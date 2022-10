Markt für gefrorene Backwaren Top-Hersteller, Trends, Unternehmensanalysen, Größe, Wachstum und Chancen prognostizieren 2028 – Point Break News

Branchenübersicht:

Für die vielbeschäftigten Millennials von heute sind Tiefkühlkost zu einem unverzichtbaren Bestandteil ihrer Ernährung geworden. Die Nachfrage nach gefrorenen, verzehrfertigen Lebensmitteln ist aufgrund von Faktoren wie Bequemlichkeit, Schnelligkeit der Zubereitung, Produktzugänglichkeit und niedrigen Preisen gestiegen. Darüber hinaus wird die wachsende Nachfrage nach schnellen Gerichten den Marktanteil von Tiefkühlbäckereien erhöhen. Anstatt ein kompliziertes Geschäft mit Spezialgeräten zu erfordern, benötigen Tiefkühlbäckereien nur einen einfachen Gärschrank oder Ofen. Außerdem kann Brot nur dann gebacken werden, wenn es benötigt wird oder wenn es für den Tag ausgeht. Industriebäckereien werden aufgrund von Vorteilen wie reduziertem Abfallaufkommen und CO2-Fußabdruck ermutigt, gefrorenen Teig oder vorgebackene Backwaren herzustellen.

Wichtige Markttrends:

Die Nachfrage nach backfertigen Backwaren steigt.

Mit dem sich ändernden Lebensstil der Verbraucher gibt es eine wachsende Tendenz für sie, ein gesünderes Leben zu führen. Darüber hinaus nehmen die Verbraucher aufgrund der Zunahme der Schichtarbeit immer hektischere Arbeitszeiten an. Folglich suchen die Menschen nach bestimmten nahrhaften, bequemen und leichten Lebensmitteln, wie Brotscheiben usw. Für fast alle industriellen Bäcker in Europa ist die Bake-off-Bäckereiproduktion zu einem Hauptziel geworden. Das Backen von Grund auf erfordert viel Zeit und Arbeit. Die Branche stellt sich vom traditionellen Backen auf Bake-Off-Technologien (BOT) um. Unfermentierter gefrorener Teig (UFD) und teilweise gebackenes gefrorenes Brot sind zwei der wichtigsten BOT (PBF). Auch die Produktsegmente der Lebensmittelbranche, zu denen tiefgekühlte, halbgebackene und backfertige Lebensmittel gehören, sind von Bedeutung. Als Alternative zu frisch gebackenem Brot ist vorgebackener Tiefkühlteig sehr praktisch. Brot, Brötchen und Bagels werden überwiegend als Auftauware verkauft, während Croissants und Gebäck als Backfertigware verkauft werden.

Europas Marktanteil ist dominant.

Europäische Bäckereien und Tiefkühlbäckereien sind führend auf dem Weltmarkt für Backwaren. In den etablierten US-amerikanischen und europäischen Tiefkühlbackwaren-Sektoren sind die am schnellsten wachsenden Marken diejenigen, die sich auf gesündere Backwaren spezialisiert haben, hochwertige Nährstoffzutaten verwenden und die Verbrauchernachfrage nach allergenfreien Lebensmitteln für unterwegs erfüllen. Das Segment der Frühstücksnahrung ist das dominierende Segment der Branche. Diese Präferenz fördert die steigende Nachfrage nach Tiefkühlbackwaren. Die Verfügbarkeit von glutenfreien Tiefkühlbackwaren hat zur Marktexpansion beigetragen. Steigende verfügbare Einkommen, Urbanisierung und die Notwendigkeit westlicher Ernährungsweisen tragen zur Ausweitung des Verkaufs von Backwaren und Gebäck im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China und Indien, und zu einer steigenden Nachfrage nach Tiefkühlbackwaren bei. Die Ausweitung des Marktes für Tiefkühlbackwaren bereitet den Weg für ein enormes Wachstum in der Lebensmittelindustrie und umgekehrt. Es hat auch zur Schaffung einer Reihe einzigartiger gefrorener Backwaren geführt.

Wettbewerbslandschaft:

Der Bericht enthält auch detaillierte Profile wichtiger Akteure wie Premier Foods Plc, Flowers Foods Inc., Lantmannen, Europastry, Findus Group Quality Foods Cole Inc., Vaasan Oy, Maple Leaf Foods Inc., Cargill Incorporated, Bridgford Foods Corporation, Oetker-Gruppe , Aryzta AG, Lantmannen Unibake, Warburtons Baked, Deloris Frigid Teigprodukte, Associated British Foods Plc., Alpha Baking Company Inc., Grupo Bimbo, Pepperidge Farm, General Mills Inc., Barilla Holding SpA, General Mills Inc., Custom Foods Inc ., Talos ZAO und Kellogg Company. Die detaillierte Beschreibung der Spieler umfasst Parameter wie Unternehmensübersicht, Finanzübersicht, Geschäftsstrategien und aktuelle Entwicklungen des Unternehmens.

Dieser Bericht segmentiert den globalen Markt für gefrorene Backwaren wie folgt:

Globaler Markt für gefrorene Backwaren: Typsegmentanalyse

Kaltes Brot

Gebäck einfrieren

Eisiger Kuchen

Kalte Pizzakruste

Andere

Globaler Markt für gefrorene Backwaren: Segmentanalyse nach Produkttypen

Globaler Markt für gefrorene Backwaren: Segmentanalyse der Vertriebskanäle

Caterer & Bäcker

Bäckereien

Industrielle Gastronomie

Einzelhändler

Globaler Markt für gefrorene Backwaren: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Lateinamerika

Mittlerer Osten und Afrika

