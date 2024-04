Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Lokomotiven, 2032

Der globale Lokomotivmarkt erwirtschaftete im Jahr 2023 Einnahmen im Wert von etwa 11,25 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2032 einen Umsatz von etwa 20,67 Milliarden US-Dollar erzielen. Für den Zeitraum von 2024 bis 2032 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von fast 7,00 % erwartet.

Globaler Lokomotivmarkt: Überblick

Eine Lokomotive ist eine Maschine, die in einem Schienenfahrzeug verwendet wird und den Zug auf der Schiene bewegt und gleichzeitig Antriebskraft für den Zug bereitstellt, ohne dass sie Fracht transportieren kann. Bestimmte Züge sind mit autonomen Nutzlastfahrzeugen ausgestattet. Züge können vorne, hinten oder an beiden Enden Lokomotiven haben. Aufgrund ihrer hohen Leistung, niedrigeren Energiekosten, geringeren Umweltverschmutzung und einfacheren Wartung werden häufig Elektrolokomotiven gewählt.

Globaler Lokomotivmarkt: Wachstumsfaktoren

Urbanisierung, der Ausbau von Schienennetzen und die steigende Nachfrage nach energieeffizientem Rollmaterial sind die Haupttreiber für das Wachstum des weltweiten Lokomotivenmarktes. In absehbarer Zukunft werden eine Vielzahl geplanter Schienenprojekte und ökologische Nachhaltigkeit die Marktexpansion fördern. Der Markt für Lokomotiven wird durch ausgedehnte Schienennetze unterstützt, die dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach öffentlichem Verkehr zu decken. Der Aufstieg hochmoderner Technologien wie SiC-Module, IGBT-Module und Hilfsaggregate ist ein Faktor für den größten globalen Marktanteil. Durch die Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs, die Verringerung der Emissionen und die Verringerung des Gesamtgewichts können diese Technologien den Leistungsverlust bei der Änderung des bestehenden Zustands minimieren. Teure Wartung und Reparaturen sowie enorme Kapitalinvestitionen in Rollmaterial sind jedoch die größten Hemmfaktoren für den globalen Lokomotivenmarkt.

Globaler Lokomotivmarkt: Segmentierung

Der weltweite Lokomotivenmarkt ist in die Segmente Antriebskraft, Endverbrauch, Betriebsmotor und Technologie unterteilt. Der Markt ist je nach Technologie in drei Segmente unterteilt: GTO-Thyristormodul, SiC-Leistungsmodul und IGBT-Leistungsmodul. Gasturbinenelektro, Dampfdiesel-Hybrid, Diesel, Atomelektro, Dampf, Brennstoffzellenelektro, Elektro, Benzin und Hybrid bilden den Antriebskraftbereich. Der Lokomotivenmarkt ist je nach Endverbrauch in die Kategorien Rangierlokomotiven, Güter- und Personenlokomotiven unterteilt. Stationspilot-, Zugmotor-, Lichtmotor-, Schiebemotor- und Pilotmotor-Lokomotiven bilden die beiden Hälften des Betriebsmotorsegments.

Globaler Lokomotivmarkt: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum hatte aufgrund des zunehmenden Bevölkerungswachstums, des wachsenden Schienennetzes und der zunehmenden Urbanisierung den größten Marktanteil. Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum wie Indien, China und Japan werden in naher Zukunft ein starkes Wachstum erleben. Es wird erwartet, dass die zunehmende Zahl von Schieneninfrastrukturprojekten in der Region Lateinamerika das Wachstum des Lokomotivmarktes ankurbeln wird. Die Regierungen Nordamerikas und Europas investieren stark in den Ausbau und die Modernisierung des Schienennetzes. Robustes Wirtschaftswachstum und steigende Nachfrage nach Strom- und Umwandlungssystemen im Nahen Osten und in Afrika werden das Wachstum des Lokomotivmarktes in Zukunft vorantreiben.

Globaler Lokomotivmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Lokomotivenmarkt sind

Alstom SA

CSR-Gesellschaft

Hitachi Ltd.

AEG Power Solutions

Bombardier Transportation

und der Siemens AG.

Globaler Lokomotivmarkt: Segmentanalyse

Nach Typ

Diesel

Elektrisch

Andere

Nach Komponente

Gleichrichter

Wandler

Traktionsmotor

Generator

Andere

Nach Technologie

IGBT-Modul

GTO-Thyristor

SIC Modul

Nach Endverwendung

Fracht

Passagiere

Andere

Nach Region

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

