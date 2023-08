Globaler Markt Für Tests Auf Addison-Krankheit: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Der weltweite Markt für Addison-Krankheitstests hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 253,39 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 390,14 Millionen US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,58 % zwischen 2023 und 2030.

Der Bericht analysiert die globalen Markttreiber, Einschränkungen/Herausforderungen für Addison-Krankheitstests und deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus untersucht der Bericht die neuen Möglichkeiten in der Addison-Krankheitstestbranche.

Globaler Markt für Addison-Krankheitstests: Überblick

Chronische Nebenniereninsuffizienz ist die alternative Bezeichnung für die Addison-Krankheit, die aufgrund einer Schädigung der Nebennierenrinde auftritt, die zu einer unzureichenden Produktion der Hormone Aldosteron und Cortisol führt. Zu den Krankheitssymptomen gehören Gewichtsverlust, extreme Müdigkeit, verminderter Appetit, niedriger Blutdruck, Hyperpigmentierung und mehrere andere. Unbehandelt kann es zur Addison-Krise kommen, einem medizinischen Notfall, der zum Tod führen kann.

Globaler Markt für Addison-Krankheitstests: Segmentierung

Der Markt für Tests auf die Addison-Krankheit ist weltweit hinsichtlich Testtyp und Endbenutzer fragmentiert. Basierend auf der Art des Tests wird der Weltmarkt in Labortests und bildgebende Untersuchungen unterteilt. Das Labortestsegment ist unterteilt in Werte des Schilddrüsen-stimulierenden Hormons (TSH), Insulin-induzierten Hypoglykämietest, Prolaktintest, umfassendes Stoffwechselpanel, ACTH-Stimulationstest und Autoantikörpertest. Der bildgebende Bereich ist in Computertomographie (CT) und Thoraxradiographie unterteilt. Je nach Endverbraucher wird der Markt in Kliniken, Krankenhäuser und Diagnoselabore unterteilt.

Globaler Markt für Addison-Krankheitstests: Wachstumsfaktoren

Die erhöhte Rate an Nebenniereninsuffizienz erhöhte die Zahl der Addison-Krankheitsfälle und trug zum Wachstum des Marktes für Addison-Krankheitstests bei. Weitere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, sind die zunehmenden Initiativen der Regierung zur Entwicklung des Gesundheitssektors und die Bereitstellung eines besseren Zugangs zur wachsenden Bevölkerung mit Einrichtungen für fortschrittliche Diagnosedienste, die das Wachstum des Marktes auslösen. Darüber hinaus wird die Zunahme der Zahl privater Anbieter von Diagnosedienstleistungen zum allgemeinen Markt für Testdienstleistungen beitragen. In verschiedenen Regionen der Welt gibt es keinen ausreichenden Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, was wiederum das Wachstum des Marktes für Tests auf die Addison-Krankheit bremst.

Globaler Markt für Addison-Krankheitstests: Regionale Analyse

Der Markt für Tests auf die Addison-Krankheit ist geografisch über Osteuropa, Nordamerika, Westeuropa, den Nahen Osten und Afrika, Lateinamerika und den asiatisch-pazifischen Raum verteilt. Nordamerika hat den größten Markt für Tests auf die Addison-Krankheit. Die Faktoren, die das Wachstum des Marktes in dieser Region beeinflussen, sind die wachsenden Bedenken und das wachsende Bewusstsein im Zusammenhang mit der menschlichen Gesundheit sowie die Bemühungen und Initiativen der Regierung in dieser Richtung.

Auf Nordamerika folgt die europäische Region. Gründe für die Marktentwicklung in dieser Region sind die steigenden Krankheitsfälle und die Verfügbarkeit guter diagnostischer Leistungen.

In der Region Asien-Pazifik wird das Marktwachstum in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Inzidenz der Krankheit und der Verfügbarkeit fortschrittlicher Diagnose- und Gesundheitsdienstleistungen immer schneller voranschreiten. Das Marktwachstum in der Region Naher Osten und Afrika ist moderat; Es bietet neue Chancen auf dem Markt, erfordert jedoch bessere Investitionen.

Globaler Markt für Tests auf Addison-Krankheit: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die am Markt für Tests auf die Addison-Krankheit beteiligt sind, gehören:

Irgendein Labortest jetzt

Laboratory Corporation of America Holdings

Core Diagnostics Private Limited

Sonora Quest Laboratories

Ayumetrix

Diagnostic Laboratory Services.Inc.

DR. Lal PathLabs

und andere.

Der Markt für Tests auf die Addison-Krankheit ist wie folgt unterteilt:

Nach Testtyp

Labortest

Spiegel des Schilddrüsen-stimulierenden Hormons (Tsh).

Insulininduzierter Hypoglykämietest

Prolaktin-Tests

Umfangreiches metabolisches Panel

Acth-Stimulationstest

Autoantikörpertests

Bildgebungsstudien

Computertomographie (CT)

Vom Endbenutzer

Kliniken

Krankenhäuser

Diagnostische Labore

Globaler Markt für Addison-Krankheitstests: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

UNS

Europa

Großbritannien

Frankreich

Deutschland

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Naher Osten und Afrika

