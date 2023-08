Laut globaler Marktgröße, Prognose, Analyse und Anteil übersteigt der Markt für Blutzellanalysatoren bis 2028 2.232,0 Mio. US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 %

Der Bericht umfasst Prognosen und Analysen für den globalen Markt für Blutzellanalysatoren. Die Studie liefert historische Daten von 2016 bis 2018 sowie Prognosen von 2019 bis 2025 basierend auf dem Umsatz (in Mio. USD). Mithilfe eingehender Sekundärforschung werden die Gesamtmarktgröße, Top-Akteure der Branche, Top-Produkte, Branchenverbände usw. ermittelt. Makroökonomische Indikatoren wie Aussichten für die Gesundheitsbranche, Gesundheitsausgaben, Forschungsfinanzierung, BIP sowie Unternehmenswebsites und Unternehmensjahresberichte , Whitepapers, Finanzberichte und andere Quellen wurden ebenfalls berücksichtigt, um zu den angegebenen Marktzahlen zu gelangen.

Hämatologieanalysatoren, auch Blutzellenanalysatoren genannt, werden in Patienten- und Forschungsumgebungen zur Darstellung und Zählung von Blutzellen zur Erkennung von Krankheiten eingesetzt. Einfache Analysegeräte liefern ein CBC (Blutbild) mit einer dreistufigen differenziellen Zählung der weißen Blutkörperchen, während komplexe Analysegeräte zur Identifizierung kleiner Zellen und zur Messung der Zellmorphologie verwendet werden, um ungewöhnliche Blutzustände zu untersuchen.

Die Studie bietet einen entscheidenden Überblick über den Markt für Blutzellanalysatoren, indem sie den Markt nach Produkt, Modalität, Anwendung, Endbenutzer und Regionen segmentiert. Alle Segmente wurden auf der Grundlage aktueller und zukünftiger Trends analysiert und der Markt wird von 2019 bis 2025 geschätzt. Basierend auf dem Produkt wird der Markt in halbautomatische Biochemie-Analysegeräte und vollautomatische Biochemie-Analysegeräte unterteilt. Das Segment der vollautomatischen biochemischen Analysegeräte dürfte im Prognosezeitraum mit hoher durchschnittlicher durchschnittlicher Wachstumsrate (CAGR) wachsen, da diese Genauigkeit und verbesserte Präzision bieten und so vielversprechende Anwendungen auf dem Markt eröffnen.

Basierend auf der Modalität wird der Markt in Tisch- und Standgeräte unterteilt. Das Segment der Standgeräte hatte im Jahr 2018 einen großen Marktanteil. Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Arzneimittelentwicklung, klinische Diagnostik und andere Anwendungen unterteilt. Die herausragende Genauigkeit der automatisierten Blutzellenzähler ermöglicht eine differenzielle Analyse von Blutbestandteilen wie der Leukozytenzahl und hat deren Einsatzmöglichkeiten im Patientenbereich verbessert. Auf der Grundlage des Endverbrauchers ist der Markt in Diagnosezentren, Krankenhäuser, Auftragsforschungsorganisationen, Pharma- und Biotech-Unternehmen sowie akademische Forschungsinstitute unterteilt. Das Krankenhaussegment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für die Vorteile der Frühdiagnose von Krankheiten und der technologischen Fortschritte bei diesen Produkten mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen.

Die Studie berücksichtigt auch Treiber und Einschränkungen für das Blutzellenanalysegerät sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Die wachsende Nachfrage nach Blutzellanalysegeräten zur Erkennung verschiedener blutbedingter Erkrankungen in verschiedenen Gesundheitsbereichen treibt den Markt für Blutzellanalysegeräte weltweit voran. Dies ist vor allem auf die wichtige Rolle der Analysegeräte bei der Diagnose und Bereitstellung von Daten für weitere Studien zurückzuführen. Aufgrund der steigenden Fälle von Bluttransfusionen dürfte der Markt für Blutanalysegeräte im Prognosezeitraum sprunghaft wachsen. Auch Blutspendeprogramme verzeichnen in letzter Zeit einen Aufschwung, was sich positiv auf das Marktwachstum auswirkt.

Der Bericht bietet auch eine Marktanteilsanalyse von Unternehmen, um einen umfassenderen Überblick über die wichtigsten Marktteilnehmer zu erhalten. Brancheneinblicke und Informationen werden im erforderlichen Format bereitgestellt. ZMR erstellt eine Liste von Branchenakteuren (Herstellern), Händlern, Einzelhändlern und Branchenexperten. Zu den Akteuren auf dem Markt für Blutzellanalysatoren gehören F. Hoffmann-La Roche AG, Danaher Corporation, Siemens Healthcare, Boule Diagnostics AB, Abbott Laboratories, Sigma Aldrich, Horiba Ltd., Sysmex Corporation und Bio-Rad Laboratories.

Der Bericht segmentiert den Markt für Blutzellenanalysatoren wie folgt:

Globaler Markt für Blutzellanalysatoren: Produktsegmentanalyse

Halbautomatische Biochemie-Analysatoren

Vollautomatische Biochemie-Analysatoren

Globaler Markt für Blutzellanalysatoren: Modalitätssegmentanalyse

Tischgerät

Bodenständig

Globaler Markt für Blutzellanalysatoren: Analyse des Anwendungssegments

Klinische Diagnostik

Medikamentenentwicklung

Andere Anwendungen

Globaler Markt für Blutzellanalysatoren: Endbenutzersegmentanalyse

Krankenhäuser

Diagnosezentren

Pharma- und Biotech-Unternehmen

Auftragsforschungsorganisationen

Akademische Forschungsinstitute

Globaler Markt für Blutzellanalysatoren: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

UNS

Europa

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Deutschland

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Der Nahe Osten und Afrika

