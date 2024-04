Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge, 2032

Der weltweite Markt für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge wurde im Jahr 2023 auf 69,63 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 123,78 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR von 6,60 % erwartet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge über den Zeitraum der Prognose untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Navigation der aufkommenden Aussichten im Marktsektor für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge unterstützen.

Globaler Markt für Automobil-Antriebswellen: Überblick

Antriebswellen von Automobilen sind Antriebskomponenten, die das Drehmoment vom Motor auf ein Ende des Autos übertragen, bevor es die Räder erreicht. Diese Komponenten bestehen aus Stahl, Kohlefaser und Aluminium. Aufgrund ihrer Aluminiumkonstruktion, die Festigkeit und Leichtigkeit vereint, können die Antriebswellen ausgewuchtet werden. Dies reduziert das Gesamtgewicht des Autos und erhöht die Rotationsgeschwindigkeit. Antriebswellen aus Aluminium verringern das Gesamtgewicht des Autos und senken den Kraftstoffverbrauch. Antriebswellen aus Aluminium drehen sich schneller und mit besserer Balance.

Antriebswellen aus Stahl sind ziemlich schwer und benötigen viel Leistung, um sich zu drehen und Drehmoment zu übertragen. Sie erhöhen das Gesamtgewicht des Fahrzeugs erheblich und verbrauchen mehr Kraftstoff. Der globale Markt für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge wächst aufgrund dieser allgemeinen Eigenschaft verschiedener Wellentypen.

Globaler Markt für Automobil-Antriebswellen: Wachstumsfaktoren

Als Haupttreiber des weltweiten Marktes für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge haben sich der Wertverlust der Antriebswellen und die steigende Anzahl produzierter Autos erwiesen, deren Ersatz durch einen produktiven „After-Sales“-Dienstleistungssektor unterstützt wird. Der Markt für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge wird in naher Zukunft voraussichtlich eine vielversprechende Entwicklung zeigen, da er derzeit eine Wiederbelebung erlebt. Als größter Automobilhersteller der Welt wird APAC voraussichtlich seine Führungsposition auf dem globalen Markt für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge in naher Zukunft beibehalten. Die Region APAC hat in den letzten Jahren sowohl hinsichtlich des BIP als auch hinsichtlich des Wachstums ihrer Automobilindustrie und ihres Autoteilegeschäfts ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt.

Da Elektroautos hingegen mit Batterien betrieben werden, die mit Strom aufgeladen werden, ist zu erwarten, dass ihr Einsatz den Bedarf an Antriebswellen verringern wird. Daher wird erwartet, dass dieser Faktor das Wachstum des globalen Marktes für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge bremsen wird.

Globaler Markt für Kfz-Antriebswellen: Segmentierung

Der globale Markt für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge ist in schwere Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen und andere Fahrzeugtypen unterteilt. Der globale Markt für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge ist nach Wellentyp segmentiert, darunter Drehmomentrohr-Antriebswellen, Hotchkiss-Antriebswellen, flexible Antriebswellen und andere. Der weltweite Markt für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge ist je nach Positionstyp in die Segmente Vorderrad-Antriebswellen und Hinterrad-Antriebswellen unterteilt.

Globaler MarktKeyword-Markt: Regionale Analyse

Im asiatisch-pazifischen Raum wird ein Wachstum des globalen Marktes für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge erwartet. Die Region umfasst Entwicklungsländer wie Japan, Südkorea, China und Indien. In dieser Region wird die Mehrheit der weltweit hergestellten Fahrzeuge produziert. Als Reaktion auf die steigenden Schadstoffwerte wünschen sich die Verbraucher eine bessere Kraftstoffeffizienz und geringere Emissionen. Dies treibt folglich die Expansion des weltweiten Marktes für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge voran.

Globaler Markt für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Unternehmen auf dem globalen Markt für Antriebswellen für Kraftfahrzeuge sind:

Amerikanische Achsenfertigung Inc.

GKN PLC.

Xuchang Yuangdong

Dana Incorporated

Die Timken Company

Neapco Holdings, LLC.

IFA Rotorion

Nexteer Automobile

Yamada-Fertigung

Unter anderem Wilson Antriebswellen.

Der globale Markt für Automobil-Antriebswellen ist wie folgt segmentiert:

Nach Fahrzeugtyp

schwere Nutzfahrzeuge

Personenkraftwagen

leichte Nutzfahrzeuge

und andere

Nach Wellentyp

flexible Antriebswelle

Hotchkiss-Antriebswelle

Drehmomentrohr Antriebswelle

und andere

Nach Positionstyp

Antriebswelle für das Hinterrad

Antriebswelle vorne

Globaler Markt für Kfz-Antriebswellen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

