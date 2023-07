Globaler Markt für fortgeschrittene Visualisierung: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Die globale Marktgröße für fortschrittliche Visualisierung wurde im Jahr 2022 auf 2897,46 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 6021,43 Millionen US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 9,48 % zwischen 2023 und 2030.

Der Marktbericht für fortgeschrittene Visualisierung ist ein unverzichtbarer Leitfaden zu Wachstumsfaktoren, Herausforderungen, Einschränkungen und Chancen auf dem globalen Markt. Der Bericht deckt den geografischen Markt sowie eine umfassende Analyse der Wettbewerbslandschaft ab. Dazu gehören auch Cashflow-Analyse, Gewinnquotenanalyse, Warenkorbanalyse, Marktattraktivitätsanalyse, PESTEL-Analyse, SWOT-Analyse, Porters Fünf-Kräfte-Analyse und Wertschöpfungskettenanalyse. Darüber hinaus untersucht der Branchenbericht zur erweiterten Visualisierung den Investoren- und Stakeholder-Bereich, um Unternehmen dabei zu helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Globaler Markt für erweiterte Visualisierung: Überblick

Der Gesundheitssektor entwickelt sich durch die Einführung fortschrittlicher Technologien weiter. Die Gesundheitsdienstleister benötigen eine schnelle und präzise Diagnose der Krankheit, um dem Patienten eine genaue und wirksame Behandlung anbieten zu können. In diesem Fall ermöglicht die erweiterte Visualisierung eine schnellere und erweiterte Visualisierung der abnormalen Zustände. Es verfügt über ein breites Spektrum klinischer Anwendungen, darunter erweiterte Visualisierung in der Onkologie, erweiterte Visualisierung in der Kardiologie, erweiterte Visualisierung in Gefäßen und erweiterte Visualisierung in der Neurologie.

Globaler Markt für fortgeschrittene Visualisierung: Wachstumsfaktoren

Die zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten, die steigende Zahl geriatrischer Bevölkerungsgruppen, die zu einem wachsenden Patientenpool führt, technologische Verbesserungen bei AV-Software und die wachsende Nachfrage nach frühen und präzisen Diagnoseverfahren sind einige der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für fortschrittliche Visualisierung vorantreiben. Aufgrund der mit der erweiterten Visualisierung verbundenen Vorteile wie Benutzerfreundlichkeit, konsistente und umfassende MR-, CT-, PTE/SPECT- und

Darüber hinaus sind die Integration fortschrittlicher Visualisierungssoftware mit PACS, eine verbesserte Datenspeicherkapazität und erhöhte Investitionen zur Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur die Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen. Andererseits können mangelndes Fachwissen und hohe Kosten der fortschrittlichen Visualisierungssysteme das Marktwachstum bremsen. Allerdings werden staatliche Initiativen zur Früherkennung und Diagnose von Krankheiten und die zunehmende Einführung fortschrittlicher Visualisierung in der Radiologie den globalen Markt für fortschrittliche Visualisierung in den kommenden Jahren ankurbeln.

Die Covid-19-Pandemie hat den Gesundheitssektor, einschließlich der medizinischen Bildgebung, gestört. Aufgrund der von der Regierung auferlegten Bewegungseinschränkungen sowie Einschränkungen bei der nicht dringenden Bildgebung kommt es zu einem Rückgang der Patientenzahlen. Darüber hinaus entschieden sich die meisten Patienten aus Angst vor einer Virusinfektion in Krankenhäusern und Kliniken dafür, ihre Untersuchungstermine zu verschieben. Allerdings gibt es eine Zunahme der Forschung zur medizinischen Bildgebung des Coronavirus und den Technologien zur Bekämpfung der Krankheit. In diesem Fall ist eine erweiterte Visualisierung das perfekte Werkzeug für eine frühzeitige und genaue Diagnose von Krankheiten. Außerdem wird es mit der Lockerung der Lockdown-Beschränkungen zu einem Anstieg des Patientenaufkommens kommen. Daher wird der globale Markt für fortschrittliche Visualisierung nach der Covid-19-Ära mit einer gesunden Geschwindigkeit wachsen.

Globaler Markt für fortgeschrittene Visualisierung: Segmentierung

Der globale Markt für fortschrittliche Visualisierung ist nach Produkten und Dienstleistungen, Art der Lösung, Anwendung, Endbenutzer und Region unterteilt. Basierend auf Produkten und Dienstleistungen ist der globale Markt für fortschrittliche Visualisierung in Hardware und Software sowie Dienstleistungen unterteilt. Unter diesen wird erwartet, dass das Dienstleistungssegment im Prognosezeitraum eine hohe Wachstumsrate verzeichnen wird. Basierend auf der Art der Lösung ist der globale Markt für fortschrittliche Visualisierung in unternehmensweite, auf Thin Clients basierende Lösungen und eigenständige, auf Workstations basierende Lösungen unterteilt. Das Anwendungssegment gliedert sich in Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT), Ultraschall, Positronenemissionstomographie (PET), Strahlentherapie (RT), Nuklearmedizin und andere bildgebende Verfahren. Während das Endverbrauchersegment in Bildgebungszentren unterteilt ist,

Globaler Markt für erweiterte Visualisierung: Wettbewerbsfähige Akteure

Toshiba Corporation, Qi Imaging, GE Healthcare, Fujifilm Holdings Ltd., Visage Imaging, Inc., Koninklijke Philips NV, Carestream Health, Inc., Siemens AG, Terarecon, Inc. und Agfa HealthCare NV sind einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für fortschrittliche Visualisierung.

Globaler Markt für erweiterte Visualisierung: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den größten Anteil am globalen Markt für fortschrittliche Visualisierung halten wird. Faktoren wie eine starke F&E-Infrastruktur in den wichtigsten Ländern der Region, eine hohe Prävalenz chronischer Krankheiten und die Kommerzialisierung von Diagnosegeräten fördern das Marktwachstum in dieser Region. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum die höchste CAGR im globalen Markt für fortschrittliche Visualisierung verzeichnen wird. Zu den wichtigsten Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in dieser Region beitragen, gehören das Vorhandensein eines großen Patientenpools mit chronischen Krankheiten, die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur, das wachsende Interesse wichtiger Marktteilnehmer in dieser Region und eine große Krankenhauskette.

Europa hingegen trägt einen erheblichen Anteil zum globalen Markt für fortschrittliche Visualisierung bei. Faktoren wie eine gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur und eine günstige staatliche Gesundheitspolitik bieten dem Markt in dieser Region bessere Wachstumschancen.

Markt für fortgeschrittene Visualisierung: Wettbewerbsraum

Der globale Markt für fortschrittliche Visualisierung stellt wichtige Akteure vor wie:

Toshiba Corporation

Qi-Bildgebung

GE Healthcare

Fujifilm Holdings Ltd

Visage Imaging, Inc

Koninklijke Philips NV

Carestream Health, Inc

Siemens AG

Terarecon, Inc

Agfa HealthCare NV

Der globale Markt für fortschrittliche Visualisierung ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkten und Dienstleistungen

Hardware Software

Dienstleistungen

Nach Art der Lösung

Unternehmensweite Thin Client-basierte Lösungen

Eigenständige Workstation-basierte Lösungen

Auf Antrag

Computertomographie (CT)

Magnetresonanztomographie (MRT)

Ultraschall

Positronen-Emissions-Tomographie (PET)

Strahlentherapie (RT)

Nuklearmedizin

Andere

Vom Endbenutzer

Bildgebungszentren

Krankenhäuser und chirurgische Zentren

Akademische und Forschungszentren

Andere

Globaler Markt für erweiterte Visualisierung: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die USA

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

GCC

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

