwindigkeiten, reduzierte Latenzzeiten und verbesserte Qualität.

Ein weiterer Faktor, der zur Entwicklung des globalen Marktes für Lieferketten der nächsten Generation beiträgt, ist die zunehmende Anzahl intelligenter Geräte, die in der Lieferkette eingesetzt werden. Es ist eine Herausforderung, alles in einem Netzwerk auszuführen, und 5G kann diese Herausforderung bewältigen, um selbst kleinste Daten zu verfolgen. Künstliche Intelligenz in der Lieferkette wird genutzt, um zentrale Schwierigkeiten wie einen begrenzten Produktzyklus, eine ständige Änderung der Maße und eine erhöhte Nachfrageunsicherheit zu bewältigen, indem komplexe Informationen aufgeschlüsselt und die bevorstehende Nachfrage analysiert werden. Künstliche Intelligenz wird derzeit in der Optimierung und Verwaltung der Lieferkette eingesetzt, einschließlich Bedarfsschätzung, Flottenmanagement, Bedarfsprognose und Lagerverwaltung.

Der digitale Zwilling ist eine weitere fortschrittliche Innovation, die virtuelle Modelle der Produktion, des IoT und des Produktdesigns erstellt und es Unternehmen ermöglicht, neue Pläne für eine legitime Lieferkette zu erkennen. Dies ist ein weiterer Faktor, der das Wachstum des globalen Marktes für Lieferketten der nächsten Generation vorantreibt.

Globaler Supply-Chain-Markt der nächsten Generation: Segmentierung

Der globale Supply-Chain-Markt der nächsten Generation ist grob in Funktionen, Softwarelösungen, Anwendungen, Dienste und Regionen unterteilt. Das Funktionssegment ist weiter in Produktplanung, Transport, Beschaffung und Beschaffung sowie Lagerhaltung unterteilt. Die Softwarelösung ist unterteilt in Lagerverwaltungssystem, Transportmanagementsystem, Lieferkettenplanung, Fertigungsausführungssysteme und Fertigungsressourcenplanung. Das Dienstleistungssegment ist zusätzlich in professionell und verwaltet unterteilt. Basierend auf der Technologie ist der globale Lieferkettenmarkt der nächsten Generation in IoT, KI, Blockchain, Robotik und Automatisierung, Augmented Reality, Cloud Computing, digitaler Zwilling, Cybersicherheit, Drohnen und fahrerlose Fahrzeuge, 3D-Druck, mobile Geräte und Wearables unterteilt.

Globaler Supply-Chain-Markt der nächsten Generation: Regionale Analyse

Geografisch gesehen floriert der globale Markt für Lieferketten der nächsten Generation in mehreren Regionen auf der ganzen Welt. Die Supply-Chain-Netzwerke der nächsten Generation erfordern Kundenorientierung und Intelligenz. Es erfordert eine ständige Verbesserung der Strategien und Technologien für ein besseres Wachstum im Prognosezeitraum. Während der Zeit der COVID-19-Pandemie sind der Asien-Pazifik-Raum und Nordamerika die führenden Regionen bei der Entwicklung von Arzneimitteln und Impfstoffen mit der höchsten Anzahl betroffener Fälle, und auch die Lieferkettennetzwerke scheinen sich hier schneller zu entwickeln. Mehrere Startups investieren in neue Technologien, was nur den großen Fischen auf dem Markt vorbehalten war. Unternehmen arbeiten daran, innovative Lösungen für die digitale Lieferkette zu entwickeln, um die Geschäftsprozesse zu rationalisieren.

Globaler Markt für Lieferketten der nächsten Generation: Wettbewerbsfähige Akteure

Orakel

IBM

Manhattan Associates

SAFT

JDA-Software

Info

Descartes Systems Group

Epicor-Software

WiseTech Global

E2Offen

Coupa

Logilität

Basware

GEP

Jaggaer

Zycus

Hochsprung

PTC

IFS

Microsoft

Cisco

Intel

H. Robinson

Om-Partner

Dematic (KION)

SSI SCHÄFER

Daifuku

Honeywell AIDC

Datenlogik

Honeywell Intelligrated

DMLogic

SICK AG

Nulogie

ABB

Siemens

Jabil

