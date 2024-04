Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Motorhalterungen, 2032

Der globale Markt für Motorhalterungen wurde im Jahr 2023 auf 72,28 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 121,08 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR-Wachstum von 5,90 % erwartet. Die Wachstumsfaktoren, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für Motorhalterungen werden in der Analyse dieses Berichts für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird er dabei helfen, die Chancen zu nutzen und zu untersuchen, die sich auf dem Markt für Motorhalterungen bieten.

Markt für Motorhalterungen: Überblick

Motorhalterungen beispielsweise tragen das Gewicht des Motors im Chassis und sind Teil der Motoraufhängungssysteme. Die Motor- und Getriebesysteme werden durch die Motorhalterungen von Antriebsstrangvibrationen isoliert.

Markt für Motorhalterungen: Fakten

Motormanagementsysteme betreiben Antriebsstränge an ihren Grenzen, um Lärm, Härte und Kraftstoffverbrauch zu minimieren, was die Motoraufhängung belastet. Das Gummielement herkömmlicher Motoraufhängungen ist mit starren Metall- oder Kunststoffkomponenten verbunden. Trelleborg Automotive und Lord Corp entwickeln neue Verbesserungen für das Produkt.

Markt für Motorhalterungen: Segmentierung

Motorkonfiguration, Fahrzeugtyp, Kraftstoffart, Motoraufhängung und Vertriebskanal sind die Segmente, aus denen sich der globale Markt für Motoraufhängungen zusammensetzt. Der globale Markt ist je nach Motorkonfiguration in Boxermotoren, W-Motoren, Reihenmotoren, V-Motoren und andere unterteilt. Der Markt ist je nach Fahrzeugtyp in drei Segmente unterteilt: Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge. Der Markt ist je nach Kraftstoffart in vier Segmente unterteilt: Erdgas, Diesel, Benzin und Hybrid. Der Markt ist je nach Motoraufhängung in drei Segmente unterteilt: elektrohydraulisch, Elastomer und hydraulisch. Der Markt ist je nach Vertriebskanal in Erstausrüster und Aftermarket-Lieferanten unterteilt.

Markt für Motorhalterungen: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Motorhalterungen erlebt aufgrund technologischer Fortschritte bei der Herstellung leichter und kompakter Motorhalterungen eine starke Entwicklung. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an leichten Motorhalterungen werden in Herstellungsprozessen zunehmend Grauguss und Verbundwerkstoffe verwendet. Die Entwicklung neuer Durchbrüche in der Motorenherstellung und die steigende Nachfrage nach extrem effizienten und geräuscharmen Motoren sind weitere Elemente, die sich auf die Motorhalterungen auswirken werden. Die hohen Ersatzteilpreise dieser Komponenten gehören zu den Dingen, die das Wachstum der Branche verhindern werden.

Markt für Motorhalterungen: Regionale Analyse

Der Markt für Motorhalterungen im asiatisch-pazifischen Raum dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der schnellen Industrialisierung, des wirtschaftlichen Wachstums und der Fortschritte im Automobilsektor in der Region stark wachsen. Darüber hinaus wächst der Markt für Motorhalterungen aufgrund steigender Aftermarket-Verkäufe. Das Autogeschäft ist in den europäischen Ländern gewachsen, und die Branchenteilnehmer haben auch Anstrengungen unternommen, um aktuelle Motormodelle zu erneuern, was die Markterweiterung für Motorhalterungen unterstützen wird. Der Markt für Autos und Motorhalterungen ist aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums im Nahen Osten und in Afrika gewachsen.

Markt für Motorhalterungen: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für Motorhalterungen gehören:

Allena-Gruppe

MISUMI Corporation

Hangzhou EKKO Auto Parts Co., Ltd.

Nissin Kogyo Co. Ltd.

Cooper-Standard Holdings Inc.

SK Gummiindustrie

Toyo Tire & Rubber Co., Inc. (Unternehmen)

Kaffee BV

Boge Gummi und Kunststoffe,

Fibet Rubber Bonding Ltd.

Der globale Markt für Motorhalterungen ist wie folgt segmentiert:

Nach Motorkonfiguration

flache Motoren

W-Typ-Motoren

Reihenmotoren

V-Motoren

und andere

Nach Fahrzeugtyp

schwere Nutzfahrzeuge

Personenkraftwagen

und leichte Nutzfahrzeuge

Nach Kraftstoffart

Erdgas

Diesel

Benzin

Hybride

Durch Motorhalterung

hydraulisch

Elastomer

Elektrohydraulisch

Über den Vertriebskanal

Verbrauchermarkt

Originalausrüstungshersteller

Markt für Motorhalterungen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

