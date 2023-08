Globaler Marktanteil, Marktanteil und Wachstumsbericht für energiebasierte ästhetische Geräte 2030

Der Bericht umfasst Prognosen und Analysen für den Markt für energiebasierte ästhetische Geräte auf globaler und regionaler Ebene. Die Studie liefert historische Daten von 2016 bis 2018 sowie eine Prognose von 2019 bis 2025 basierend auf dem Umsatz (in Mio. USD). Die Studie berücksichtigt Treiber und Hemmnisse für den Markt für energiebasierte ästhetische Geräte sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus umfasst der Bericht eine Untersuchung der Möglichkeiten, die der Markt für energiebasierte ästhetische Geräte auf globaler Ebene bietet. Um den Benutzern dieses Berichts einen umfassenden Überblick über den Markt für energiebasierte ästhetische Geräte zu geben, haben wir eine Wettbewerbslandschaft und eine Analyse des Fünf-Kräfte-Modells von Porter für den Markt aufgenommen. Die Studie umfasst eine Marktattraktivitätsanalyse, bei der Produkt-, Anwendungs- und regionale Segmente anhand ihrer Marktgröße, Wachstumsrate und allgemeinen Attraktivität verglichen werden.

Unter medizinisch-ästhetischen Geräten versteht man alle medizinischen Geräte, die für eine Reihe kosmetischer Eingriffe verwendet werden, darunter plastische Chirurgie, Entfernung unerwünschter Haare, Entfernung von überschüssigem Fett, Anti-Aging, ästhetische Implantate, Hautstraffung usw., die zur Verschönerung, Korrektur und Stärkung der Haut eingesetzt werden Körper. Alle chirurgischen und nicht-chirurgischen Eingriffe erfordern ästhetische Eingriffe. Der chirurgische Eingriff umfasst Fettabsaugung, Brustimplantate, Facelifts, Radiofrequenz und andere damit verbundene Eingriffe. Zu den nicht-operativen Eingriffen gehören chemisches Peeling, nicht-operative Fettabsaugung, Hautstraffung usw.

Die Studie bietet einen entscheidenden Überblick über den Markt für energiebasierte ästhetische Geräte, indem sie den Markt nach Produkt, Anwendung und Regionen segmentiert. Alle Segmente wurden auf der Grundlage aktueller und zukünftiger Trends analysiert und der Markt wird von 2019 bis 2027 geschätzt. Basierend auf dem Produkt wird der Markt in Radiofrequenz-basierte, Ultraschall-basierte, Licht-basierte, Laser-basierte und andere segmentiert . Laserbasierte Geräte haben den größten Marktanteil. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Laserbehandlungen in verschiedenen Verfahren und technologischen Fortschritten wird im Prognosezeitraum auch bei laserbasierten Geräten ein deutliches Wachstum erwartet. Laserbasierte Geräte werden weiter in Neodym-dotiertes Aluminium-Yttrium-Granat (Nd: YAG), Rubin und Erbium-dotiertes Aluminium-Yttrium eingeteilt. Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Haarentfernung, Narbenentfernung/Hauterneuerung, Hautverjüngung, Hautstraffung und andere. Die regionale Segmentierung umfasst die aktuelle und prognostizierte Nachfrage für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika mit ihrer weiteren Aufteilung in wichtige Länder wie die USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China, Japan, Indien, GCC-Länder, Brasilien.

Verkehrsunfälle ereignen sich sehr oft, jedes Jahr fordern Millionen von ihnen ihren Tribut. Unfälle führen zum Tod oder zu schweren Verletzungen, Hautschäden und anderen erheblichen Erkrankungen. Unfälle können auch zu Penetrationsverletzungen führen, meist Schnitt- oder Kratzverletzungen. In solchen Fällen haben sich Entwicklungen bei ästhetischen Technologien zur Hauterneuerung als Segen erwiesen. Aufgrund des zunehmenden Nutzens der Lasertechnologie werden laserbasierte Anwendungen rasch eingeführt. Zu den Anwendungen gehören Hautbildverletzungen, Dyschromie (Hyperpigmentierung und Hypopigmentierung), die Entfernung unerwünschter Haare, Akne, Falten, die Entfernung von Tätowierungen, die Entfernung von Gesichtsvenen und die Konturierung des Körpers. Die Kosteneffizienz und Vielseitigkeit von Lasergeräten sind wichtige Faktoren, die die Akzeptanz und Nutzung von Laserverfahren auf dem Markt für energiebasierte ästhetische Geräte fördern.

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für energiebasierte ästhetische Geräte gehören:

yneron Medical Ltd.

IRIDEX Corporation

Merz Pharma GmbH & Co.KGaA

Alma Lasers Inc.

Lumenis Ltd.

TRIA Beauty Inc.

Hologic Inc.

Cutera Inc.

Sciton Inc.

Venus Concept Ltd.

Bausch Health Companies Inc.

Genesis Biosystems Inc. unter anderem.

Der Bericht segmentiert den globalen Markt für energiebasierte ästhetische Geräte wie folgt:

Globaler Markt für energiebasierte ästhetische Geräte : Produktsegmentanalyse

Hochfrequenzbasiert

Ultraschallbasiert

Lichtbasiert

Laserbasiert

Andere

Globaler Markt für energiebasierte ästhetische Geräte : Anwendungssegmentanalyse

Haarentfernung

Narbenentfernung/Hauterneuerung

Hautverjüngung

Hautstraffung

Andere

Globaler Markt für energiebasierte ästhetische Geräte : Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die USA

Europa

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Deutschland

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Der Nahe Osten und Afrika

