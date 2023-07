Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Der weltweite Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte hatte im Jahr 2022 einen Wert von etwa 503,16 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 auf etwa 781,65 Millionen US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,76 % zwischen 2023 und 2030.

Der Bericht analysiert die globalen Markttreiber, Einschränkungen/Herausforderungen für Fruchtbarkeitstestgeräte und deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus untersucht der Bericht neue Möglichkeiten in der Branche der Fruchtbarkeitstestgeräte.

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Überblick

Fruchtbarkeitstests werden zur Beurteilung der Fruchtbarkeit und verschiedener damit zusammenhängender Erkrankungen bei Männern und Frauen durchgeführt. Unfruchtbarkeit ist eine Bedingung für die vernünftige Dauer des ungeschützten Geschlechtsverkehrs ohne Empfängnis. Paare führen Fruchtbarkeitstests durch, um den Hauptgrund für ihre Unfruchtbarkeit zu ermitteln. Der Allgemeinarzt oder Gynäkologe wertet zunächst die Ergebnisse des Fruchtbarkeitstests aus, um das genaue Problem zu analysieren und die Abhilfemaßnahmen zu empfehlen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fruchtbarkeitstestgeräten wird daher erwartet, dass der Weltmarkt in naher Zukunft an Fahrt gewinnt.

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Wachstumsfaktoren

Zu den Hauptfaktoren, die für das weltweite Marktwachstum für Fruchtbarkeitstestgeräte verantwortlich sind, gehören das steigende Durchschnittsalter der Erstschwangerschaften bei Frauen, das zunehmende Wissen über die Bedeutung von Fruchtbarkeitstests und die Entwicklung verbesserter und praktischer Ovulationsmonitore mit großer Präzision. Die weltweit sinkende Fruchtbarkeitsrate bei Frauen und die einfache Zugänglichkeit von Ovulationsmonitoren auf der E-Commerce-Website sind weitere Faktoren, die zum Marktwachstum beitragen. Einige Faktoren wie der enorme Preis von Ovulationsmonitoren und der Mangel an Vorhersagegenauigkeit und -leistung zur Bestätigung des Eisprungs bei modernen Ovulationsvorhersagetechniken können jedoch das Marktwachstum behindern.

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Segmentierung

Der globale Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte kann nach Kaufart, Produkt und Region segmentiert werden. Das Marktsegment der Kaufart wird in nicht verschreibungspflichtige oder rezeptfreie Tests und verschreibungspflichtige Tests unterteilt. Das Produktsegment des Marktes ist in Fruchtbarkeitsmonitore und Kits zur Vorhersage des Eisprungs unterteilt. Das Marktsegment der Fruchtbarkeitsmonitore ist in Fruchtbarkeitsmonitore auf Urinbasis, Fruchtbarkeitsmonitore auf Speichelbasis und andere unterteilt.

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass Nordamerika aufgrund verschiedener Faktoren den weltweiten Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte dominieren wird, darunter der Rückgang der Fruchtbarkeitsrate aufgrund des zunehmenden Erstschwangerschaftsalters und der erhöhten Inzidenz des polyzystischen Ovarialsyndroms bei den Frauen in dieser Region sowie das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile, die Fruchtbarkeitserkennungsmethoden und Ovulationsmonitore bei der fruchtbaren Empfängnis bei Frauen bieten. Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum in der kommenden Zeit ebenfalls schnell wachsen wird. Das Wachstum dieser Region kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, wie z. B. die steigende Zahl von Frauen mit Lebensstilstörungen, die zunehmende Aufmerksamkeit inländischer und internationaler Akteure im asiatisch-pazifischen Raum, steigende Ausgaben für die Einrichtung von Ovulations- und Fruchtbarkeitsmonitoren,

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Wettbewerbsfähige Akteure

Die Hauptakteure auf dem globalen Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte sind

Church & Dwight Co.Inc.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH

AccuQuik

Prestige Brands Holdings.Inc.

HiLin Life Products.Inc.

Fruchtbarkeitsfokus Limited.

Die anderen Hauptakteure auf dem Markt sind

Geratherm Medical AG

Babystart Ltd

Quidel Corporation

UEBE Medical GmbH

Biozhena Corporation

Alere Inc.

Taidoc Technology Corporation

und Fairhaven Health

GMBH.

Der globale Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte ist wie folgt unterteilt:

Durch Kauf

Nicht verschreibungspflichtige

OTC-Tests

Rezeptprüfung

Nach Produkt

Fruchtbarkeitsmonitore

Urinbasierte Fruchtbarkeitsmonitore

Speichelbasierte Fruchtbarkeitsmonitore

Und andere

Kits zur Vorhersage des Eisprungs

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

UNS

Europa

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Deutschland

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

