Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des gewerblichen Autoversicherungsmarktes 2032

Der weltweite Markt für gewerbliche Autoversicherungen wurde im Jahr 2023 auf 158,98 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 353,94 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,30 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, Herausforderungen darstellen und die Nachfrage im globalen Markt für gewerbliche Autoversicherungen im Laufe des Prognosezeitraums beeinflussen. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Sektor des Marktes für gewerbliche Autoversicherungen unterstützen.

Globaler Markt für gewerbliche Autoversicherungen: Überblick

Gewerbliche Autoversicherungspakete umfassen sowohl Sachschäden als auch Verletzungen von Mitarbeitern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit erlitten werden. Policen für gewerbliche Autoversicherungen sind eine großartige Methode, um alle Mitarbeiter eines Unternehmens abzusichern, die vor Ort arbeiten. Da Autounfälle immer häufiger vorkommen, möchten Unternehmen ihre Mitarbeiter schützen und das Risiko in naher Zukunft verringern. Anbieter von Autoversicherungsdiensten sind aktiv in diesem Markt involviert, um das Bewusstsein zu schärfen und die Marktexpansion im Verlauf des Prognosezeitraums zu unterstützen.

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/commercial-auto-insurance-market

So führten beispielsweise abgelenkte Fahrtechniken im Jahr 2018 in den USA zum Tod von etwa 2.841 Personen. Darüber hinaus ist abgelenktes Fahren ein Faktor bei 25 % der über 40.000 tödlichen Unfälle, die sich jedes Jahr in den USA ereignen. Aus diesem Grund haben eine Reihe bedeutender gewerblicher Autoversicherungsunternehmen begonnen, das Bewusstsein für die von verschiedenen Autoversicherungspolicen abgedeckten Schäden zu schärfen. Diese Taktiken werden daher wahrscheinlich die Expansion des gewerblichen Autoversicherungsmarktes in naher Zukunft beschleunigen.

Globaler Markt für gewerbliche Autoversicherungen: Wachstumsfaktoren

Aufgrund von Faktoren wie der steigenden Nachfrage nach Autos, der rasanten Urbanisierung der meisten Entwicklungs- und Entwicklungsregionen und der Neigung wichtiger Akteure, das Bewusstsein für die Bedeutung von Autoversicherungspolicen zu schärfen, wächst der globale Markt für gewerbliche Autoversicherungen unglaublich schnell. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach gewerblichen Autoversicherungspolicen durch die sich entwickelnden Vorschriften in der Automobilindustrie angetrieben. Beispielsweise verlangen die meisten Autobehörden mittlerweile den Abschluss einer Autoversicherung beim Fahrzeugkauf.

Darüber hinaus hofft die UN-Generalversammlung, bis 2030 die Gesamtzahl der bei Verkehrsunfällen getöteten und verletzten Menschen zu halbieren. Während des Prognosezeitraums werden diese Maßnahmen dazu beitragen, den Anteil der gewerblichen Autoversicherung zu erhöhen. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Marktexpansion vorantreibt, ist die Zunahme der Verkehrsunfälle und der Schwere der Schadensfälle. So veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Juni 2021 Daten, denen zufolge jährlich 1,3 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen.

Die meisten Länder verlieren über 3 % ihres Bruttoinlandsprodukts durch Verkehrsunfälle. Darüber hinaus sind Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen laut derselben Quelle für 93 % der weltweiten Verkehrstoten verantwortlich, obwohl sie rund 60 % des weltweiten Fahrzeugbestands besitzen. Darüber hinaus hat ein bekannter Kfz-Versicherer, State Farm, im Jahr 2020 Schadensersatzforderungen wegen Katalysatordiebstahls in Höhe von fast 12,1 Millionen USD beglichen. Doch diese Zahl stieg im ersten Halbjahr 2021 auf über 21 Millionen USD an bezahlten Schadensersatzforderungen. Die weltweite Einführung von gewerblichen Kfz-Versicherungen ist eine Folge dieser hohen Zahlen.

Die COVID-19-Pandemie hat die wichtigsten Akteure auf dem Autoversicherungsmarkt gezwungen, ihre Rollen neu zu bewerten und die „schwarzen Schwäne“ der Branche zu beseitigen. Der Digitalisierungstrend wurde durch die Pandemie beschleunigt. Den Versicherungsunternehmen fiel es schwer, sich an Online-Kommunikationskanäle zu gewöhnen. Dennoch wird erwartet, dass das Geschäft trotz der Pandemie mithilfe alternativer Strategien und Methoden zur Risikomodellierung expandieren wird.

Globaler Markt für gewerbliche Autoversicherungen: Segmentierung

Basierend auf Typ, Anwendung und Geografie ist der Markt für Nutzfahrzeugversicherungen weltweit in Segmente unterteilt. Die Segmente Kaskoversicherung, Haftpflichtversicherung und Mietversicherung bilden den globalen Markt für gewerbliche Kfz-Versicherungen. Die Segmente Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen des globalen Marktes für gewerbliche Kfz-Versicherungen sind basierend auf der Anwendung unterteilt.

Globaler Markt für gewerbliche Autoversicherungen: Regionale Analyse

Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass die europäische Region den größten Anteil am globalen Markt für gewerbliche Autoversicherungen halten wird. Die Hauptfaktoren, die das Marktwachstum in dieser Region vorantreiben, sind die Zunahme staatlicher Initiativen, die zunehmende Besorgnis über Autounfälle und Verletzungen sowie die wachsende Zahl namhafter Versicherungsanbieter. So verloren beispielsweise im Jahr 2019 in der Europäischen Union rund 22.800 Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben. Rumänien hatte in diesem Jahr mit 96 Todesfällen pro Million Einwohner die höchste Rate an Verkehrstoten pro Million Einwohner in der Europäischen Union.

Diese hohen Zahlen lassen darauf schließen, dass diese Region einen beträchtlichen Anteil am globalen Markt für gewerbliche Autoversicherungen hat. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika aufgrund der zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller bei der Einführung neuer Policen, die Verbraucher anlocken, deutlich wachsen wird. Die prognostizierte Expansion des nordamerikanischen Marktes für gewerbliche Autoversicherungen wird durch die steigenden Kosten für die Reparatur von Fahrzeugschäden sowie die steigenden medizinischen Kosten im Zusammenhang mit Unfällen vorangetrieben.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts mit Inhaltsverzeichnis: https://www.zionmarketresearch.com/toc/commercial-auto-insurance-market

Globaler Markt für gewerbliche Autoversicherungen: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für gewerbliche Autoversicherungen sind:

PingAn-Versicherung

PICC

AXA

Mitsui Sumitomo Versicherung

Liberty Mutual-Gruppe

Berkshire Hathaway

Chubb

Aviva

Allianz

Allstate

Allgemeine Versicherung

Amerikanische internationale Gruppe

Zürich Versicherungs-Gruppe

Aufsichtsrechtlich

China Lebensversicherungsgruppe

Reiseversicherung

GEICO

Bezirksbauernhof

Erie Versicherung

MAPFRE

Generali-Gruppe

unter anderen.

Der globale Markt für gewerbliche Autoversicherungen ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Kaskoversicherung

Haftpflichtversicherung

Mietversicherung

Nach Anwendung

Nutzfahrzeug

Personenkraftwagen

Globaler Markt für gewerbliche Autoversicherungen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/2026-varicella-virus-vaccine-market-size-share-revenue-kokare-h4nkf

https://www.linkedin.com/pulse/enterprise-governance-risk-compliance-market-size-growth-kokare-jzrjf

https://www.linkedin.com/pulse/greenhouse-horticulture-market-size-extensive-demand-new-sagar-kumar-wbajf

https://www.linkedin.com/pulse/hair-serum-market-research-report-growth-rate-forecast-sagar-kumar-fdizf

https://www.linkedin.com/pulse/direct-drive-gearless-wind-turbine-market-size-share-trends-aiwale-wudyf/

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-drive-shafts-market-size-industry-share-forecast-shinde-equ5f/

https://www.linkedin.com/pulse/fuel-feed-pumps-market-size-industry-share-forecast-2032-aiwale-yns1f/

https://www.linkedin.com/pulse/commercial-auto-insurance-market-growth-size-share-trends-anil-shinde-zopqf/

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-suspension-spring-market-size-share-industry-aiwale-tjikf/

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-crankcase-additives-market-size-share-trends-anil-shinde-jezyf/