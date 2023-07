Globaler Markt für Direkt-Thermo-Ticketpapier: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für direktes Thermo-Ticketpapier im Jahr 2022 auf 671,44 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 1203,65 Millionen US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,71 % wächst. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Direkt-Thermo-Ticketpapiermarktes auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Branche für direktes Thermo-Ticketpapier zu navigieren und zu erkunden.

Globaler Markt für Thermodirekt-Ticketpapier: Überblick

Direktes Thermo-Ticketpapier ist eine Spezialpapierart, die bei Kontakt mit Hitze ihre Farbe ändert, ohne dass herkömmliche Tinte verwendet werden muss. Diese Papiere sind speziell für die Verwendung mit dem Thermodruckverfahren hergestellt. Beim direkten thermischen Erhitzungsverfahren erhitzt das Gerät das Papier, während es durch den Thermokopf läuft, wodurch spezielle Thermobilder entstehen. Aufgrund des Vorhandenseins eines Beschichtungspigments ist es wahrscheinlich, dass das Direkt-Thermo-Ticketpapier seine Farbe ändert, wenn es Licht oder Hitze ausgesetzt wird. Dieses Thermoticketpapier ist sehr langlebig und weist eine hohe Empfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen auf.

Globaler Markt für Thermodirekt-Ticketpapier: Wachstumsfaktoren

Der weltweite Markt für Thermodirekt-Ticketpapier wächst erheblich. Zu den Faktoren, die zum gesunden Wachstum des Marktes beitragen, gehört die wachsende Nachfrage nach thermischen Ticketpapieren für Lotterie und Glücksspiel, Eintrittskarten und Transporttickets. Die Anforderungen an Papiere für Lotto- und Wettscheine sind hoch. Es gibt kaum einen Bereich, in dem es wichtiger ist, darauf zu achten, dass das verwendete Papier einen optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen aufweist und die Gültigkeit und Lesbarkeit unabhängig von den Belastungen, denen die Papiere ausgesetzt sind, nicht beeinträchtigt wird.

Darüber hinaus wird beim Besuch eines Kinos, Konzerts, einer Sportveranstaltung oder eines Vergnügungsparks der Eintritt in das Lokal auf Grundlage der ausgedruckten Eintrittskarte gewährt. Auch in der Reisebranche nimmt die Akzeptanz von Thermotickets rasch zu. Für Reisen mit dem Zug, dem Flugzeug, der Fähre oder dem Auto sind ausgedruckte Tickets erforderlich, sei es als Bordkarte, Fahrschein für den Zug, den Bus oder die Fähre, ATB oder Gepäckanhänger oder als gebührenpflichtiger Parkschein. Daher steigt in diesen Bereichen die Nachfrage nach Thermo-Ticketpapier, was wiederum das Wachstum des globalen Direkt-Thermo-Ticketpapiermarktes ankurbelt.

Darüber hinaus könnten der zunehmende Einsatz von Thermodirekt-Ticketpapier in fast allen Sektoren und die hohen Investitionen der Hauptakteure zur Befriedigung der wachsenden Nachfrage im Prognosezeitraum zu zahlreichen Wachstumschancen für den globalen Markt für Thermodirekt-Ticketpapier führen. Die Herstellung und Verarbeitung des Thermo-Ticketpapiers erfordert jedoch hohe Anschaffungskosten, die das Wachstum des globalen Marktes für Thermo-Ticketpapier behindern können. Darüber hinaus kann auch der Boom der Digitalisierung das Wachstum des Marktes begrenzen.

Der plötzliche Ausbruch von Covid-19 hat sich negativ auf den globalen Markt für Thermoticketpapiere ausgewirkt. Der Hauptgrund ist der Rückgang der Nachfrage nach direktem Thermo-Ticketpapier. Die meisten Regierungen auf der ganzen Welt mussten einen vollständigen Lockdown und Bewegungseinschränkungen verhängen, um die Ausbreitung der Infektion einzudämmen. Aufgrund dieser Vorschriften wird der Transportsektor beeinträchtigt. Alle Inlands- und Auslandsflüge wurden gestrichen. Auch der Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs wurde vollständig eingestellt. Darüber hinaus wurden auch Unterhaltungs- und Sportaktivitäten eingestellt. Diese Faktoren bremsten insgesamt die Nachfrage nach direktem Thermo-Ticketpapier und wirkten sich dadurch auf das Gesamtmarktwachstum während der Pandemie aus.

Globaler Markt für Thermodirekt-Ticketpapier: Segmentierung

Der weltweite Markt für Thermodirekt-Ticketpapier ist je nach Dicke, Anwendung und Region fragmentiert. Basierend auf der Dicke ist der globale Markt für Direkt-Thermo-Ticketpapier in bis zu 70 GSM, 70 GSM-90 GSM, 90 GSM-120 GSM und über 120 GSM unterteilt. Das Anwendungssegment ist in Eintritts-/Veranstaltungstickets, Transporttickets, Barcode-Tickets, Einkaufs- und Spieltickets, Lotterielose, individuelle Tickets, Gepäckschaltertickets, Barcode-Tickets, Parkservice, Rechnungstickets und andere unterteilt.

Globaler Markt für Thermodirekt-Ticketpapier: Regionale Analyse

Unter den Regionen dürfte Nordamerika gemessen am Umsatz den größten Anteil am globalen Markt für direktes Thermo-Ticketpapier halten. Dies ist auf die schnell wachsende Unterhaltungsindustrie und die wachsende Nachfrage nach direktem Thermo-Ticketpapier für Bargeldgutscheine, Lotterielose und Gepäckschaltertickets zurückzuführen. Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum schneller wächst und im Prognosezeitraum mehrere Wachstumschancen bietet. Der Anstieg des öffentlichen Nahverkehrs und die zunehmende Nutzung von Rechnungsbelegen und Geldautomatenrollen sind die Hauptmerkmale, die das Wachstum des Marktes in dieser Region vorantreiben.

Globaler Markt für Thermodirekt-Ticketpapier: Wettbewerbsfähige Akteure

Provinz Henan JiangHe Paper Co., Ltd.

Nippon Paper Industries Co.

Koehler-Papier

Ricoh Company, Ltd.

UPM-Kymmene Oyj

Domtar Corporation

Globaler Markt für Thermodirekt-Ticketpapier: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die USA

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

GCC

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

