Marktgröße, Marktanteil und Trends für Windkraftanlagen mit Direktantrieb (ohne Getriebe) 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe) von geschätzten 15,26 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 59,41 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Marktes von 16,30 % erwartet. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum antreiben, es begrenzen und die Nachfrage auf dem globalen Markt für Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe) im Verlauf des Prognosezeitraums beeinflussen. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung des aufkommenden Potenzials im Marktsektor für Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe) unterstützen.

Markt für Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe): Überblick

Windturbinen ohne Getriebe werden als Windturbinen mit Direktantrieb oder getriebelose Windturbinen bezeichnet. Ein energieerzeugender Synchron- oder Permanentmagnetgenerator ist frei mit der Rotorwelle verbunden. Abhängig von Faktoren wie Kosten, Standort und anderen Einschränkungen verwenden Windturbinen mit Direktantrieb häufig ein elektrisch angetriebenes Synchrongeneratorsystem mit Direktantrieb oder ein Generatorsystem mit Permanentmagnetantrieb mit Durchtrieb. Im Vergleich zu Windturbinen mit Getriebe erfordern Windturbinen mit Direktantrieb weniger Wartung und Ausfallschutz, was sie zu einer besseren Alternative für Offshore-Geräte macht. Darüber hinaus haben die meisten Windturbinen mit Direktantrieb weniger Teile und sind berührungslos. Im Vergleich zu ihren Gegenstücken an Land haben Offshore-Farmen auch exklusivere Betriebs- und Wartungspraktiken. Dies verbessert letztendlich die allgemeine Einheitlichkeit von Turbinen und Windparks.

Markt für Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe): Wachstumsfaktoren

In den kommenden Jahren wird erwartet, dass Verbesserungen beim weltweiten Energieverbrauch die globale Windturbinenindustrie mit Direktantrieb (ohne Getriebe) vorantreiben werden. Da diese Turbinen kein Getriebe haben, was ihre Masse reduziert und Probleme mit der Getriebewartung beseitigt, sind sie sowohl leichter als auch effizienter als herkömmliche Windturbinen. Derzeit sind Getriebeausfälle bei Windturbinen an mehreren Standorten ein Problem, darunter im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa. Dies wird voraussichtlich die Nachfrage nach Windturbinen ohne Getriebe weltweit erhöhen.

Gute Umweltschutzbestimmungen dürften dem Geschäft mit Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe) zugutekommen, da diese Turbinen keine Ölkühlung benötigen und dadurch das Risiko von Umweltschäden und Bränden sinkt. Inkonsistenzen bei der Windgeschwindigkeit und hohe Kosten im Vergleich zum prognostizierten Potenzial von Windturbinen mit Direktantrieb dürften das Wachstum der globalen Branche in den kommenden Jahren behindern.

Markt für Windkraftanlagen mit Direktantrieb (ohne Getriebe): Segmentierung

Die Kapazitäts- und Kompetenzsegmente des weltweiten Marktes für direkt angetriebene Turbinen sind getrennt. Der globale Markt ist basierend auf der Kapazität in drei Kategorien unterteilt: weniger als 1 MW, 1 MW–3 MW und mehr als 3 MW. Die Segmente Permanentmagnet-Synchrongenerator (PMSG) und elektrisch erregter Synchrongenerator (EESG) des globalen Marktes sind basierend auf der Technologie getrennt. Der weltweit größte Markt für direkt angetriebene (getriebelose) Windturbinen wurde im Segment 1 MW–3 MW gefunden. Da die PMSG-Technologie für Anwendungen im Offshore-Umfeld leichter und zuverlässiger ist, stellt sie einen bedeutenderen technologischen Fortschritt dar als EESG. Es wird erwartet, dass die PMSG-Technologie in den kommenden Jahren aufgrund der Zunahme von Offshore-Programmen eine rasante Entwicklung erleben wird.

Markt für Windkraftanlagen mit Direktantrieb (ohne Getriebe): Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum war der weltweit größte Markt für Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe) und wird voraussichtlich auch in Zukunft am schnellsten wachsen. Chinas geologische Vorteile haben dem Markt geholfen, und für die kommenden Jahre wird eine enorme Entwicklung vorhergesagt. Auch Indien wird voraussichtlich schnell wachsen und einen bedeutenden Beitrag zur Expansion des regionalen Marktes leisten. Der asiatisch-pazifische Raum wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein enormes Wachstum erleben, gefolgt von Europa. Es wird erwartet, dass sich der robuste Umweltregulierungsrahmen der Provinz positiv auf den lokalen Markt auswirken wird. In den kommenden Jahren wird Nordamerika voraussichtlich eine enorme Entwicklung erleben.

Markt für Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe): Wettbewerbsfähige Akteure

Einige wichtige Akteure auf dem weltweiten Markt für Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe) sind:

GE Energie

Avantis Energy Group

M. Torres Olvega Industrie

ReGen Powertech Pvt. Ltd.

Enercon

Gödecke Energie

Leitwind AG

Siemens Wind Power A/S

Nördliches Stromnetz

Goldwind Science & Technology Co. Ltd.

Emergya Wind Technologies BV

Der globale Markt für Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe) ist wie folgt segmentiert:

Nach Kapazität

weniger als 1 MW

1 MW–3 MW

über 3 MW

Nach Technologie

Permanentmagnet-Synchrongenerator (PMSG)

Elektrisch erregter Synchrongenerator (EESG)

Globaler Markt für Windkraftanlagen mit Direktantrieb (ohne Getriebe): Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

