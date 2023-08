Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,2 % soll der weltweite Markt für Proteinstabilitätsanalysen bis 2025 2.661,2 Mio. US-Dollar übersteigen, so der Prognosebericht von Zion Market Research

Der Bericht umfasst Prognosen und Analysen für den globalen Markt für Proteinstabilitätsanalysen. Die Studie liefert historische Daten von 2016 bis 2018 sowie Prognosen von 2019 bis 2025 basierend auf dem Umsatz (in Mio. USD). Mithilfe eingehender Sekundärforschung werden die Gesamtmarktgröße, Top-Akteure der Branche, Top-Produkte, Branchenverbände usw. ermittelt. Makroökonomische Indikatoren wie Aussichten für die Gesundheitsbranche, Gesundheitsausgaben, Forschungsfinanzierung, BIP sowie Unternehmenswebsites und Unternehmensjahresberichte , Whitepapers, Finanzberichte und andere Quellen wurden ebenfalls berücksichtigt, um zu den angegebenen Marktzahlen zu gelangen.

Proteine ​​sind die Bausteine ​​eines Organismus. Die Proteinstabilität hilft dabei, die Funktionalität von Proteinen zu bestimmen. Es handelt sich um ein Nettogleichgewicht der Kräfte, das darüber entscheidet, ob ein Protein in seiner ursprünglichen gefalteten Form vorliegt oder ob es sich unter ungünstigen Bedingungen entfaltet und inaktiviert wird. Die zunehmende Einführung offener Innovationsmodelle in Biotech- und Pharmaunternehmen und das zunehmende Pharma-Outsourcing sind einige der Faktoren, die das Marktwachstum für Proteinstabilitätsanalysen weltweit ankurbeln.

Die Studie bietet einen entscheidenden Überblick über den Markt für Proteinstabilitätsanalysen, indem sie den Markt nach Produkt, Technik, Anwendung und Regionen segmentiert. Alle Segmente wurden auf der Grundlage aktueller und zukünftiger Trends analysiert und der Markt wird von 2019 bis 2025 geschätzt. Basierend auf dem Produkt wird der Markt in Instrumente, Reagenzien und Testkits, Verbrauchsmaterialien und Zubehör sowie Software segmentiert. Das Segment für Reagenzien und Testkits hielt 2018 den größten Marktanteil. Der größere Anteil dieses Marktsegments ist auf die wachsende Verwendung von Proteinen in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie den steigenden Verbrauch von Reagenzien und Testkits für die Proteinstabilität zurückzuführen Analysetechniken und steigende staatliche Mittel für biowissenschaftliche Forschung.

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/protein-stability-analysis-industry

Basierend auf der Technik ist der Markt in Differential Scanning Calorimetry (DSC), Surface Plasma Resonance Imaging (SPRI), Chromatographie, Differential Scanning Fluorimetry (DSF), Spektroskopie und andere unterteilt. Das Chromatographie-Segment hatte im Jahr 2018 aufgrund von Faktoren wie der Aggregatanalyse in der Arzneimittelentwicklung zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit, der Größenausschlusschromatographie zur Proteinstabilität und dem hohen Einsatz von HPLC einen großen Marktanteil.

Auf der Grundlage der Endverbraucher ist der Markt in Auftragsforschungsinstitute, Pharma- und Biotechnologieunternehmen sowie akademische und Forschungsinstitute unterteilt. Pharma- und Biotech-Unternehmen hatten im Jahr 2018 einen großen Marktanteil bei der Arzneimittelentwicklung. Darüber hinaus stärken staatliche Fördermittel für die Arzneimittelentwicklung sowie wachsende private und öffentliche Forschungsinvestitionen den Markt für Proteinstabilitätsanalysen in diesem Endverbrauchersegment. Regional ist der Markt in die aktuelle und prognostizierte Nachfrage für den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Lateinamerika, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt und weiter in wichtige Länder unterteilt.

Die Studie berücksichtigt auch Treiber und Einschränkungen für die Proteinstabilitätsanalyse sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Das Wachstum des Marktes für Proteinstabilitätsanalysen wird durch das zunehmende Pharma-Outsourcing und die Einführung offener Innovationsmodelle in Pharma- und Biotech-Unternehmen vorangetrieben. Darüber hinaus bieten Schwellenländer auch Wachstumschancen für Marktteilnehmer. Allerdings dürften die hohen Kosten, die mit den Systemen zur Proteinstabilitätsanalyse verbunden sind, das Marktwachstum in gewissem Maße behindern.

Der Bericht bietet auch eine Marktanteilsanalyse von Unternehmen, um einen umfassenderen Überblick über die wichtigsten Marktteilnehmer zu erhalten. Brancheneinblicke und Informationen werden im erforderlichen Format bereitgestellt. ZMR erstellt eine Liste von Branchenakteuren (Herstellern), Händlern, Einzelhändlern und Branchenexperten. Zu den Akteuren auf dem globalen Markt für Proteinstabilitätsanalysen gehören Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Inc., PerkinElmer, GE Healthcare, Shimadzu Corporation, Waters Corporation, HORIBA, Ltd., Enzo Life Sciences, Inc. und NanoTemper Technologies , und Enzo Biochem, Inc.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts bei TOC @

https://www.zionmarketresearch.com/toc/protein-stability-analysis-industry

Der Bericht segmentiert den globalen Markt für Proteinstabilitätsanalysen wie folgt:

Globaler Markt für Proteinstabilitätsanalysen : Produktsegmentanalyse

Reagenzien und Testkits

Instrumente

Verbrauchsmaterial und Zubehör

Software

Globaler Markt für Proteinstabilitätsanalyse : Techniksegmentanalyse

Chromatographie

Spektroskopie

Oberflächen-Plasma-Resonanz-Bildgebung (SPRI)

Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)

Dynamische Differenzfluorimetrie (DSF)

Andere

Globaler Markt für Proteinstabilitätsanalysen : Endbenutzersegmentanalyse

Pharma- und Biotechnologieunternehmen

Auftragsforschungsorganisation

Akademische und Forschungsinstitute

Globaler Markt für Proteinstabilitätsanalysen : Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

UNS

Europa

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Deutschland

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Kontaktiere uns :

Rushikesh Dorge

USA: +1 347 690-0211

Vereinigtes Königreich: +44 2032 894158

Japan: +81 50 5806 9039

Indien: +91 7768 006 007

Web: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/