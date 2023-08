Globaler Markt für Brustbildgebung: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Der Bericht umfasst Prognosen und Analysen für den Markt für Brustbildgebung auf globaler und regionaler Ebene. Die Studie liefert historische Daten aus dem Jahr 2016 sowie Prognosen von 2019 bis 2025 basierend auf dem Umsatz (in Mio. USD). Die Studie berücksichtigt Treiber und Hemmnisse für den Brustbildgebungsmarkt sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus umfasst der Bericht eine Untersuchung der Möglichkeiten, die der Markt für Brustbildgebung sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene bietet.

Um den Benutzern dieses Berichts einen umfassenden Überblick über den Brustbildgebungsmarkt zu geben, haben wir die Wettbewerbslandschaft und eine Analyse des Fünf-Kräfte-Modells von Porter für den Markt einbezogen. Die Studie umfasst eine Marktattraktivitätsanalyse, bei der alle Segmente anhand ihrer Marktgröße, Wachstumsrate und allgemeinen Attraktivität verglichen werden.

Der Bericht bietet eine Marktanteilsanalyse der Unternehmen, um einen breiteren Überblick über die Hauptakteure auf dem Markt für Brustbildgebung zu geben. Darüber hinaus deckt der Bericht wichtige strategische Entwicklungen des Marktes ab, darunter Akquisitionen und Fusionen, die Einführung neuer Produkte, Vereinbarungen, Partnerschaften, Kooperationen und Joint Ventures, Forschung und Entwicklung sowie die regionale Expansion wichtiger Teilnehmer am Markt für Brustbildgebung auf globaler und regionaler Ebene Basis.

Die Studie liefert einen entscheidenden Einblick in die Brustbildgebung, indem sie den Markt nach Technologie und Region segmentiert. Alle Segmente des Marktes für Brustbildgebung wurden auf der Grundlage gegenwärtiger und zukünftiger Trends analysiert und der Markt wird von 2018 bis 2025 geschätzt.

Die Bildgebung der Brust spielt eine entscheidende Rolle bei der Diagnose und Behandlung von Brustkrebs und anderen Erkrankungen. Technologische Fortschritte haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuartiger Bildgebungstechnologien wie der digitalen Brust-Tomosynthese, der digitalen Vollfeld-Mammographie usw. gespielt. Auch die Bemühungen der Regierung, Bewusstsein zu schaffen und die Mittel/Zuschüsse für Forschung und Entwicklung zu erhöhen, haben zu einem Wachstum des Marktes für Brustbildgebung geführt technologische Fortschritte.

Die steigende Prävalenz von Krebs und das wachsende Bewusstsein treiben das Wachstum des Marktes für Brustbildgebung voran. Auch steigende private und öffentliche Investitionen in die Brustkrebsforschung, die zunehmende Alterung der Bevölkerung, der zunehmende Bedarf an Krebsfrüherkennung und der Bedarf an kostengünstigen Diagnosetools führen zu Fortschritten auf dem Markt für Brustbildgebung. Allerdings können hohe Kosten für Bildgebungssysteme sowie ungünstige Erstattungsrichtlinien das Wachstum des Marktes für Brustbildgebung behindern. Es wird erwartet, dass der technologische Fortschritt im Prognosezeitraum neue Wachstumsmöglichkeiten für den Brustbildgebungsmarkt eröffnen wird. Darüber hinaus stellen das Strahlendosismanagement, Fehler bei der Brustkrebsvorsorge und die zunehmende Verbreitung generalüberholter Systeme Herausforderungen für das Wachstum des Marktes für Brustbildgebung dar.

Basierend auf der Technologie ist der globale Markt für Brustbildgebung in CAD-Software, nichtionisierende Bildgebung, ionisierende Brustbildgebung und andere Bildgebungstechnologien unterteilt. Das Segment der ionisierenden Brustbildgebungstechnologie ist in Positronenemissionstomographie-Computertomographie (PET-CT), Mammographie, Positronenemissionsmammographie (PEM) und molekulare Brustbildgebung (MBI) unterteilt. Das Segment der nichtionisierenden Brustbildgebungstechnologie ist in Brust-MRT, Brustultraschall, Brustthermographie und automatisierten Ultraschall der gesamten Brust (AWBU) unterteilt. Zu den weiteren Brustbildgebungstechnologien zählen die optische Bildgebung, die elektrische Impedanztomographie und die Kegelstrahl-Computertomographie (CBCT). Das Segment der nichtionisierenden Bildgebung dürfte im Prognosezeitraum aufgrund seiner Vorteile wie größeren anatomischen Details für eine bessere Diagnose die höchste CAGR verzeichnen.

Der aktuelle und geschätzte Bedarf für Regionen wie den Nahen Osten und Afrika, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und Europa wird durch eine weitere Aufteilung in wichtige Länder wie die USA, Frankreich, Großbritannien, China, Deutschland, Japan und den Markt für Brustbildgebung abgedeckt. In den Bericht sind unter anderem Brasilien und Indien einbezogen. Nordamerika war im Jahr 2018 aufgrund der entwickelten Gesundheitsinfrastruktur, der Präsenz wichtiger Akteure, staatlicher Programme usw. der dominierende regionale Markt für Brustbildgebung. Die Region Asien-Pazifik dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden Gesundheitsbewusstseins, des steigenden verfügbaren Einkommens das stärkste Wachstum verzeichnen. wachsende staatliche Initiativen zur Sensibilisierung.

Die wichtigsten im Bericht aufgeführten Akteure sind Philips Healthcare, Hologic, Inc., Siemens Healthineers, GE Healthcare, Aurora Imaging Technology, Inc., FUJIFILM Holdings Corporation, CMR Naviscan Corporation, Canon Inc., Dilon Technologies, Inc., Delphinus Medical Technologies, Inc., KUB Technologies Inc. (Kubtec), Planmed Oy, Micrima Limited, SuperSonic Imagine und SonoCiné, Inc.

Das Berichtssegment des globalen Marktes für Brustbildgebung ist wie folgt:

Globaler Markt für Brustbildgebung: Technologie

Ionisierende Brustbildgebung

Mammographie

Positronen-Emissions-Tomographie-Computertomographie (PET-CT)

Molekulare Brustbildgebung (MBI)

Positronen-Emissions-Mammographie (PEM)

Nichtionisierende Brustbildgebung

Brustultraschall

Brust-MRT

Automatisierter Ganzbrust-Ultraschall (AWBU)

Brustthermographie

Andere Brustbildgebungstechnologien

Kegelstrahl-Computertomographie (CBCT)

Elektrische Impedanztomographie

Optische Bildgebung

CAD-Software

Globaler Markt für Brustbildgebung: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

UNS

Europa

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Deutschland

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Naher Osten und Afrika

