Marktgröße, Anteil und Trends für Bewässerungsautomatisierung 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für Bewässerungsautomatisierung von geschätzten 4,96 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 20,86 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,30 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Bewässerungsautomatisierung für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie dabei helfen, die Chancen zu erkennen und zu nutzen, die sich auf dem Markt für Bewässerungsautomatisierung bieten.

Globaler Markt für Bewässerungsautomatisierung: Überblick

Wenn ein Bewässerungssystem autonom arbeitet, ist kaum oder gar kein menschliches Eingreifen erforderlich. Computer, mechanische Geräte, Zeitschaltuhren, Sensoren und Sprinkler- oder Tropfbewässerungssysteme können alle automatisiert werden. Dies macht das System effektiver und gibt dem Personal die Möglichkeit, sich besser auf andere landwirtschaftliche Aufgaben zu konzentrieren. Dennoch kann die Entwicklung eines automatisierten Systems äußerst kompliziert und kostspielig sein. Aufgrund seiner Komplexität kann auch die Umsetzung eine fachkundige Handhabung erfordern.

Eine Vielzahl von Hardwareelementen, darunter Sprinkler, Steuerungen, Sensoren, Ventile und andere Teile, werden in automatisierte Bewässerungssysteme integriert, um Systeme zu schaffen, die sowohl für landwirtschaftliche als auch für nicht-landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden können. Durch die Automatisierung von Bewässerungssystemen ist es nicht mehr nötig, dass Menschen Ventile öffnen und schließen. Mithilfe dieser Systeme kann man auch die Häufigkeit der Bewässerung anpassen und die Düngervorgänge optimieren. Diese Systeme können auch abends verwendet werden, wodurch der Wasserverlust, der sonst durch Verdunstung entstehen könnte, minimiert wird. Durch die Optimierung des Energiebedarfs helfen automatisierte Bewässerungssysteme auch dabei, Bewässerungsaktivitäten zum richtigen Zeitpunkt einzuleiten und zu beenden.

Globaler Markt für Bewässerungsautomatisierung: Wachstumsfaktoren

Aufgrund der zunehmenden Wasserkrise und der unregelmäßigen Niederschlagsmuster, die den Einsatz herkömmlicher landwirtschaftlicher Bewässerungsmethoden stark behindern, besteht weltweit ein größerer Bedarf an technologisch fortschrittlichen Bewässerungstechniken für den Anbau. Dies ist ein bedeutender Wachstumsfaktor, der sich positiv auf die Größe des globalen Marktes für Bewässerungsautomatisierung auswirken sollte. Abgesehen von der Überwachung erfordern Bewässerungsautomatisierungssysteme sehr wenig bis gar keine menschliche Arbeitskraft. Darüber hinaus reduzieren Bewässerungsautomatisierungssysteme Arbeitskosten und Wasserverschwendung und machen eine kontinuierliche Überwachung überflüssig. Der weltweite Markt für Bewässerungsautomatisierung wird voraussichtlich von diesem Wachstumstreiber profitieren.

Darüber hinaus starten eine Reihe von Regierungsbehörden aus mehreren Ländern Kampagnen und unterstützen das Konzept der Errichtung automatisierter Bewässerungssysteme, um angesichts der wachsenden Probleme im Zusammenhang mit Wasserknappheit die Wassereinsparung zu fördern. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass sich dies positiv auf das Wachstum des weltweiten Marktes für Bewässerungsautomatisierung auswirken wird. Es scheint, dass Bewässerungssysteme in den letzten Jahren von der manuellen zur automatischen Bedienung übergegangen sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bewässerungsansätzen bieten diese automatisierten Systeme eine auf Feedback basierende Technik, die die Ressourceneffizienz weiter fördert. Dies wird zum Wachstum des Marktanteils der Bewässerungsautomatisierung beitragen.

Globaler Markt für Bewässerungsautomatisierung: Segmentierung

Der Markt für Bewässerungsautomatisierung wurde in Segmente unterteilt, die auf Systemen, Automatisierungsarten, Komponenten, Bewässerungsarten, Anwendungen und Regionen basieren. Der Markt wurde je nach System in automatisierte und halbautomatische Kategorien unterteilt. Der Markt kann je nach Automatisierungsart in vier Kategorien unterteilt werden: computerbasierte, zeitbasierte, echtzeitbasierte und volumenbasierte Steuerungssysteme. Der globale Markt für Bewässerungsautomatisierung ist je nach Komponententypen in zwei Segmente unterteilt: Steuerungen, Ventile, Sensoren, Sprinkler, Durchflussmesser, Überwachungsgeräte, Druckmesser, bodenbasierte, wetterbasierte, Fertigationssensoren und andere.

Die Segmente der weltweiten Bewässerungsautomatisierungsbranche sind Tropfbewässerung, Sprinklerbewässerung, Oberflächenbewässerung und andere Kategorien. Da Tropfbewässerungssysteme bis zu zehn Jahre halten können, sind sie äußerst langlebig und werden ihr starkes Wachstumsmuster im Verlauf des Prognosezeitraums wahrscheinlich beibehalten. Dieser Sektor ist derzeit führend auf dem Markt für Bewässerungsautomatisierung. Aufgrund dieser Eigenschaft ist die Tropfbewässerung eine sehr effiziente Bewässerungsmethode, die sehr konstante Erträge liefert. Darüber hinaus reduziert die Tropfbewässerung den Abfluss und die Verdunstung auf den Feldern, sodass fast kein Wasser verschwendet wird. Darüber hinaus sind die Hauptelemente, die die Wirksamkeit von Tropfbewässerungssystemen bewiesen haben, geringere Installationskosten und ein geringerer Wasserverbrauch.

Der Markt für Bewässerungsautomatisierung wurde je nach Anwendung in zwei Segmente unterteilt: Landwirtschaft und Nicht-Landwirtschaft. Das Nicht-Landwirtschaftssegment wird in Wohngebiete, Rasenflächen, Golfplätze, Sportplätze und Sonstiges unterteilt. Das Landwirtschaftssegment wird weiter in offene Felder und Gewächshäuser unterteilt.

Globaler Markt für Bewässerungsautomatisierung: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der Weltmarktführer für Bewässerungsautomatisierung und dürfte aufgrund der enormen landwirtschaftlichen Flächen, des wechselhaften Wetters, des wachsenden Bedarfs an Wassereinsparung, der starken staatlichen Unterstützung und der schnellen Fortschritte in der Bewässerungstechnologie in der Region in naher Zukunft das schnellste Wachstum verzeichnen.

Globaler Markt für Bewässerungsautomatisierung: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für Bewässerungsautomatisierung zählen:

Die Toro Company

Valmont Industries, Inc.

Jain Bewässerungssysteme

Netafim

Rubicon Wasser

Hunter Industries

Rain Bird Corporation

Nelson Bewässerung

Lindsay Corporation

Galcón.

Der globale Markt für Bewässerungsautomatisierung ist wie folgt segmentiert:

Nach System

automatisch

halbautomatisch

Nach Automatisierungstyp

volumenbasiert

zeitbasiert

Echtzeitbasiert

computergestütztes Steuerungssystem

Nach Komponente

Controller

Ventile

Sensoren

Bodenbasiert

wetterbasiert

Fertigationssensoren

Sprinkler

Durchflussmesser

Überwachungsgeräte

Druckanzeige

und andere

Nach Bewässerungsart

Tröpfchenbewässerung

Sprinklerbewässerung

Oberflächenbewässerung

und andere

Nach Anwendung

landwirtschaftlich

nichtlandwirtschaftlich

Globaler Markt für Bewässerungsautomatisierung: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

