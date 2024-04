Achs- und Antriebswellen für den Automobilmarkt – Größe, Anteil und Trends 2032

Der globale Markt für Achs- und Gelenkwellen für Automobile wurde im Jahr 2023 auf 23,88 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 31,98 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR-Wachstum von 3,30 % erwartet. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, behindern und die Nachfrage nach Achs- und Gelenkwellen auf dem weltweiten Automobilmarkt im Laufe des Prognosejahres beeinflussen werden. Außerdem wird sie dabei helfen, die Aussichten zu navigieren und zu untersuchen, die sich im Marktsektor Achs- und Gelenkwellen für Automobile bieten.

Achs- und Antriebswellenmarkt für den Automobilmarkt: Übersicht

Die Positionen von Motor und Antriebsrädern sind im Fahrzeuglayout des Fahrzeugplans dargestellt. Es gibt eine Reihe verschiedener Kombinationen von Antriebsrädern und Motorplatzierung, die verwendet werden; die Position der einzelnen Positionen hängt vom Verwendungszweck des Fahrzeugs ab. Kosten, Komplexität, Zuverlässigkeit, Verpackung (Position und Größe der Fahrgastkabine und des Kofferraums), Massenverteilung und die erwarteten Handhabungsaspekte des Kraftfahrzeugs sind die Merkmale, die die Planoption bestimmen. Die beiden Hauptkategorien von Layouts sind entweder Frontantrieb oder Hinterradantrieb. Je nachdem, wie die Kraft auf die Räder verteilt wird, können Fahrzeuge mit Allradantrieb beide dieser Merkmale aufweisen.

Achs- und Gelenkwellenmarkt für den Automobilmarkt: Wachstumsfaktoren

Die weltweite Steigerung der Produktion und des Absatzes von Automobilen sowie die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach leiseren Blockhütten und einem stärkeren Fokus auf Komfort haben zu einer erheblichen Nachfrage nach Achsen und Gelenkwellen in der Automobilindustrie geführt. Umgekehrt stellt eine Senkung der Fahrzeugwartungskosten einen zusätzlichen Faktor dar, der die Branche antreibt. Die unvorhersehbaren Kosten für Rohstoffe wie Kohlenstoff, Stahl und Aluminiumlegierungen, die zur Herstellung von Propellern und Achsen verwendet werden, bremsen jedoch das Wachstum des Marktes. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach kraftstoffsparenden Fahrzeugen den großen Marktteilnehmern eine Gelegenheit bietet, kostengünstige, in Massenproduktion hergestellte Waren anzubieten, die die Kraftstoffeffizienz der Fahrzeuge erhöhen. Die Entwicklung der Einführung von Allradfahrzeugen (AWD) im Allgemeinen in Europa und Nordamerika hat die Nachfrage nach Achsen und Gelenkwellen für den Automobilmarkt weltweit weiter angekurbelt.

Achs- und Gelenkwellenmarkt für den Automobilmarkt: Segmentierung

Achse und Antriebswelle für den Automobilmarkttyp und Fahrzeugtyp sind die beiden Faktoren, die zur Segmentierung des Marktes verwendet werden. Für das Automobilmarktsegment werden Achse und Antriebswelle weiter in Achstypen wie Starrachsen, Tandemachsen und Totachsen sowie Antriebswellentypen wie mehrteilig, einteilig und in ein Rohr eingeschoben unterteilt. Die Kategorie der Kraftfahrzeugtypen ist in drei Kategorien unterteilt: Reiseautos, Nutzfahrzeuge und Zweiräder.

Achs- und Antriebswellenmarkt für den Automobilmarkt: Regionale Analyse

Der weltweite Markt für Achsen und Gelenkwellen der Automobilindustrie kann in mehrere Regionen unterteilt werden, darunter Asien-Pazifik, Lateinamerika, Osteuropa, Nordamerika, Westeuropa sowie der Nahe Osten und Afrika (MEA). China und Indien dominieren den weltweiten Markt für Achsen und Gelenkwellen für Automobile. Die steigenden Verkäufe von schweren, verkaufsfähigen Autos in diesen Regionen werden voraussichtlich den Umsatz des weltweiten Marktes für Achsen und Gelenkwellen für die Automobilindustrie aufgrund des nachhaltigen Bedarfs an Aftermarket-Komponenten steigern. Die weltweiten Marktverkäufe werden durch die florierende Nachfrage nach leichten, verkaufsfähigen und Reisefahrzeugen in ASEAN-Staaten wie Malaysia und Indonesien angetrieben. Wichtige Standorte für Gelenkwellen und Achsen im westeuropäischen Automobilsektor sind Großbritannien, Italien, Deutschland und Spanien, wo ein vergleichsweise hoher Bedarf an Aftermarket-Arbeiten wie Antriebsstrangkomponenten und Trägern für den Bereich Elektromotoren besteht. Diese globale Nachfrage nach Achsen und Gelenkwellen für die Automobilindustrie wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren entwickeln.

Markt für Achsen und Antriebswellen für den Automobilmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Achsen und Gelenkwellen für Kraftfahrzeuge zählen:

GKN-Walterscheid GmbH

Showa Corporation

Dana Corporation

Korea Flange Co. Ltd. (KOFCO)

ZF Friedrichshafen AG

JTEKT Corporation

IFA Rotorion, Meritor Inc.

Hyundai Wia Corporation

Amerikanische Achse & Fertigung, Inc.

Gelenkwellen-Service GmbH.

Der globale Markt für Achsen und Gelenkwellen für Kraftfahrzeuge ist wie folgt segmentiert:

Nach Achsentyp

Starrachse

Tandemachse

tote Achse

Nach Propellerwellentyp

zum Beispiel

mehrteilig

Einzelstück

in eine Röhre schlüpfen

Nach Kraftfahrzeugtyp

Zweiräder

Nutzfahrzeug

Reisende Autos

Globaler Markt für Achsen und Antriebswellen für den Automobilmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

