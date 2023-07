Globale Marktgröße, Marktanteil und Wachstumsbericht für Kfz-Sicherheitsgurte 2030

Der globale Markt für Kfz-Sicherheitsgurte hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 13,24 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf rund 20,16 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,41 % zwischen 2023 und 2030. Der Bericht analysiert die Treiber, Beschränkungen/Herausforderungen des globalen Kfz-Sicherheitsgurtmarktes und deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus untersucht der Bericht neue Chancen in der Kfz-Sicherheitsgurtbranche.

Globaler Markt für Kfz-Sicherheitsgurte: Überblick

Sicherheitsgurte für Kraftfahrzeuge sind die Sicherheitsvorkehrungen für Passagiere und Fahrer. Wenn ein Fahrzeug beschleunigt und plötzlich gestoppt wird, wirkt eine größere Kraft in den Unfall. Sicherheitsgurte helfen dabei, die Kraft auf den Körper zu verteilen und Verletzungen vorzubeugen. Ständige Weiterentwicklungen steigern die Effizienz von Sicherheitsgurten auf den Automobilmärkten.

Globaler Markt für Kfz-Sicherheitsgurte: Wachstumsfaktoren

Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für Kfz-Sicherheitsgurte in den prognostizierten Jahren exponentiell wachsen wird. Die Einführung von 3-Punkt-Sicherheitsgurten wird aufgrund des hohen Komforts und der Sicherheitsverfahren das Marktwachstum ankurbeln. Sie sind superflexibel und perfekt für Kinder und Schwangere geeignet.

Die zunehmende Zahl von Verkehrsunfällen auf der ganzen Welt führt zu einer Nachfrage nach Autositzen. Regierungsinitiativen betonen die Bedeutung des Tragens von Sicherheitsgurten und befeuern den globalen Markt für Sicherheitsgurte im Automobilbereich. Das Fahrzeugbewertungsprogramm der verschiedenen Bildungseinrichtungen zur Sicherheitsbewertung erleichtert den technologischen Fortschritt im Bereich der Automobilsitze. Innovationen in der Automobilsitztechnik führen zur Entwicklung neuer Sicherheitsgurte wie aufblasbare Sicherheitsgurte und Gürteltaschen. Die zunehmende Verbreitung aufblasbarer Sicherheitsgurte treibt das Marktwachstum voran.

Die Gürteltaschen sind mit der Integration von Airbags und Sicherheitsgurten ausgestattet. Diese Gürteltaschen verbinden Sicherheit und Komfort. Aufgrund der vielfältigen Vorteile integrieren die Hersteller die Gürteltaschen in die Automobile und erhöhen damit deren Anforderungen. Die Innovation von Belt Pro bietet Schutz vor auf dem Gürtel vorhandenen Bakterien und vermeidet dadurch verursachte Gesundheitsrisiken. Solche Innovationen werden weltweit in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Taxis eingesetzt und treiben somit den globalen Markt für Kfz-Sicherheitsgurte voran.

Globaler Markt für Kfz-Sicherheitsgurte: Segmentierung

Der globale Markt für Kfz-Sicherheitsgurte kann in Airbags, Sicherheitsgurte, Fahrzeuge, Komponenten, Vertriebe und Regionen unterteilt werden.

Nach Airbags kann der Markt in Frontairbags, Knieairbags, Seiten- und Kopfairbags unterteilt werden. Aufgrund der Absorption der Aufprallkraft dominieren Airbags den Markt. Es sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Festigkeit und Dehnung und sorgt so für den Komfort des Produkts.

Nach Sicherheitsgurten kann der Markt in 2-Punkt-Sicherheitsgurte und 3-Punkt-Sicherheitsgurte segmentiert werden. Der Markt erlebt derzeit eine deutliche Dominanz von 3-Punkt-Sicherheitsgurten.

Je nach Fahrzeug kann der Markt in Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge, Busse und Lastkraftwagen unterteilt werden. Pkw dominieren den Markt. Dies ist auf die wachsenden Standards und verbesserten Lebensstile der Menschen zurückzuführen.

Nach Komponenten kann der Markt in Gurtband, Aufroller, Schnalle, Zunge und Säulenschlaufe unterteilt werden. Gurtbänder verzeichnen in den prognostizierten Jahren ein deutliches Wachstum, angetrieben durch den Vorteil, die Körperbewegung bei Kollisionen einzuschränken, und durch Hochleistungs-Aramide zur Erhöhung der Festigkeit.

Globaler Markt für Kfz-Sicherheitsgurte: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den globalen Markt für Kfz-Sicherheitsgurte. Ein Anstieg der Regierungsinitiativen in allen Ländern dieser Region zur Installation von Sicherheitsgurten in den Fahrzeugen trägt zum Wachstum bei.

Europa entwickelt sich zum größten Hersteller von Sicherheitsgurten. Es gibt einen deutlichen Anstieg der Produktivität von Fahrzeugen und daher wächst die Region mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate.

Nordamerika verzeichnet aufgrund der Entwicklung neuer Technologien und eines Anstiegs der Fahrzeugverkäufe eine wachsende Nachfrage auf dem Sicherheitsgurtmarkt.

Es wird erwartet, dass der Markt im Nahen Osten und in Afrika in den kommenden Jahren aufgrund der steigenden Kaufkraft der Verbraucher und einer allmählichen Verlagerung auf einen hohen Lebensstandard erheblich wachsen wird, was die Nachfrage nach Fahrzeugen mit modernster Technologie erhöht.

Globaler Markt für Kfz-Sicherheitsgurte: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der führenden Akteure auf dem globalen Markt für Kfz-Sicherheitsgurte sind

Toyoda Gosei

ZF TRW

Takata Corporation

Tokai Rika

Goradia Industries

Hyundai Mobis

GWR Co.

BK Sicherheitsgurt Co. Ltd

Autoliv AB

Ahimori

Joyson Sicherheitssysteme

Denso

Robert Bosch GmbH.

Globaler Markt für Kfz-Sicherheitsgurte: Segmentanalyse

Durch Airbags

Frontairbags

Knieairbags

Seitenairbags

Vorhangairbags

Durch Sicherheitsgurte

2 Punkte gleich

3-Punkt-Sicherheitsgurte

Nach Fahrzeugen

Personenkraftwagen

Leichte Nutzfahrzeuge

Busse

LKWs

Nach Komponenten

Gurtband

Retraktor

Schnalle

Zunge

Säulenschleife

Nach Vertriebskanal

OEM

Verbrauchermarkt

Nach Region

Nordamerika

Die USA

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

GCC

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

