Marktgröße, Anteil und Trends für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge 2032

Der globale Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge wurde im Jahr 2023 auf 7,80 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 10,27 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR von 3,10 % erwartet. Die Wachstumsaussichten, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge werden in der Analyse dieses Berichts untersucht. Darüber hinaus wird er dabei helfen, die Aussichten zu navigieren und zu untersuchen, die sich auf dem Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge bieten.

Globaler Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge: Überblick

Raddrehzahlsensoren, oft auch Fahrzeuggeschwindigkeitssensoren (VSS) genannt, funktionieren ähnlich wie Drehzahlmesser. Es handelt sich um ein Gebergerät, das misst, wie schnell sich die Räder eines Autos drehen. Seine Teile sind ein Aufnehmer und ein Zahnkranz. Ein Fahrzeugraddrehzahlsensor ist für den regulären Betrieb zahlreicher Bordsysteme unerlässlich. Heute werden magnetoresistive (aktive) und magnetinduktive (passive) Raddrehzahlsensoren verwendet. Antiblockiersysteme (ABS) haben schon immer passive Sensoren enthalten.

Globaler Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge: Wachstumsfaktoren

Es wird erwartet, dass der Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge weltweit stetig wachsen wird. Der Bedarf an verbesserten Sicherheitsfunktionen und eine erhöhte Fahrzeugproduktion sind zwei Haupttreiber für die Expansion des weltweiten Marktes für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge. Als Reaktion auf die weltweite Zunahme von Verkehrsunfällen werden die Verkehrssicherheitsvorschriften verschärft und Gesetze erlassen, die das Fahren von Autos sicherer machen sollen. Fahrzeugüberwachungssysteme sind stärker gefragt, was wiederum die Nachfrage nach Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge ansteigen lässt, wie der globale Markt für diese Sensoren zeigt.

Diese Sensoren helfen bei der Identifizierung von Überwachungssystemen und Kollisionswarnungen und helfen auch bei der Automatisierung von Autos. Darüber hinaus verändert sich der Autosektor infolge der Globalisierung schnell. Die Fahrzeugverkäufe sind aufgrund der erhöhten Produktionskapazität vieler aufstrebender Nationen gestiegen, was letztendlich das Marktwachstum gesteigert hat. Der hohe Preis von Autos mit ABS ist jedoch ein großes Hindernis für die Expansion des weltweiten Marktes für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge. Darüber hinaus haben jüngste Entwicklungen auf dem Weltmarkt zur Entwicklung von Signalsynthese- und Rezeptorisolationstechniken geführt, die die Expansion des Marktes für stromsparende und hochpräzise Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge fördern und bessere Wachstumschancen für die Branche bieten werden.

Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge

Zu den Branchen, die von der COVID-19-Epidemie am stärksten betroffen waren, gehört der Automobilsektor. Die meisten Produktionsstätten mussten während der Pandemie aufgrund staatlicher Beschränkungen schließen. Die Herstellung neuer Autos wurde auch durch geringe Nachfrage und Rohstoffknappheit beeinträchtigt. Zusammen hatten diese Elemente Auswirkungen auf die Expansion des Marktes. Die wachsende Kaufkraft der Mittelschicht dürfte jedoch das Wachstum der Branche vorantreiben, was das Marktwachstum während des gesamten Prognosezeitraums voraussichtlich ankurbeln wird.

Globaler Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge: Segmentierung

Basierend auf Sensortyp, Fahrzeugtyp und Geografie gibt es eine Fragmentierung auf dem weltweiten Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge. Der globale Markt ist je nach Sensortyp in aktive und passive Sensoren unterteilt. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge bilden den Fahrzeugtypabschnitt.

Globaler Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge: Regionale Analyse

Im Prognosezeitraum wird Europa voraussichtlich den weltweiten Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge anführen. Die europäische Automobilindustrie ist gut etabliert und beherbergt weltweit bekannte Unternehmen. Aufgrund der strengen europäischen Vorschriften zur Fahrzeugsicherheit bauen die führenden Unternehmen der Branche ihre Autos außerdem mit Antiblockiersystemen und anderen Sicherheitsfunktionen aus. Da Raddrehzahlsensoren eine der wichtigsten Komponenten von Antiblockiersystemen sind, besteht in der europäischen Automobilindustrie immer eine erhebliche Nachfrage danach. Eine weitere wichtige umsatzgenerierende Region, die voraussichtlich im Prognosezeitraum weiterhin einen starken Beitrag zum weltweiten Markt leisten wird, ist Nordamerika. Die Automobilindustrie im asiatisch-pazifischen Raum boomt und sollte hervorragende Möglichkeiten für die Expansion des Marktes bieten. Schwellenländer wie Indien und China mit großen Automobilindustrien übernehmen fortschrittliche Technologien in ihren Fahrzeugen, was die Nachfrage nach Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge im Prognosezeitraum erhöhen könnte.

Globaler Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge: Wettbewerbsfähige Akteure

Robert Bosch GmbH

Hitachi Metals, Ltd.

Hella KGaA Hueck & Co.

DENSO Corporation

Continental AG

ZF Friedrichshafen AG

WABCO

Melexis NV

NXP Semiconductors NV

NTN-SNR

sind die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge.

Globaler Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge: Segmentanalyse

Basierend auf dem Sensortyp

aktiver Sensor

passiver Sensor

Nach Fahrzeugtypsegment

Nutzfahrzeuge

Personenkraftwagen.

Globaler Markt für Raddrehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

